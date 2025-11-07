Terra Clean stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver B.C., 7. November 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung) für den 8. Dezember 2025 anberaumt hat. Auf der Versammlung werden die Aktionäre unter anderem ersucht, die aktuellen Direktoren des Unternehmens - Greg Cameron, Alex Klenman und Tony Wonnacott - wiederzuwählen und für die Ernennung von zwei weiteren Direktoren, nämlich Michael Gabbani und Brian Polla, abzustimmen.

Ich möchte Mike und Brian im Board of Directors willkommen heißen und freue mich auf die Zusammenarbeit, um den Aktionärswert zu steigern, so Greg Cameron, CEO des Unternehmens. Mike ist ein erfahrener Ingenieur, der Jahrzehnte in der Nuklearindustrie verbracht hat. Er verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der Entwicklung der Branche und über die notwendigen Kontakte, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, von dieser Entwicklung zu profitieren. Brian ist ein Serienunternehmer und hat Erfahrung in der Tätigkeit in privat geführten und börsennotierten Unternehmen. Zudem ist er ein bedeutender Aktionär des Unternehmens. Die Aktionäre können sich glücklich schätzen, dass wir bei der Weiterentwicklung des Unternehmens auf ihr Fachwissen zurückgreifen können.

Herr Michael Gabbani ist eine äußerst versierte Führungskraft im Bereich Vertrieb und Geschäftsentwicklung mit tiefgreifendem technischem Verständnis. Er begann seine Laufbahn als zugelassener Ingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in der Kernenergiebranche bei Atomic Energy of Canada Limited und wechselte später zu GE Hitachi Energy. Während seiner gesamten Karriere trat Herr Gabbani engagiert für die kanadische Nuklearindustrie ein. Er war 14 Jahre lang Mitglied des Board of Directors der Organization of Canadian Nuclear Industries, wo er die Lieferkette der Nuklearindustrie vertrat und sich für Zusammenarbeit, Innovation und internationale Partnerschaften einsetzte, um die Stärke und technische Innovationskraft der kanadischen Nuklearindustrie weltweit bekannt zu machen.

Herr Brian Polla ist ein versierter Unternehmer mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Fertigung, Betrieb und Geschäftsentwicklung. Im Laufe seiner Karriere hat er mehrere erfolgreiche Unternehmen im Industrie- und Beschichtungssektor aufgebaut und geleitet und sich einen Ruf für strategische Weitsicht und praxisorientierte Führungsstärke erworben. Mit seiner fundierten Expertise in den Bereichen Metallverarbeitung, Produktionsmanagement und Prozessoptimierung hat Herr Polla Unternehmen durch alle Wachstumsphasen begleitet - von der Gründung bis zur Expansion, einschließlich der erfolgreichen Zulassung eines Unternehmens an der CSE. Herr Polla ist seit über zwei Jahrzehnten Eigentümer und Betreiber von Kenex Coatings.

Ferner möchte das Unternehmen unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilungen vom 20. Oktober 2025 und 5. November 2025 in Verbindung mit der kürzlich abgeschlossenen Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung klarstellen, dass es Vermittlungsprovisionen an bestimmte unabhängige Vermittler gezahlt hat, die sich aus (i) Barmitteln in Gesamthöhe von 148.868,01 $ sowie (ii) 848.783 nicht übertragbaren Vermittler-Warrants des Unternehmens zusammensetzen. Die Vermittler-Warrants können innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem 5. November 2025 ausgeübt und zum Ausübungspreis von jeweils 0,14 C$ gegen Stammaktien aus dem Bestand des Unternehmens (die Stammaktien) eingelöst werden.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan, das eine vermutete historische Uranressource von 6,96 Millionen Pfund* innerhalb der Lagerstätte Fraser Lakes B beherbergt, sowie die ehemaligen Uranminen im US-Bundesstaat Utah.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressourcen nicht als aktuelle Ressourcen und hat nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die Ressourcen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Obwohl das Unternehmen diese historischen Ressourcen nicht als aktuell betrachtet, ist es der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die entsprechenden Informationen für den Leser hilfreich sein können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über das Emissionsangebot und die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

info@tcec.energy

416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

www.tcec.energy

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

