Kenia-Safari mit Komfort – zwei Nationalparks, eine unvergessliche Reise

Wenn die Tage kürzer werden und der Herbst alles in Grautönen erscheinen lässt, wächst die Sehnsucht nach Sonne, Weite und unberührter Natur. Jetzt ist es an der Zeit, eine Reise zu planen. Wer statt Regen und Nebel lieber Sonne und Naturerlebnisse genießen möchte, für den ist eine Safari in Kenia genau das Richtige. Dort zeigt sich die wilde Schönheit des Landes, in dem Tiere frei leben und man selbst bei sommerlichen Temperaturen die Kulisse des schneebedeckten Kilimanjaro bewundern kann. Bei erfahrenen Spezialanbietern wie kenia-safari.de erleben Reisende Kenia von seiner schönsten Seite. In kleinen Gruppen von maximal sechs Teilnehmern reist man im Landcruiser durch geschützte Naturreservate, die für ihre außergewöhnliche Artenvielfalt bekannt sind. Unterwegs teilen erfahrene, lizenzierte Fahrer ihr Wissen über Flora und Fauna, während man Flusspferde an den Mzima Springs, Löwen im hohen Gras oder Giraffen vor der Kulisse des Kilimanjaro beobachten kann.

Kenia-Safari mit unvergesslichen Tierbegegnungen im Tsavo West

Die „3 Tage Kilimanjaro Safari Kenia in Tsavo West und Amboseli“ führt beispielsweise mitten in die faszinierende Welt Afrikas – zu zwei der schönsten Nationalparks Kenias. Die Kenia-Safari verbindet damit zwei Höhepunkte jeder Kenia-Reise: den landschaftlich eindrucksvollen Tsavo-West-Nationalpark und den Amboseli, der für seine riesigen Elefantenherden berühmt ist. Unterwegs sorgen kurze Pausen für Entspannung auf dieser Kenia-Safari, bevor in komfortablen Safari-Unterkünften wie dem Severin Safari Camp, der Kilaguni Serena Lodge, der Ol Tukai Lodge oder der Amboseli Serena Lodge afrikanische Gastfreundschaft und gemütliche Abende am Lagerfeuer warten. Der erste Tag der Kenia-Safari beginnt früh am Morgen an der kenianischen Küste, wo der Fahrer die Gäste direkt vom Hotel abholt. Über Landstraßen führt die Route dieser Kenia-Safari in Richtung Tsavo West, einem der ältesten und schönsten Nationalparks des Landes. Noch bevor die ersten Tiere gesichtet werden, beeindruckt die Landschaft mit dichten Akazienwäldern, roter Erde und sanften Hügeln. Am Tsavo River und rund um das Rhino Sanctuary zeigen sich Elefanten, Zebras, Antilopen und zahlreiche Vogelarten. Nach dem Mittagessen im Severin Safari Camp oder in der Kilaguni Serena Lodge geht es am Nachmittag erneut auf Pirschfahrt. Ein besonderes Highlight sind die Mzima Springs, wo Flusspferde und Krokodile in glasklarem Quellwasser baden – ein magischer Ort im Herzen Afrikas.

Kenia-Safari mit Elefantenherden im Amboseli und Blick auf den Kilimanjaro

Am zweiten Tag führt die Kenia-Safari durch das Massai-Gebiet und die Chyulu Hills weiter in den Amboseli Nationalpark. Schon der Weg dorthin ist ein Erlebnis, wenn sich das schwarze Lavagestein von Sheitanis Lava mit dem hellen Sand der Savanne abwechselt. Im Amboseli erwartet die Teilnehmer dieser Kenia-Safari ein faszinierendes Naturschauspiel: Staubwolken, durch die plötzlich Elefantenherden auftauchen. Bis zu hundert Tiere ziehen hier gemeinsam durch die offene Ebene – ein unvergesslicher Anblick. Am Fuße des Kilimanjaro liegt die Unterkunft für die Nacht, wahlweise die Ol Tukai Lodge oder die Amboseli Serena Lodge. Nachmittags geht es erneut hinaus in die Wildnis, wo man Löwen, Geparden, Büffel und unzählige Vogelarten beobachten kann. Der Tag klingt auf dieser Kenia-Safari mit einem Abendessen unter dem Sternenhimmel aus – inmitten der Natur, begleitet vom Ruf der Nachtvögel. Der letzte Tag der Kenia-Safari beginnt noch vor Sonnenaufgang. Bei einer Frühpirsch hat man die besten Chancen, Raubkatzen beim Jagen zu erleben. Nach einem stärkenden Frühstück in der Lodge geht es zurück Richtung Küste. Am Nachmittag endet die Kenia-Safari dort, wo sie begann - mit vielen unvergesslichen Eindrücken aus der Wildnis Afrikas.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari.de

Kurzprofil:

Seit über drei Jahrzehnten widmen sich die Reisespezialisten von kenia-safari.de der Gestaltung außergewöhnlicher Safaris in Kenia. Durch diese langjährige Erfahrung wissen sie genau, worauf es bei einer perfekt organisierten Safari ankommt – von der passenden Routenwahl bis zur Auswahl authentischer Lodges. Jedes Angebot entsteht individuell und berücksichtigt die persönlichen Wünsche der Gäste. Dank ihrer fundierten Landeskenntnis und ihrem ständigen Austausch mit Partnern vor Ort entstehen so maßgeschneiderte Erlebnisse, die Kenias faszinierende Natur und Tierwelt in ihrer ganzen Vielfalt erlebbar machen.

Unternehmensinformation:

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha