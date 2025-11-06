Wie die USA den Goldpreis beeinflussen

Es bestehen Unsicherheiten über die Zukunft der USA.

Es sind die Unsicherheiten, die den Goldpreis so angetrieben haben. Die jetzige gesunde Korrektur sollte Investoren nicht verunsichern. Der US-Dollar ist die am meisten gehaltene Währung in der Welt. Und er ist die bevorzugte Währung für Gold. Die hohe Schuldenlast der USA gibt Anlass zu Sorgen. Und inwieweit sich die Zölle auf die US-Wirtschaft auswirken, ist derzeit kaum zu beantworten, denn noch immer sind viele Behörden im Shutdown und so fehlen Zahlen.

Ein weiterer Punkt ist, ob die Unabhängigkeit der US-Notenbank auch in Zukunft noch gewährleistet ist. Denn nächstes Jahr endet die Amtszeit von Jerome Powell und die Trump-Regierung wird einen Nachfolger einsetzen, der vielleicht weniger auf die angepeilte Zwei-Prozent-Inflation schauen wird. Was der US-Präsident will, ist klar, die Zinsen sollen sinken, denn der Schuldenberg wächst unaufhaltbar weiter. Große Investitionen, beispielsweise in die künstliche Intelligenz verschlingen viele US-Dollar. Senkt die Fed die Zinsen, kann das den US-Dollar abwerten. Ein schwächerer US-Dollar ist gut für Gold und treibt den Preis des Edelmetalls in die Höhe.

Nachdem der Goldpreis bis auf 4.381 US-Dollar je Feinunze steigen konnte, setzte eine Korrektur ein. Laut Charttechnikern könnte die jetzige Konsolidierung noch etwas anhalten. Mittelfristig ist das Chartbild aber bullisch. Bei einem Preisanstieg über 4.046 US-Dollar je Unze sollte die Korrektur beendet sein. Eine erneute Rallye sei dann denkbar. Von hohen Goldpreisen profitieren auf jeden Fall die Unternehmen, die Gold in den Projekten besitzen.

Fury Gold Mines - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mine... - verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. Gute Bohrergebnisse gibt es gerade vom Goldprojekt Sakami in Quebec.

Revival Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-i... - entwickelt in Utah das Mercur Goldprojekt, die Bohrungen laufen und zeigen sehr gute Ergebnisse. Das Unternehmen bereitet auch die Genehmigungsverfahren sowie die Exploration des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho vor. Dort wurden jüngst bis zu 12 Gramm Gold je Tonne Gestein gefunden.

