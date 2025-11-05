Universal Digital kündigt strategische Partnerschaft mit Crypto.com an

Vancouver, British Columbia - 5. November 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (Universal Digital oder das Unternehmen) (CSE: LFG, OTCQB: LFGMF, FWB: 8R20) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 25. September 2025 eine strategische Partnerschaft mit Crypto.com geschlossen hat. Crypto.com ist eine weltweit anerkannte Kryptowährungsplattform, die für ihr Engagement für Sicherheit, Compliance und Innovation bekannt ist.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Universal Digital die leistungsstarke Plattform von Crypto.com - die sich durch eine Depotinfrastruktur und Over-The-Counter-(OTC)-Dienstleistungen auf institutionellem Niveau auszeichnet - nutzen, um die Verwaltung des Portfolios des Unternehmens an digitalen Assets zu unterstützen. Crypto.com bietet hohe Liquidität, eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung und eine diskrete Handelsabwicklung, was die sichere und effiziente Unterstützung der Digital-Asset-Strategie des Unternehmens gewährleistet. Die Partnerschaft erfolgt im Rahmen der Standardvereinbarung von Crypto.com für Konten institutioneller Kunden, die die Depot- und Handelsdienstleistungen für Unternehmenskunden regelt. Crypto.com wird gemäß der Vereinbarung als Dienstleister für Universal Digital tätig und wird das Unternehmen in den Bereichen Verwahrung auf institutionellem Niveau, Handelsabwicklung und Compliance auf Kontoebene unterstützen.

Wir sehen der Zusammenarbeit mit Crypto.com - einem der angesehensten und vertrauenswürdigsten Namen im Digital-Asset-Bereich - mit Begeisterung entgegen, so Chris Yeung, CEO von Universal Digital Inc. Mit dieser Partnerschaft stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Assets abzusichern und zugleich das Liquiditätsmanagement durch OTC-Lösungen zu verbessern. Das sollte unserem langfristigen Ziel, nämlich der Wertschöpfung für unsere Aktionäre, zugutekommen.

Wir freuen uns, Universal Digital mit der Infrastruktur und der Expertise zu unterstützen, die für einen sicheren und effizienten Handel erforderlich sind, meint Eric Anziani, President und Chief Operating Officer von Crypto.com. Diese Partnerschaft reflektiert die zunehmende Umsetzung von Digital-Asset-Strategien durch börsennotierte Unternehmen, und wir sind begeistert, diese Transformation ganz vorne mitzugestalten.

Crypto.com gilt als Marktführer hinsichtlich Sicherheitsstandards, Compliance und innovativer Finanzprodukte. Durch die Integration der Depotdienstleistungen von Crypto.com gewährleistet Universal Digital die Absicherung seiner Assets in einem der sichersten Rahmenwerke, die heute verfügbar sind. Darüber hinaus wird die OTC-Partnerschaft dem Unternehmen größere Flexibilität und Effizienz bei der Abwicklung großer Transaktionen ermöglichen.

Diese strategische Partnerschaft trägt dem anhaltenden Engagement von Universal Digital Rechnung, mit branchenführenden Partnern zusammenzuarbeiten, um seine Digital-Asset-Strategie zu fördern und die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der Blockchain-Innovationen zu festigen.

Über Universal Digital Inc.

Universal Digital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte, Unternehmen sowie private und börsennotierte Firmen konzentriert, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Blockchain, Kryptowährungen und Kryptowährungstechnologien. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionären durch einen diversifizierten Investmentansatz langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und durch die Integration von Strategien für digitale Vermögenswerte an der Transformation des globalen Finanzwesens teilzunehmen.

Über Crypto.com

Crypto.com wurde 2016 gegründet und genießt als Branchenführer in Sachen Compliance, Sicherheit und Datenschutz das Vertrauen von Millionen von Benutzern weltweit. Unsere Vision lautet schlicht: Cryptocurrency in Every WalletTM (zu Deutsch etwa: Kryptowährung in jeder Wallet). Crypto.com setzt sich für eine beschleunigte Annahme von Kryptowährungen durch Innovation ein.

Mehr erfahren können Sie unter crypto.com .

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Chris Yeung

Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: IR@universaldigital.io

Tel: (289) 646-6252

www.universaldigital.io

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über den erwarteten strategischen und operativen Nutzen der Partnerschaft des Unternehmens mit Crypto.com, einschließlich seiner Fähigkeit, die Depot-, Liquiditätsmanagement- und Digital-Asset-Infrastruktur zu verbessern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Investitionsstrategie für digitale Vermögenswerte, seine Marktpositionierung, das Bewusstsein der Anleger und die Einbindung der Stakeholder voranzutreiben; sowie Aussagen zur allgemeinen Geschäftsstrategie des Unternehmens, zur Einbindung von Investoren, zu behördlichen Genehmigungen, zur Verfügbarkeit von Kapital, zu erwarteten Zeitplänen und zu allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen, marktbezogenen und politischen Bedingungen. Solche Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, erwarten, glauben, planen, voraussehen, schätzen, geplant, prognostizieren, vorhersagen und anderen ähnlichen Begriffen oder durch Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse getroffen, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse wider und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem hinsichtlich der Fortsetzung der erwarteten Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Kapital zur Durchführung der geplanten Transaktionen oder zur Verfolgung seiner strategischen Initiativen; Erwartungen hinsichtlich der Marktbedingungen, des Engagements der Investoren und der behördlichen Genehmigungen; dass die Partnerschaft mit Crypto.com wie erwartet ablaufen und die erwartete Verwahrungs- und OTC-Handelsunterstützung für das Digital-Asset-Portfolio des Unternehmens bieten wird; dass das Unternehmen Zugang zu Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen erhält; sowie andere geschäftliche und wirtschaftliche Erwägungen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Kapital zur Durchführung der geplanten Transaktionen oder zur Verfolgung seiner strategischen Initiativen; das Risiko, dass die Partnerschaft mit Crypto.com nicht den erwarteten Nutzen bietet oder ausgesetzt wird; die Abhängigkeit von Dritten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Bedingungen (in Kanada, den USA, Japan oder anderswo); und die Volatilität der Märkte für digitale Vermögenswerte und Kapitalmärkte. Bitte beachten Sie den Abschnitt Risk Factors im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens vom 3. Juni 2025 für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

