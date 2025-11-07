Digitale Arbeit, trockene Augen und Sehprobleme - wann das Augenlasern helfen kann

Langes Arbeiten am Bildschirm, künstliches Licht und ständige Smartphone-Nutzung beanspruchen die Augen zunehmend. Viele junge Erwachsene zwischen 18 und 40 Jahren leiden heute unter trockenen, müden

Die moderne Arbeitswelt führt dazu, dass Menschen täglich bis zu zehn Stunden auf digitale Displays blicken. Dabei blinzeln sie deutlich weniger, was zu Trockenheit und Überanstrengung führt. Oft verschlechtert sich dadurch das Sehen, und viele greifen vermehrt zu Brillen oder Kontaktlinsen. Doch gerade Kontaktlinsen verstärken häufig das Trockenheitsgefühl - ein Teufelskreis, den das Augenlasern durchbrechen kann.

Mit modernen Verfahren wie der Smart-Surf-Technologie lassen sich Fehlsichtigkeiten dauerhaft korrigieren, ohne die Hornhaut zu belasten. Die Methode ist berührungsfrei und besonders schonend. Nach einer erfolgreichen Laserbehandlung wird das natürliche Sehen wiederhergestellt, die Augen müssen weniger korrigieren und sind somit auch weniger gestresst.

Über Aumedica:

Aumedica in Köln bietet individuelle Beratungsgespräche, um festzustellen, ob eine Laserbehandlung bei digital bedingten Sehproblemen sinnvoll ist. Eine gründliche Voruntersuchung liefert klare Antworten.

Wer unter müden oder trockenen Augen leidet und sich eine langfristige Lösung wünscht, findet unter www.aumedica.de weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten.

Pressekontakt: Aumedica, Heumarkt 43, 50667 Köln, Telefon 0221 / 29798663, E-Mail info@aumedica.de, Website www.aumedica.de.

Über Aumedica

Aumedica ist ein spezialisiertes Augenlaserzentrum mit Sitz in Köln (Heumarkt 43, 50667 Köln). Das Unternehmen steht für Präzision, Innovation und Sicherheit in der Augenlaser¬chirurgie. Mit hochmodernen Verfahren wie der Smart-Surf-Technologie, individueller Betreuung und dem Fokus auf junge Erwachsene zwischen 18 und 40 Jahren setzt Aumedica neue Maßstäbe in der refraktiven Augenheilkunde. Weitere Informationen unter www.aumedica.de

