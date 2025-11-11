Deutliche Kapitalzuflüsse: Nevadas Gold- und Silberexplorer geben Gas

Nahezu täglich melden Gold- und Silberexplorer aus Nevada Fortschritte von ihren Projekten. Das Marktumfeld steuert Kapital in die bergbaufreundliche Region, Das Marktumfeld zieht immer mehr Investitionen in eine Region, die trotz jahrzehntelanger Förderung stets weiter neue Gold- und Silbervorkommen offenbart.

Der kanadische Edelmetallexplorer Rush Gold (ISIN: CA78184E1034, WKN: A3EGYW) hat mit Erkundungsarbeiten auf den Projekten Skylight und Legal Tender begonnen. Die beiden Projekte liegen rund 5 km voneinander entfernt 60 Kilometer nordwestlich von Tonopah im US-Bundesstaat Nevada im historischen Bergbaugebiet Royston Hills Republic im Nye County.

Die Arbeiten dienen der weiteren Bewertung der Mineralisierung und der Priorisierung von Bohrzielen. Rush Gold will wichtige Ziele bis zur Bohrreife voranbringen. Wer Gold- und Silberprojekte in Nevada weiterentwickelt, drückt angesichts der hohen Metallpreise aktuell deutlich aufs Tempo.

Wettrennen um Projektfortschritte

Täglich melden Explorer aus Nevada Fortschritte. James Bay Minerals (ISIN: AU0000290165, WKN: A3ER8R) etwa legte kürzlich Bohrergebniss für das Independence-Projekt vor. Die Bohrungen ergaben Gehalte von bis zu 1,9 Gramm Gold und 71 Gramm Silber pro Tonne Gestein. Der Explorer will damit schnell Unzen zu seinem Projekt hinzuzufüge und die Entwicklung in einem Umfeld mit historisch hohen Goldpreisen weiter voranzutreiben.

McEwen Mining (ISIN: US58039P3055, WKN: A3DMEX) legte Bohrergebnisse für das Zielgebiet Windfall beim Gold Bar Projekt im Eureka Bergbau Distrikt vor. Das Unternehmen arbeitet dort an einer Erhöhung der Ressourcenschätzung - und sieht sich mit den jüngsten Resultaten auf einem guten Weg dorthin. Unter anderem 2,34 Gramm pro Tonne Gold über knapp 75 Meter ergab einer der Bohrkerne.

Blackrock Silver (ISIN: CA09261Q1072, WKN: A2QQ2S) präsentierte zuletzt neue Bohrergebnisse bei Tonopah West. Das östliche Erweiterungsbohrprogramm zielt auf eine vielversprechende flache Mineralisierung ab, die bei Erkundungsbohrungen über einen 1,2 Kilometer langen Trend entdeckt wurde. Eines der Ergebnisse: 750 Gramm Silberäquivalent pro Tonne über gut 5 Meter.

Headwater Gold (ISIN: CA4221071026, WKN: A3CRX5) gab kürzlich den Beginn eines 1.500 Meter umfassenden Bohrprogramms auf dem TJ Projekt bekannt, mit dem mehrere epithermale Aderziele untersucht werden sollen. Mit im Boot ist OceanaGold (ISIN: CA6752224007, WKN: A41ADE), das durch eine Earn-In-Vereinbarung die Finanzierung gesichert hat. Die Stimmung unter Nevadas Metallexplorern ist also derzeit äußerst positiv.

Deutliche Kapitalzuflüsse

Die gestiegene Explorationsaktivität geht mit einer Belebung des Finanzierungsmarkts einher. Die hohen Metallpreise wirken auf Anleger wie ein kollektives Aufbruchsignal: Das Interesse an den Finanzierungsrunden der lange vernachlässigten Explorer Nevadas hat sichtbar zugenommen.

Neben dem Marktumfeld zieht vor allem die Geologie Explorer an. Jüngste Entdeckungen haben die Überzeugung genährt, dass Nevada auch im 21. Jahrhundert noch reiche Lagerstätten zu bieten hat - moderne Explorationsmethoden vorausgesetzt. Nach der spektakulären Entdeckung von über 16 Millionen Unzen Gold in der Nähe von Beatty haben sich die Explorationsaktivitäten entlang der Walker Lane in den letzten Jahren erheblich beschleunigt. Im zentralen Walker Lane wurden () bedeutende Silbervorkommen identifiziert, erläutert Rush Gold CEO Anthony Zelen.

Rush Gold moderne Satellitentechnik

Die Rush Gold Geologen hatten im Oktober bei Legal Tender Explorationsziele erschlossen. Das Grundstück Legal Tender beherbergt eine Reihe historischer, hochgradiger Silberproduzenten. Mehrere Gangsysteme haben vorrangige Ziele für Exploration identifiziert.

Das Unternehmen hat neue, hochauflösende WorldView-3 -Satellitenbilder zur Kartierung von Alterationen in Auftrag gegeben. Nach den positiven Ergebnissen unserer ASTER-Alterationsstudie beim Skylight-Projekt haben wir uns für die neue Satellitentechnik entschieden, um Details auf Ausbruchsebene zu erhalten und die Abdeckung auf die kürzlich erworbenen Legal Tender-Claims auszuweiten, erklärt Zelen.

Die ASTER-Spektralanalyse hatte bei Skylight auf ein weitläufiges hydrothermales Edelmetallsystem hingewiesen. So wurden kombinierte Anomalien in N-S-Richtung aus lateritischem Eisen, Kaolinit-Ton und Siliziumdioxid-Quarz aufgezeigt, die als Alterationsspuren eines epithermalen Gold-Silber-Systems mit geringer Sulfidierung über 1,2 km interpretiert werden.

Unternehmensberichte von Explorern aus Nevada der vergangenen Wochen zeigen unmissverständlich: Projekte in unterschiedlichen Stadien werden derzeit mit Hochdruck vorangetrieben. Weitere Projektfortschritte aus dem Bundesstaat dürften deshalb nicht lange auf sich warten lassen.

