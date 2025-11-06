San Leonardo 2020 zum „Rotwein des Jahres“ im Weinführer DoctorWine 2026 gekürt

Anfang Oktober wurde in Mailand der Weinführer Guida Essenziale ai Vini d'Italia 2026 von DoctorWine vorgestellt. Darin wurde der San Leonardo 2020 als „Bester Rotwein des Jahres” ausgezeichnet. Der 2020er steht exemplarisch für die Stilistik des Hauses, geprägt von Finesse, Balance und zeitloser Eleganz.

„Ein Wein, der seit seinem ersten Jahrgang 1982 bis heute Jahr für Jahr höchste Verlässlichkeit beweist“, heißt es in der Begründung der Jury. „Der Vigneti delle Dolomiti San Leonardo 2020, ein Bordeaux-Blend von unbestreitbarer Finesse und Eleganz, zeigt sich in diesem Jahrgang besonders herausragend“.

Die Anerkennung von DoctorWine und Gründer Daniele Cernilli hat für San Leonardo besonderen Stellenwert: Seit Jahren würdigt der renommierte Kritiker die konsequente Qualität und charakteristische Handschrift dieses ikonischen Weins, der als Symbol für das harmonische Zusammenspiel von Terroir, Tradition und handwerklicher Präzision gilt.

Ein beglückender Jahrgang, geprägt von einem Wechsel aus sonnigen Tagen und erfrischenden Regenfällen, ideale Bedingungen für die perfekte Reifung der Trauben von Cabernet Sauvignon, Carmenère und Merlot, die den Blend des San Leonardo bilden. Anselmo Guerrieri Gonzaga erklärt dazu: „Der 2020er wird als einer der delikatesten und faszinierendsten Jahrgänge in die Annalen des Weinguts eingehen. Dieser Jahrgang verkörpert die Essenz der Philosophie von San Leonardo: ein Wein, der Raffinesse und Langlebigkeit vereint, der heute begeistert und in den kommenden Jahren mit seinem großen Entwicklungspotential überraschen wird.“

Im Glas zeigt sich der San Leonardo 2020 mit beeindruckender Frische, typisch für große Weine aus Hanglagen. Die Tannine sind seidig und harmonisch eingebunden, der Gaumen umhüllend und langanhaltend.

Zur Entstehung und Charakterprägung des San Leonardo 2020 hat zweifellos nicht nur das eingespielte, täglich auf dem Weingut arbeitende technische Team maßgeblich beigetragen, sondern auch der beratende Önologe Carlo Ferrini, der mit dem Jahrgang 2020 seine zwanzigste Weinlese für San Leonardo verantwortete.

***

San Leonardo. Vor mehr als tausend Jahren ein Kloster, seit drei Jahrhunderten die Residenz der Marchesi Guerrieri Gonzaga, einer Familie, die den Besitz mit Leidenschaft, Weitblick und großem Respekt vor der Geschichte pflegt und bewahrt. Zum Anwesen gehören rund 300 Hektar Land, davon 30 Hektar Weinberge. Geschützt von den imposanten Bergmassiven des Trentino vor den kalten Winden des Nordens und verwöhnt von der milden Wärme des Gardasees, entsteht hier ein einzigartiges Mikroklima.

San Leonardo ist eine antike Welt, in der geduldige, noch immer handwerkliche Kellerpraktiken authentische Juwelen der italienischen Önologie hervorbringen - Weine, die sich durch Frische, Harmonie und angeborene Eleganz auszeichnen.