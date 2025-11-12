Stadtwerke Kelheim erhalten Auszeichnung für ganzheitliches Gesundheitsmanagement

EUPD Research würdigt bayerischen Energie- und Wasserversorger mit Qualitätssiegel "Gesunder Arbeitgeber"

Die Stadtwerke Kelheim zeigen, dass nachhaltige Energieversorgung und verantwortungsvolle Unternehmensführung Hand in Hand gehen. Mit ihrem umfassenden Gesundheitsmanagement schaffen sie Rahmenbedingungen, die weit über klassische Fürsorge hinausreichen und setzen damit ein starkes Zeichen für gelebte Verantwortung in der Region.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement der Stadtwerke Kelheim umfasst ein breites Spektrum an Angeboten, die auf die unterschiedlichen Lebensphasen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden abgestimmt sind. Dazu zählen Familienangebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie Maßnahmen zur Krebsvorsorge. Flexible Arbeitszeiten fördern eine ausgewogene Work-Life-Balance. Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung der Resilienz, etwa durch Workshops und Vorträge, die Achtsamkeit und psychische Stabilität unterstützen. Ergänzend setzen sie auf enge Kooperationen mit externen Dienstleistern und Krankenkassen, die fachliche Expertise und individuelle Präventionsangebote einbringen.

Sabine Melbig, Geschäftsführerin der Stadtwerke Kelheim, betont: "Gesundheit ist kein Luxus, sondern Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Als Arbeitgeber tragen wir Verantwortung für das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden - körperlich, mental und sozial. Deshalb investieren wir gezielt in gesundheitsfördernde Strukturen, flexible Arbeitsmodelle und eine wertschätzende Unternehmenskultur. Ein gesunder Arbeitsplatz entsteht durch einen fortlaufenden Prozess, den wir aktiv und mit Blick auf die Zukunft gestalten."

Mit der Auszeichnung würdigt EUPD Research Organisationen, die über einzelne Gesundheitsmaßnahmen hinausdenken und ein ganzheitliches Konzept zur Förderung von Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit etabliert haben. Das Siegel "Gesunder Arbeitgeber" macht dieses Engagement sichtbar - sowohl intern, als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten, als auch extern, indem es die Attraktivität des Unternehmens im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte stärkt.

"Die Stadtwerke Kelheim zeigen, wie verantwortungsvolles Handeln und wirtschaftlicher Erfolg miteinander verbunden werden können. Durch ein konsequent aufgebautes Gesundheitsmanagement schaffen sie Rahmenbedingungen, in denen Mitarbeitende gesund, motiviert und leistungsfähig bleiben", gratuliert Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research.

Mehr über die Auszeichnung "Gesunder Arbeitgeber" erfahren Sie hier .

Über die Stadtwerke Kelheim:

Seit über 120 Jahren sind die Stadtwerke Kelheim ein kommunaler Energie- und Wasserversorger. Sie gehören zum deutschlandweit größten Netzwerk lokaler und regionaler Versorger, der Thüga-Gruppe. Haushalte sowie Gewerbekunden werden von ihnen mit Strom, Biowärme, Erdgas und Trinkwasser versorgt. Seit 2018 bauen sie zudem das Glasfasernetz im Stadtgebiet aus. Darüber hinaus stehen sie ihren Kunden mit Energiedienstleistungen wie Fördermittel- und Gebäudeenergieberatung beim Energiesparen zur Seite. Persönliche Beratung und Betreuung im Kundencenter in der Kelheimer Innenstadt zeichnen sie aus. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind wichtige Unternehmensgrundsätze. Deshalb erzeugen die Stadtwerke Kelheim im eigenen Biomasseheizkraftwerk Wärme aus regional gewonnenen Holzhackschnitzeln. Um die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen weiter zu verringern, wurde ihr Heizkraftwerk mit einem Pufferspeicher ergänzt. Zahlreiche Gütesiegel belegen ihre qualitativ hochwertige Arbeit. Darüber hinaus handelt es sich um einen etablierten Ausbildungsbetrieb.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

