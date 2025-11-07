Das Franciacorta-Weingut Mosnel erzählt vom Jahrgang 2019

Zwei Interpretationen mit Eleganz und Charakter

Bei Mosnel bestimmt die Zeit den Rhythmus, in den Rebgärten ebenso wie im Weinkeller. Hier wird ohne Eile, aber mit klarer Zielsetzung gearbeitet: das Potenzial der eigenen Lagen optimal zu entfalten und Weine zu schaffen, die Charakter, Persönlichkeit und Eleganz vereinen.

Sechs Jahre nach der Lese, nach über 48 Monaten auf der Hefe und einer langen Flaschengärung, zeigen nun zwei Schaumwein-Ikonen des Hauses ihre ganze Klasse: Franciacorta EBB Extra Brut und Franciacorta Parosé Pas Dosé. Sie verkörpern auf höchstem Niveau das, was man den „Mosnel-Stil“ nennt, geprägt von Geduld, Fachkompetenz und stetiger Forschung.

Der Jahrgang 2019 war ein Spiel der Extreme: ein Frühling mit Regen und Kälte, gefolgt von einem heißen, trockenen Sommer, der die Reben unter Wassermangel setzte. Diese Witterung verzögerte die Färbung und schließlich auch die Lese, die erst in der dritten Augustwoche begann. Innerhalb von zwei Wochen wurden gesunde, strukturreiche Trauben mit feinem Aromaprofil eingebracht, die Grundlage für zwei Weine von außergewöhnlicher Finesse.

Franciacorta EBB Extra Brut. Der Jahrgang 2019 schenkte EBB große Eleganz, Präzision und eine feine, anhaltende Konzentration. Ausschließlich selektierte Chardonnay-Trauben bester Qualität wurden verarbeitet. Nach der ersten Gärung in kleinen Eichenfässern folgten nach fünf Monaten die Assemblage und die Tirage. Es schloss sich eine lange zweite Gärung an, bis hin zum Dégorgement und der Dosage Extra Brut, ein Prozess, der die unverwechselbare vertikale Spannung und Klarheit dieses Metodo Classico formt.

Auch beim Franciacorta Parosé Pas Dosé folgt Mosnel einem ähnlichen Verfahren - mit einem entscheidenden Unterschied. Beim Dégorgieren wird keine Dosage hinzugefügt, daher Pas Dosé. Der Schaumwein entsteht aus Pinot-Nero- und Chardonnay-Trauben und besticht im Glas durch sein leuchtendes Rosé, das durch die sanfte Mazeration auf den Schalen der Pinot-Nero-Trauben entsteht. Seine Ausgewogenheit, präzise Struktur und feine salzige Note verleihen ihm Tiefe und beeindruckende Persistenz.

Zwei Weine, die das Wesen des Jahrgangs 2019 einfangen und das Herz von Mosnel spürbar machen. Ausdruck einer Philosophie, in der die Zeit kein Gegner, sondern die wichtigste Zutat ist.

Mosnel. Das 1836 gegründete Weingut in Camignone in der Franciacorta baut auf 41 Hektar zusammenhängenden, biologisch bewirtschafteten Weinbergen die Rebsorten Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero und Erbamat an. Lucia und Giulio Barzanò, die das Weingut leiten, präsentieren eine Kollektion von Franciacorta-Weinen, die sich durch eine einzigartige Handschrift auszeichnen. An der Spitze des Sortiments stehen vier Schaumweine der Extraklasse. Flankiert werden EBB und Parosé vom raffinierten Satèn, einer Riserva, die nur in außergewöhnlichen Jahrgängen erzeugt wird, und dem aufgrund seiner stark limitierten Auflage exklusiven Brut QdE, der mehr als zwanzig Jahre auf der Hefe gereift ist. Komplettiert wird das Sortiment von Mosnel durch den Franciacorta Brut, den Pas Dosé, den Rosé und den Brut Nature.