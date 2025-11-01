Datacolor bringt neue SpyderPro-Software auf den Markt: Ein Quantensprung in der Display-Kalibrierung

Marl, Deutschland, 06. November 2025 – Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, definiert mit der brandneuen SpyderPro-Software die Leistungsfähigkeit von Kalibrierungswerkzeugen neu. Mehr als nur makellose Farbgenauigkeit in unter 90 Sekunden – SpyderPro revolutioniert die Display-Kalibrierung mit bahnbrechenden Workflow-Tools, die die Arbeitsweise von Kreativen grundlegend verändern.

SpyderPro unterstützt ab sofort ultrahelle Displays mit bis zu 12.000 Nits (darunter OLED, QD-OLED, Mini-LED, Apple Liquid Retina XDR und mehr) und bietet leistungsstarke neue Funktionen:

• 3D-LUT-Export (.cube): Präzise Kalibrierung für kompatible Videomonitore – ideal für professionelle Video- und Kinoproduktionen – zu einem bisher unerreichten Preis.

• Device Preview™ Plus: Simulation von Inhalten auf verschiedenen Geräten und im Druck mit direktem Vergleich nebeneinander, Pixel-Sampling, Stapelkonvertierung und Bildbearbeitungstools einschließlich erweiterter Exportfunktionen.

• Lichtmesser-Integration: Synchronisierung mit Datacolors LightColor Meter und anderen luxfähigen Geräten, um Kalibrierungen an die Umgebungsbeleuchtung anzupassen – für konsistente Genauigkeit in jeder Umgebung.

• Content Credentials (C2PA): Einbettung von Urheberinformationen, Bearbeitungshistorie und Herkunftsdaten in digitale Dateien – zum Schutz kreativer Integrität und für mehr Vertrauen in einer KI-geprägten Welt.

„SpyderPro ist mehr als ein Kalibrierungstool – es ist eine Workflow-Revolution“, sagt Heath Barber, Director of Product Management. „Es hilft Kreativen, intelligenter zu arbeiten und ihre Werke mit Vertrauen zu teilen.“

Das Upgrade ist für bestehende SpyderPro-Nutzer kostenlos. Besitzer von Spyder, SpyderExpress, SpyderX und Spyder X2 können zu einem vergünstigten Preis ein Upgrade erwerben.

Die neue SpyderPro-Version ist ab sofort für 289 € über Datacolor.com, bei Amazon und im autorisierten Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter datacolor.com/spyderpro.

Über Datacolor:

Datacolor, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, liefert Software, Geräte und Dienstleistungen, die die Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern gewährleisten. Weltweit führende Marken und Hersteller sowie kreative Profis vertrauen seit über 50 Jahren auf die innovativen Lösungen von Datacolor, um beständig die richtigen Farben zu erhalten.

Das Unternehmen leistet Vertrieb, Service und Support in mehr als 100 Ländern in Europa, Amerika und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.datacolor.com.

Kontakt:

Über unsere Kontaktadresse: pr-ema@datacolor.com erreichen Sie das europäische PR-Team. Oder Sie kontaktieren:

Ernst Thürnau

Senior Marketing Manager EMA

Mobil: +49 175 5813 768