Fettabsaugung: Präzision statt radikale Diät

Hartnäckige Fettpolster trotz Sport und gesunder Ernährung? Die plastisch-ästhetische Praxis LIVION in Hamburg zeigt, wie eine individuell geplante Fettabsaugung helfen kann.

Viele Menschen kennen das: Trotz gesunder Ernährung und regelmäßigem Training bleiben bestimmte Fettpolster an Bauch, Hüfte, Oberschenkeln, Armen oder Kinn bestehen. Eine Fettabsaugung kann hier helfen. Nicht, um erheblich Gewicht zu verlieren, sondern um hartnäckige Problemzonen zu harmonisieren und die Körperform zu optimieren. Bei LIVION wird eine solche Behandlung stets individualisiert: Sie richtet sich nach Körperbau, Hautbeschaffenheit und persönlichen Zielvorstellungen.

Wie läuft eine Fettabsaugung bei LIVION ab?

Zunächst steht ein ausführliches Beratungsgespräch. Dabei werden Gesundheitszustand, Wünsche und Erwartungen geklärt. Besonders wichtig ist ein stabiles Körpergewicht - die Fettabsaugung ersetzt keine gesunde und ausgewogene Ernährung, sondern unterstützt die Körperformung an Stellen, an denen Fett trotz Sport und Ernährung nicht weicht.

Der operative Eingriff dauert üblicherweise zwischen 2 und 4 Stunden, je nach Körperregion. Nach der Operation wird Kompressionswäsche getragen, um die Heilung zu unterstützen und Schwellungen zu reduzieren. In den ersten Tagen wird Schonung empfohlen. In der Regel ist nach etwa sieben Tagen eine Rückkehr zur Arbeit möglich. Sportliche Aktivitäten sollten nach etwa vier bis sechs Wochen wieder aufgenommen werden.

Welche Zonen und welche Effekte?

LIVION bietet Fettabsaugungen an verschiedenen Körperregionen: Bauch, Hüfte, Oberschenkel, Oberarme, Rücken, Doppelkinn und auch bei Männern zur Behandlung der Gynäkomastie (übermäßige Brustbildung). Ziel ist nicht, große Gewichtsverluste zu erzielen, sondern die Konturen zu verbessern und Problemzonen zu befreien, die sich durch gewöhnlichen Lebensstil nicht verändern lassen.

Die Ergebnisse sind in der Regel dauerhaft, da die entfernten Fettzellen nicht zurückkommen. Dennoch können die verbliebenen Fettzellen bei Gewichtszunahme weiter wachsen. Ein gesunder Lebensstil ist daher entscheidend.

Sicherheit, Risiken & realistische Erwartungen

Wie bei jeder Operation gibt es Risiken: Schwellungen, Hämatome (Blutergüsse), vorübergehende Sensibilitätsstörungen, ungleichmäßige Konturen oder Infekte. Besonders wichtig sind sorgfältige OP-Technik, hygienische Standards und ein erfahrener Operateur. Bei LIVION wird großer Wert auf medizinische Fachkompetenz und individuelle Planung gelegt, damit Form und Funktion in Harmonie stehen.

Nachsorge: Unterstützung für bestmögliche Heilung

Nach dem Eingriff stehen Pflege und Regeneration im Vordergrund. Kompressionswäsche stabilisiert die Konturen und reduziert Schwellungen. Ruhe, aber auch sanfte Bewegung helfen dem Körper, den Heilungsprozess in Gang zu halten. Die konsequente Befolgung des Nachsorgekonzepts, auch hinsichtlich Narbenpflege, ist entscheidend für das ästhetische Endergebnis.

LIVION in Hamburg

LIVION verbindet fachärztliche Erfahrung, modernste operative Techniken und eine Beratung, die auf Ehrlichkeit und Empathie basiert. Wir setzen nicht auf Extreme, sondern auf eine Veränderung, die zu Ihrem Körper passt. Unser Anspruch: Ergebnisse, die nicht auffallen, als "gemacht", sondern als harmonisch und natürlich empfunden werden.

Livion - Praxis für Plastische & Ästhetische Chirurgie, befindet sich am Neuen Wall?38 in 20354 Hamburg und bietet moderne Behandlungen mit höchsten Qualitätsstandards.

