Nasenkorrektur: Form & Funktion in Harmonie

Eine harmonische Nase bedeutet mehr als nur ein schönes Profil - sie beeinflusst auch, wie frei wir atmen können.

Die Nase prägt das Gesicht maßgeblich. Von Nasenbein und Nasenspitze über Nasenlöcher bis zur Nasenscheidewand… ihre Form beeinflusst nicht nur das ästhetische Gesamtbild, sondern hat oft auch wesentliche funktionelle Bedeutung, z. B. für die Atmung. Viele Menschen sind unzufrieden mit Formabweichungen, Höckern, ungleichmäßiger Spitze oder Problemen beim Atmen. In solchen Fällen kann eine Nasenkorrektur, sei es operativ oder minimalinvasiv, helfen. Bei LIVION betrachten wir Nasenkorrektur stets ganzheitlich: Ästhetik und Funktion gehören zusammen.

Chirurgische Nasenkorrektur (Rhinoplastik)

Eine operative Nasenkorrektur bietet die Möglichkeit, sowohl äußerliche Veränderungen ("Höcker entfernen", Spitze korrigieren, Länge oder Breite anpassen) als auch funktionelle Defizite wie eine verkrümmte Nasenscheidewand zu behandeln. Bei LIVION in Hamburg wird in einem ausführlichen Beratungsgespräch geklärt, welche Form- und Strukturanpassungen medizinisch sinnvoll sind und wie sie technisch am besten umgesetzt werden.

Die Operation dauert in der Regel ein bis zwei Stunden. Unmittelbar nach dem Eingriff sind Schwellungen und Blutergüsse normal. Gips oder Schiene stabilisieren die neue Form, in der Regel für etwa eine Woche, gefolgt vom Tapeverband und einer Phase der Rückbildung der Schwellungen. Das volle, finale Ergebnis ist oft erst nach vielen Monaten sichtbar.

Nasenkorrektur ohne OP (Liquid Rhinoplasty)

Für kleinere ästhetische Anpassungen bietet LIVION auch die nicht-operative Korrektur an, häufig mit Hyaluronsäure. Hiermit lassen sich Unebenheiten ausgleichen, ein Höcker optisch glätten, die Spitze leicht anheben oder die Nasenform bei leichten Asymmetrien harmonisieren. Die Vorteile: schnelle Durchführung, weniger Belastung, geringerer Heilungsaufwand, meist sofort sichtbares Ergebnis.

Aber dieser Ansatz hat auch Grenzen: Funktionelle Probleme wie Atembehinderungen oder stärkere strukturelle Deviationen lassen sich so nicht nachhaltig beheben. Zudem ist der Effekt des Fillers temporär.

Wichtige Gesichtspunkte & Nachsorge

Wer eine Nasenkorrektur erwägt, sollte sich über mögliche Risiken und den Genesungsverlauf bewusst sein. Schon vor dem Eingriff sollte geklärt werden, ob Begleiterscheinungen wie Nasenatmungsprobleme bestehen, wie stark der persönliche Wunsch nach Veränderung ist und wie realistisch die Erwartungen sind.

Nach der OP gilt: Schonung, Kühlung, Vermeidung von Belastungen, insbesondere in den ersten Tagen und Wochen. Der Gips wird üblicherweise nach etwa einer Woche entfernt; danach erfolgt oft noch ein Tapeverband. Bei der nicht-operativen Variante sind die Einschränkungen deutlich geringer, doch auch hier sind Pflege und Vermeidung von Druck (z. B. durch Brillen) wichtig.

Wann übernimmt die Krankenkasse?

Die Krankenkasse beteiligt sich in der Regel nur bei medizinisch notwendigen Eingriffen, zum Beispiel bei einer stark verkrümmten Nasenscheidewand, die zu Atemproblemen führt. Alle rein ästhetischen Veränderungen sind meist privat zu tragen. LIVION klärt diese Frage selbstverständlich im Rahmen der Erstberatung.

Warum LIVION?

In Hamburg hat LIVION sich darauf spezialisiert, Nasenkorrekturen auf höchstem Niveau zu realisieren. Unsere Chirurginnen und Chirurgen sind Experten in ästhetisch-plastischer Chirurgie, arbeiten mit modernen OP-Techniken und legen großen Wert darauf, dass Ihre Nase nicht wie operiert wirkt, sondern natürlich zu Ihrem Gesicht passt, aus allen Perspektiven. Funktionale Aspekte haben bei uns ebenso Priorität wie der äußere Eindruck. Zudem bieten wir für viele Wünsche eine schonende Alternative ohne OP für all jene, die kleinere Veränderungen mit möglichst wenig Aufwand wünschen.

