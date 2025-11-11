Urlaubsengel ist offizieller Ansprechpartner für Chauffeur Sri Lanka im deutschsprachigen Raum

Urlaubsengel und Chauffeur Sri Lanka verbinden deutsche Reiseexpertise mit lokaler Erfahrung und ermöglichen individuelle Rundreisen mit Fahrer - authentisch und abseits des Pauschaltourismus.

Langjährige Kooperation ermöglicht individuelle Sri-Lanka-Rundreisen und authentische Aufenthalte

Weinheim / Negombo - Nach einer pandemiebedingten Pause nimmt die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der deutschen Reiseagentur Urlaubsengel® und dem sri- lankischen Unternehmen Chauffeur Sri Lanka wieder Fahrt auf. Bereits seit 2016 besteht die Partnerschaft zwischen Urlaubsengel und Hiran Rangana, der mit seinem Team maßgeschneiderte, persönlich betreute Rundreisen auf der Tropeninsel anbietet - abseits großer Gruppen und standardisierter Programme. Diese Reisen stehen für authentische Begegnungen, flexible Routen und individuelle Betreuung durch erfahrene Fahrer, die Gästen Sri Lanka auf besonders persönliche Weise näherbringen.

Eine Partnerschaft mit Geschichte

Die Kooperation begann 2016, als die Urlaubsengel-Gründer Sylwia und Stephan Fath erstmals mit Hiran eine Rundreise durch Sri Lanka unternahmen. In den Folgejahren entwickelte sich daraus eine enge Zusammenarbeit, die durch die Terroranschläge im Jahr 2019 und anschließend durch die Corona-Pandemie zeitweise zum Erliegen kam. Trotz der schwierigen Phase blieb der Kontakt bestehen und Urlaubsengel unterstützte Hiran in dieser Zeit auch durch Spendenaktionen. Seit zwei Jahren geht es wieder aufwärts und die gesamte Tourismusbranche des Landes erholt sich deutlich. Laut der Sri Lanka Tourism Development Authority besuchten 2024 bereits über zwei Millionen internationale Gäste die Insel, Tendenz weiter steigend. _"Wir freuen uns sehr, mit Urlaubsengel einen verlässlichen Partner für den deutschsprachigen Raum zu haben und gemeinsam unseren Gästen die Schönheit Sri Lankas näherzubringen."_

Maßgeschneiderte Reisen statt Pauschaltourismus

Das Konzept von Chauffeur Sri Lanka richtet sich an Reisende, die Land und Leute authentisch erleben möchten. Kunden können zwischen ausgewählten Rundreisen oder komplett individuellen Touren wählen. Hotels und Routen lassen sich flexibel anpassen - von einfachen Unterkünften über komfortable Mittelklassehotels bis zur Luxusvariante. Urlaubsengel fungiert dabei als Vermittlungs- und Koordinationspartner für den deutschsprachigen Raum. Die Reiseexperten aus Weinheim übernehmen die Abstimmung zwischen Kunden und Chauffeur Sri Lanka, beraten bei der Routenplanung und begleiten den Prozess bis zur finalen Buchung. Es handelt sich dabei nicht um Pauschalreisen, sondern um maßgeschneiderte Touren, die in enger Abstimmung mit dem Kunden entstehen.

Authentisch übernachten - Hirans Homestay bei Negombo

Ein besonderes Angebot ist das frisch renovierte Homestay von Hiran und seiner Familie in Negombo. Gäste können dort ihren Sri-Lanka-Urlaub in entspannter Atmosphäre beginnen und gleichzeitig einen Einblick in das Alltagsleben der Einheimischen gewinnen. "_Wieso starten Sie Ihre Tour nicht bei uns und kurieren Ihr Jetlag aus?"_, schlägt Hiran vor. _"Wir leben als vierköpfige Familie in einem kleinen Haus außerhalb von Negombo, umgeben von tropischer Natur und nur wenige Minuten vom Flughafen entfernt."_ Das Homestay bietet bequeme Doppelbetten, eigene Dusche/WC, Klimaanlage, Minibar, freies WLAN und TV. Frühstück wird auf der Terrasse im Garten serviert, Fahrräder zur Erkundung der Gegend stehen kostenlos zur Verfügung. Auf Wunsch organisiert die Familie Kochkurse, Dorfbesichtigungen oder andere Aktivitäten.

Zufriedene Gäste und Top-Bewertungen

Chauffeur Sri Lanka zählt zu den bestbewerteten Anbietern des Landes. Sowohl auf Tripadvisor als auch bei Google erhält das Unternehmen durchgängig fünf Sterne. Auch die über Urlaubsengel vermittelten Kunden berichten von hervorragenden Erfahrungen, professioneller Betreuung und unvergesslichen Erlebnissen.

U?ber Chauffeur Sri Lanka

Chauffeur Sri Lanka bietet individuell gestaltete Rundreisen auf der Tropeninsel Sri Lanka - mit geprüften Fahrzeugen und persönlichen Fahrern, die unter fairen Arbeitsbedingungen beschäftigt sind. Gründer Hiran Rangana arbeitet seit über 20 Jahren in der Tourismusbranche, unter anderem für internationale Hotelgruppen wie InterContinental, Taj, Sofitel (Accor) und Banyan Tree. Sein Motto: _"Come as a guest - leave as a friend."_

Weitere Informationen: www.chauffeursrilanka.com

U?ber Urlaubsengel®

Die Reiseagentur Urlaubsengel mit Sitz in Weinheim steht seit vielen Jahren für authentische Reiseerlebnisse jenseits des Mainstreams. Als erfahrene Reiseberater, Fotografen und Journalisten testen und empfehlen Sylwia und Stephan Fath ausgewählte Hotels, Resorts und Reiseerlebnisse weltweit und verknüpfen dies mit authentischem Reisejournalismus.

Weitere Informationen: www.urlaubsengel.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reiseagentur Urlaubsengel

Herr Stephan Fath

Lichtenbergweg 7

69469 Weinheim

Deutschland

fon ..: +49 6201 292020

web ..: https://urlaubsengel.de

email : admin@urlaubsengel.de

Urlaubsengel® ist eine 2013 gegründete Reiseagentur mit Sitz in Weinheim. Das Unternehmen verbindet die persönliche Beratung eines klassischen Reisebüros mit der authentischen und fundierten Perspektive des Reisejournalismus. Die Gründer Sylwia und Stephan Fath sind passionierte Reiseexperten, die jährlich rund sechs Monate weltweit unterwegs sind, um Hotels, Restaurants und Destinationen persönlich kennenzulernen. Ihre Erfahrungen fließen in individuelle Reiseempfehlungen, Blogartikel, Social-Media-Beiträge sowie Veröffentlichungen in renommierten Reisemagazinen, Reiseführern und Gourmetportalen ein. Die Zielgruppe von Urlaubsengel sind anspruchsvolle Individualreisende - insbesondere Mid- und Best-Ager, die Wert auf Qualität, Authentizität und außergewöhnliche Urlaubserlebnisse legen.

Web: www.urlaubsengel.de

E-Mail: admin@urlaubsengel.de

