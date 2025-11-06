Bester Rotwein des Jahres für den Weinführer Gambero Rosso 2026 Giodo Brunello di Montalcino 2020

Montalcino, Oktober 2025. Der Giodo Brunello di Montalcino 2020 wurde vom Gambero Rosso-Weinführer 2026 als „Bester Rotwein des Jahres“ ausgezeichnet – eine Ehrung, die die außergewöhnliche Tiefe und elegante Finesse dieses authentischen, fein nuancierten Sangioveses würdigt. Sie erzählt von Jahren unermüdlicher Leidenschaft und akribischer Forschung, aber auch von der Erfüllung eines lang gehegten Traums, dem Wunsch von Carlo Ferrini, nach Jahrzehnten als beratender Önologe endlich seinen eigenen Weinberg und sein persönliches Weinprojekt zu verwirklichen.

Zu etwas ganz Besonderem wurde dieses Kapitel, weil Carlo Ferrini diesen Weg von Anfang an mit seiner Tochter Bianca teilen konnte.

In der offiziellen Begründung für die Auszeichnung des Gambero Rosso 2026 heißt es: „Carlo Ferrini hat sein Berufsleben der Aufgabe gewidmet, als Önologe in zahlreichen Regionen Italiens eine beeindruckende Vielzahl großer Weine hervorzubringen. Der Brunello 2020, den er gemeinsam mit seiner Tochter Bianca auf dem bezaubernden kleinen Weingut in Montalcino geschaffen hat, ist gleichsam die Quintessenz seiner Erfahrung mit der Sangiovese-Traube, seiner ersten Liebe. Giodo ist ein großer Rotwein, der mit der komplexen Eleganz seiner Aromen, seinem reichen, tiefgründigen, kraftvollen Körper verzaubert. Sein verführerischer Gesamteindruck besticht durch vollendete Harmonie und Finesse.“

„Wir sind dem Gambero Rosso sehr dankbar für diese Auszeichnung, die für uns eine ganz besondere Bedeutung hat, denn 2020 war der erste Jahrgang, der in unserem neuen Weinkeller in Sant'Angelo in Colle vinifiziert wurde“, erzählt Bianca Ferrini. „Er wurde größtenteils aus wiederverwendeten Steinen aus Ausgrabungen errichtet, ist teilweise unterirdisch angelegt und ermöglicht uns eine optimale Annahme und Verarbeitung der Trauben, sodass sie ihre ganze Eleganz entfalten können.“

Das Rebgut von Giodo wächst in einem einzigartigen Gebiet zwischen Sant’Angelo in Colle und Sant’Antimo. Es zeichnet sich durch ideale Höhenlagen und Sonnenausrichtung sowie durch reichhaltige, steinige Böden aus. Carlo Ferrini hat die Sangiovese-Klone mit großer Sorgfalt ausgewählt, Klone, die die Linearität, Raffinesse und das Entwicklungspotenzial des Weins fördern und zugleich die Ausdruckskraft und Feinheit des Terroirs unterstreichen.

Carlo Ferrini erinnert sich an die Weinlese, aus der dieser intensive und harmonische Brunello hervorgegangen ist: „Dieser Preis ist die Bestätigung eines gemeinsamen Weges, der von großem Engagement und Sorgfalt geprägt war. Wir erinnern uns gut an das Jahr 2020: Es war das Covid-Jahr, und zugleich eine perfekte Saison. Ein vielversprechender Frühling, Regen Ende August und ein in jeder Hinsicht makelloser September. Das Wetter war herrlich, und die Natur arbeitete ungestört, ruhig und präzise und schenkte gesunde, aromenreiche Früchte.“

Das Traubengut 2020 vergor neun Tage in Edelstahltanks, gefolgt von zwanzig Tagen Kontakt mit den Schalen. Anschließend reifte der Wein zweieinhalb Jahre in französischen Holzfässern, bevor er für weitere sechs Monate in Zementtanks ruhte, eine Phase, die dem Wein zu seinem natürlichen Gleichgewicht verhalf. Abschließend vollendeten achtzehn Monate Flaschenreife die Entwicklung dieses Brunellos, der im Glas jene Sorgfalt und Aufmerksamkeit widerspiegelt, die jedem einzelnen Arbeitsschritt im Weinberg und im Keller gewidmet wurden. Ein Wein, der bereits heute bereit ist, sich zu entfalten, zugleich aber über die Struktur verfügt, um sich im Laufe der Jahre weiterzuentwickeln und zu verfeinern.

***

Giodo wurde von Carlo Ferrini gegründet und wird heute gemeinsam mit seiner Tochter Bianca sowie dem technischen Leiter Riccardo Ferrari geführt. Seit 2002 werden rund sieben Hektar Sangiovese-Rebflächen in Sant'Angelo in Colle, südwestlich von Montalcino, bewirtschaftet. Im Mittelpunkt der Philosophie des Hauses steht das Streben nach Eleganz, sichtbar an einer essentiellen und zugleich raffinierten Weinkollektion: der Brunello di Montalcino Giodo und der IGT Toscana La Quinta. Beide sind reinsortige Sangiovese-Weine und bilden das Herzstück einer kontinuierlichen, nie stillstehenden Entwicklung.

Von den Weinbergen am Ätna – insgesamt drei Hektar – stammen zudem der Alberelli di Giodo Nerello Mascalese und der Alberelli di Giodo Carricante, die mit ihrer Frische und Mineralität den Charakter des vulkanischen Bodens widerspiegeln.

Ein Sortiment, das Disziplin und Forschung vereint und stets offen bleibt für neue önologische Herausforderungen.