NextGen Digital schließt erste Tranche eine nicht vermittelten Privatplatzierung von Anteilen ab

Vancouver, BC - 7. November 2025 - NextGen Digital Platforms Inc. (NextGen oder das Unternehmen) (CSE:NXT - WKN:A40KLQ), gibt im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 6. Oktober 2025 bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche (die erste Tranche) seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten (das Angebot) abgeschlossen hat. Im Rahmen der ersten Tranche hat das Unternehmen 2.065.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,40 Dollar pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 826.000 Dollar entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,60 Dollar innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab Abschluss des Angebots.

Die Optionsscheine unterliegen einer vorzeitigen Verfallsklausel, sodass, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen (die Premium-Handelstage) während der Restlaufzeit der Optionsscheine 0,90 Dollar übersteigt, das Verfallsdatum auf 30 Kalendertage vorverlegt wird (die Vorzeitige Verfallsklausel). Die Aktivierung der Beschleunigungsklausel wird per Pressemitteilung bekannt gegeben, und die 30-Tage-Frist beginnt sieben Tage nach dem letzten Premium-Handelstag.

Im Zusammenhang mit der ersten Tranche zahlte das Unternehmen an berechtigte Vermittler Vermittlungsprovisionen in Höhe von 30.820 Dollar in bar und 57.050 Stammaktien-Kaufoptionsscheine (die Vermittleroptionsscheine). Jeder Vermittleroptionsschein kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zum Ausübungspreis von 0,40 Dollar pro Aktie zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass in den kommenden Wochen eine oder mehrere weitere Tranchen des Angebots abgeschlossen werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot für die Unternehmensentwicklung, das Marketing und das allgemeine Betriebskapital verwenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz von 1933 oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in seiner geänderten Fassung und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates nicht angeboten oder verkauft werden.

Rücktritt des CEO

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Matthew Priebe mit Wirkung zum 5. Dezember 2025 als Chief Executive Officer des Unternehmens zurücktreten wird, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Das Unternehmen dankt Herrn Priebe für seine Verdienste um das Unternehmen.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB:NXTDF) (FSE:Z12) ist ein börsennotiertes Fintech- und Digital-Asset-Unternehmen, das Anlegern über sein neuartiges, durch Bitcoin besichertes Schuldverschreibungsprogramm Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Vermögenswerten sowie zu renditestarken Anlagemöglichkeiten bietet. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung innovativer Finanzstrukturen verschrieben, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind und dabei Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Wertschöpfung für die Aktionäre in den Vordergrund stellen. NextGen betreibt außerdem PCSections.com, eine E-Commerce-Plattform und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Bereichs künstliche Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.

Ajay Toor, Chief Financial Officer

+1 778 706-6104

nextgendigitalplatforms.com/

info@nextgendigitalplatforms.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über den Abschluss des Angebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung der Erlöse und verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

