Digitalisierung in der häuslichen Betreuung: Chancen für mehr Sicherheit und Teilhabe

Digitale Lösungen unterstützen die häusliche Betreuung älterer Menschen, persönliche Begleitung bleibt aber entscheidend.

Die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft ermöglicht es Senioren, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben und dabei rund um die Uhr Unterstützung zu erfahren. Während Betreuungspersonen den Alltag strukturieren und emotionale Nähe schaffen, gewinnen digitale Hilfsmittel an Bedeutung, um Sicherheit, Transparenz und Vernetzung zu erhöhen. "Ein intelligenter Notrufknopf kann im Ernstfall Leben retten, digitale Pflegedokumentation erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Betreuungskraft, Pflegedienst und Ärzten, und telemedizinische Angebote stellen eine schnelle ärztliche Einschätzung sicher - auch dann, wenn ein Termin in der Praxis nicht sofort möglich ist", sagt Stefan Lux, Geschäftsführer der SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe, einem Spezialdienstleister für die Vermittlung von Kräften in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft ( www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de ). Das Unternehmen stellt an Rhein und Ruhr, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungskräfte für ein 24-Stunden-Konzept zur Verfügung und ist auch als Dienstleister für Entlastungen im Alltag gemäß Sozialgesetzbuch anerkannt.

Die Digitalisierung kann jedoch nicht alle Herausforderungen lösen. Viele ältere Menschen stehen der Technik skeptisch gegenüber oder sind mit der Nutzung überfordert. Hier übernehmen die Betreuungskräfte eine Schlüsselrolle: Sie helfen den Senioren, sich an einfache Anwendungen zu gewöhnen, erklären Schritt für Schritt den Nutzen und bauen Berührungsängste ab. So entsteht eine Verbindung von technischer Sicherheit und menschlicher Nähe.

Ein weiterer Vorteil digitaler Hilfsmittel liegt in der besseren Koordination. Angehörige, die oft nicht vor Ort sein können, erhalten durch digitale Protokolle oder Video-Updates Einblicke in den Alltag der betreuten Senioren. "Gerade Familien, die räumlich weiter entfernt leben, gewinnen so Sicherheit und Vertrauen in die Betreuungssituation. Gleichzeitig bleibt die Privatsphäre der Senioren gewahrt, weil alle Anwendungen unter Berücksichtigung von Datenschutz und persönlichem Einverständnis eingesetzt werden", erklärt Lux.

Die SHD Seniorenhilfe sieht in der Verbindung von menschlicher Zuwendung und digitaler Unterstützung einen zukunftsweisenden Weg, um die Qualität der häuslichen Betreuung zu sichern. Technik kann schnelle Hilfe leisten, Prozesse beschleunigen und Angehörige entlasten - doch sie ersetzt nicht die persönliche Beziehung zwischen Betreuungskraft und Senior. "Die Digitalisierung ist für uns ein Hilfsmittel, kein Ersatz. Erst durch die Begleitung unserer Betreuungspersonen entfalten technische Lösungen ihren vollen Nutzen. So bleibt die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft auch in einer digitalisierten Welt das menschliche Herzstück der Seniorenhilfe", betont Betreuungsexperte Lux.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Herr Stefan Lux

Berghofer Straße 176

44269 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231 5897988-0

web ..: http://www.shd-dortmund.de

email : info@shd-dortmund.de

Über die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist ein von Stefan Lux geführtes Unternehmen aus Dortmund, das sich auf die 24-Stunden-Seniorenbetreuung (Betreuung in häuslicher Gemeinschaft) und die Seniorenbetreuung auf Stundenbasis spezialisiert hat. Dafür arbeitet die SHD Seniorenhilfe Dortmund mit mehr als 1000 osteuropäischen Pflegekräften zusammen, die eine Rundum-Betreuung und -Versorgung der Kunden gewährleisten. Dazu gehören alle Tätigkeiten der Haushaltsführung wie Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen oder Bügeln, aber auch eine individuelle Unterstützung bei alltäglichen Dingen des Lebens, etwa der Körperpflege und -hygiene, beim An- und Auskleiden sowie bei der Grundpflege. Dabei stimmen sich die Betreuungskräfte eng mit Ärzten und Therapeuten ab. Ebenso gehört die soziale Begleitung zum Aufgabengebiet der SHD Seniorenhilfe Dortmund- Betreuungskräfte. SHD Seniorenhilfe Dortmund übernimmt dabei die gesamte Beratung, Organisation und Logistik, sodass Kunden im Rahmen der Seniorenhilfe des Dortmunder Unternehmens sämtliche Leistungen aus einer Hand erhalten und über einen festen Ansprechpartner verfügen. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist an Rhein und Ruhr sowie in Westfalen und damit im Großraum Dortmund-Bochum-Essen-Duisburg-Düsseldorf sowie in Städten wie Wuppertal und Mönchengladbach für Kunden tätig. Seit Anfang 2018 bietet die SHD ihre Dienstleistungen auch unter dem Label SHD-Rhein-Nahe von Bockenau bei Bad Kreuznach in der gesamten Region Rhein-Nahe an. Seit 2020 führt die SHD Dortmund GmbH gemeinsame internationale Gesellschaften mit der polnischen Carework-Gruppe und hat mit dem Partner die Dachmarke Arbeitlandia GmbH als "Leuchtturm" für seriöses und professionelles Arbeiten in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft gegründet. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund hat gemeinsam mit der CareWork Seniorenhilfe Deutschland auch die Möglichkeit ins Leben gerufen, häusliche Seniorenbetreuung auf Stundenbasis in Anspruch zu nehmen. Die SHD Seniorenhilfe ist nach § 45a SGB XI als Anbieter von Entlastungsleistungen anerkannt. Geschäftsführer Stefan Lux ist seit November 2023 Vorsitzender des Bundesverbandes für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP). Weitere Informationen unter www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters - Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de