Cosmino Panteo: Demografischer Wandel in der Fertigung: Wie Digitalisierung Prozesswissen sichert

In vielen Fertigungsbetrieben basieren Prozesse wie Datenerfassung oder Qualitätssicherung noch immer auf manueller Steuerung und dem Erfahrungswissen einzelner Mitarbeiter. Doch was bedeutet es für solche Prozesse, wenn erfahrene Mitarbeiter in Rente gehen und mit ihnen wichtiges Prozess-Know-how – während neuen Kollegen oft die Zeit für eine gründliche Einarbeitung fehlt?

Wie können Datenerfassung, Qualitätssicherung und ähnliches künftig digital, zuverlässig und unabhängig von der Expertise Einzelner funktionieren?

Digitale Unterstützung statt Erfahrungsverlust: Hier setzt Cosmino Panteo an: Die Erfassungsdialoge führen Mitarbeiter in der Fertigung Schritt für Schritt durch alle relevanten Aufgaben – von Montagevorgaben über Qualitätsprüfungen und Wartungstätigkeiten bis zur Datenerfassung. Der moderne, task-basierte Erfassungsdialog fungiert dabei wie ein digitaler Assistent. Er informiert automatisch, wenn etwas zu tun ist, und zeigt genau an, wie es richtig auszuführen ist.

- Standardisierte Prozesse: Alle Vorgaben basieren auf Stammdaten (Prüfpläne, Erfassungsvorgaben, Wartungsintervalle) und sind damit einheitlich und skalierbar.

- Wissen bleibt erhalten: Erfahrene Mitarbeiter können ihr Know-how direkt in die digitalen Abläufe einbringen – und so dauerhaft für das Unternehmen sichern.

- Kontextsensitive Unterstützung: Anleitungen, Warnhinweise oder Dokumente werden genau dann angezeigt, wenn sie gebraucht werden – direkt im Erfassungsdialog.

Ihre Vorteile mit Cosmino Panteo:

• Mehr Effizienz: Aufgaben werden termingerecht und vollständig erledigt.

• Höhere Qualität: Qualitäts- und Prozessvorgaben werden automatisch überwacht.

• Schnelle Einarbeitung: Neue Mitarbeiter werden durch klare Anleitungen direkt produktiv.

• Audit-Sicherheit: Alle Prüfungen und Nachweise sind lückenlos dokumentiert.

Sehen Sie hier im YouTube-Video, wie diese Unterstützung in der Praxis aussieht: https://www.youtube.com/watch?v=-cXjXTWBNnk