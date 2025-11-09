Stoff statt Wahrheit: Wie Deutschlands Schulen Bildung verspielen – Zeit für Wissenserlebnis und kritisches Denken

Bildung – von der Wissensvermittlung zum Wissenserlebnis

Fachbeitrag von Bernd Blase plädiert für eine Schule, die Können, Kreativität und Begeisterung entfacht

Potsdam, 9. November 2025. Unser Bildungssystem droht international den Anschluss zu verlieren – nicht, weil Kindern Verstand fehlt, sondern weil Unterricht zu selten Erfahrung, Sinn und Erfindergeist ermöglicht. Das ist die Kernthese des neuen Fachbeitrags von Bernd Blase (Dozent und Künstler): „Wissen wird erst wertvoll, wenn es Hand und Herz berührt.“ Blase fordert eine konsequente Ausrichtung von Schule auf Wissenserlebnisse: selbsttätiges Forschen, angewandtes Denken, interdisziplinäre Projekte und lernpsychologisch fundierte Formate, die aus „Stoff“ nachhaltige Kompetenz machen.

Wissen aufzubauen ist heute selten das Hauptproblem – Informationen sind allgegenwärtig. Die eigentliche Herausforderung lautet: Ist das Wissen wahr, belastbar, relevant – oder irreführend? Der Fachbeitrag von Bernd Blase erweitert daher seinen Fokus: Neben Kreativität und Praxisorientierung rückt er Wahrheitskompetenz („kritisches Wissen“) als Kernziel moderner Bildung ins Zentrum.

„Kreativität, Innovationen und Begeisterung fehlen an unseren Schulen fast gänzlich; praktisches Wissen wird selten gelehrt“, so Blase. Unterricht fokussiere noch zu oft auf Reproduktion und Prüfungslogik. Folge: Gelerntes bleibt kontextarm, Transfer gelingt kaum – und die Lernmotivation sinkt. Vom Stoffplan zur Erfahrungsarchitektur

Blase schlägt fünf Stellschrauben vor, die umsetzbar sind – ohne auf die nächste Reform zu warten:

Projektbasierte Lernlabore: 6–8-wöchige Vorhaben mit realen Auftraggebern (Handwerk, Kultur, Zivilgesellschaft).

Interdisziplinäre Knotenfragen: Physik trifft Kunst, Mathe trifft Leben – z. B. „Wie baut man eine klimafreundliche Bühne?“

Fehler- und Prototypenkultur: Sichtbares Iterieren statt „richtig/ falsch“.

Dualer Wissenspfad: Theorie sofort in Hands-on-Sprints erproben (Maker-Space, Feldstudien, Citizen Science).

Evidenzbasierte Didaktik: Kurze Input-Impulse, danach aktive Verarbeitung (Erklären, Skizzieren, Lehren-lassen), regelmäßige Retrieval- und Transferaufgaben.

Praxis: So bilden wir zukünftig – und sollten es

Wahrheitswerkstatt (wöchentlich): Lernende bringen reale Behauptungen (News, Social Media, Werbung, KI-Ausgaben) mit. Sie praktizieren „seitliches Lesen“, Quervergleich, Mini-Experimente oder Nachrechnungen – inkl. kurzer Evidenz-Logs mit Belegketten.

Argument- & Evidenz-Portfolio: Jede Schülerin/jeder Schüler führt über das Jahr ein Portfolio mit Thesen, Pro- & Contra-Evidenz, Plausibilitätsnoten (0–100 %) und Reflexion über Denkfehler. Bewertet wird der Prüfweg, nicht nur das Fazit.

KI unter Aufsicht („KI-Labor“): KI dient als Sparringspartner, nicht als Wahrheitsorakel. Regeln: Mindestens drei unabhängige Quellen prüfen, Zitate und Datenherkunft nachvollziehen, Widersprüche markieren, Ergebnisse in eigenen Worten rekonstruieren.

Rechenwege-Forum in Mathe: Am Beispiel 32 × 75 werden mehrere korrekte Strategien verglichen (Zerlegen, Proportionalität, Komplement zu 100…). Ziel: Meta-Kognition und Begründen – warum ist ein Weg robust, ein anderer fehleranfällig?

Modellieren statt Symboljonglage: Die Frage „Was lernen Kinder aus einer Gleichung mit fünf Unbekannten?“ wird lebensnah beantwortet: Gleichungssysteme modellieren reale Projekte (Material-, Zeit-, Kostenplanung), inklusive Fehlertoleranzen.

Ungewissheit lehren: Überschlagsrechnungen (Fermi-Fragen), Größenordnungen, Basisraten, Simpson-Paradox – damit Prognosen und Statistiken verstanden statt nur geglaubt werden.

Ethik & Interessenkonflikte: Wie beeinflussen Anreizsysteme, Sponsoring oder Algorithmen das, was wir für wahr halten? Transparenz wird Unterrichtsinhalt.

Prüfen als Performance: Statt Wissensabfrage: „Claim-Checks in 90 Minuten“ – Behauptung prüfen, Vorgehen begründen, Unsicherheiten benennen, Entscheidung treffen, Revision zulassen.

Eine provokante Frage aus dem Beitrag:

„Was lernen unsere Kinder aus einer Gleichung mit fünf Unbekannten?“

Im besten Fall: Das Egebnis, Modellieren, Variablenkompetenz, Hypothesenbildung, systematisches Vorgehen und Frustrationstoleranz. Im schlechtesten: symbolisches Jonglieren ohne Lebenswelt. Lösung: Die Aufgabe verankern – z. B. Kosten-, Material- und Zeitplanung eines realen Projekts als Gleichungssystem modellieren.

„Wir messen zu oft das Erinnern und zu selten das Erfinden.“ – Bernd Blase

Über den Autor

Bernd Blase ist Dozent, Autor und Künstler. Er verbindet tiefenpsychologische, motivationspsychologische und ästhetische Perspektiven, um Lernen als sinnliches, soziales und selbstwirksames Erlebnis zu gestalten.

Kontakt/Quellen

info@berndblase.de