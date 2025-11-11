MMC Berlin 2026 - Mega Manga Convention * Berlin, 16.-17. Mai 2026 * Fontanehaus * Märkisches Viertel

Ein Festival der Fantasie und Kreativität:

Organisiert vom gemeinnützigen Verein MMC-Berlin e.V., erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Showgruppen, Workshops, Panels, Wettbewerben und einer riesigen Händlermeile. Die beliebte "Artist Alley" bietet Raum für kreative Talente, während die Cosplay-Corner und die Action-Bühne mit beeindruckenden Auftritten begeistern. Für Familien gibt es spezielle Angebote wie Zeichenkurse und Spielbereiche.

Moonflare Concert - Piano Dreams of Anime Bereits am Freitag, den 15. Mai 2026, startet die MMC mit einem Highlight: Das Moonflare Concert im Hauptsaal des Fontane-Hauses verbindet emotionale Anime-Soundtracks mit spektakulärer Lichtkunst - ein magischer Auftakt für ein unvergessliches Wochenende.

Cosplay, Gaming & Community Feeling

Ob beim Cosplay-Wettbewerb, im Gaming-Bereich oder beim Dance Contest - die MMC lebt von der Leidenschaft ihrer Community. Hier treffen sich Gleichgesinnte, um ihre Begeisterung zu teilen und neue Freundschaften zu knüpfen. Kulinarisch verwöhnt der Food-Court mit japanischen Snacks und internationalen Leckereien.

Tickets & Infos Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.mmc-berlin.com. Frühbucher sichern sich exklusive MMC-Goodies - darunter die limitierte MMC Bento-Box. Alle Infos zu Programm, Anmeldung und Specials finden Sie ebenfalls auf der Website.

MMC-Berlin e.V.

Patrick Gohlisch

Harzgeroder Str. 2

13187 Berlin

Deutschland

E-Mail: patrick@mmc-berlin.com

Homepage: http://www.mmc-berlin.com

Telefon: 03045020567

Pressekontakt

MMC-Berlin e.V.

Patrick Gohlisch

Harzgeroder Str. 2

13187 Berlin

Deutschland

E-Mail: presse@mmc-berlin.com

Homepage: http://www.mmc-berlin.com

Telefon: 03045020567