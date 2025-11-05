Wendepunkt am Silbermarkt

Der steile Aufwärtstrend des Silberpreises wurde gebrochen. Geht es wieder über 50 US-Dollar je Unze wäre eine neue Rallye möglich.

Seit Anfang 2025 ist der Preis beim Silber um mehr als 80 Prozent angestiegen. Das Interesse der Anleger hat enorm an Fahrt aufgenommen, zu sehen beispielsweise an den ETPs. Bei diesen börsengehandelten Produkten war laut dem Silver Institute bereits Mitte 2025 zu sehen, dass mehr in die ETPs floss als im Gesamtjahr 2024. Denn zusehends wurde Silber neben Gold als sicherer Hafen angesteuert. Dazu kommt das seit Jahren beim Silber zu verzeichnende strukturelle Defizit am Markt.

Dieses trifft auf die steigende Nachfrage aus der Industrie und aus der Investorengemeinde. Die Elektronikbranche und der Bereich der grünen Energien verschlingen nun mal zusehends den kleinen Bruder des Goldes. Auch die Silbernachfrage aus Indien ist äußerst robust. Dort gibt es ETPs seit 2022. Nach einem eher zähen Start stiegen die ETP-Bestände in den letzten eineinhalb Jahren deutlich an. Zusätzlich hat der stark gestiegene Goldpreis den Silberpreis mit nach oben gezogen.

Zu den Faktoren, die den Silberpreis antreiben, gehören auch Zoll- und Lieferprobleme, die Erwartung sinkender Realzinsen und politische Querelen. Zudem wird allgemein davon ausgegangen, dass Silber unterbewertet ist. Bei physischen Silberinvestitionen sind Indien, Deutschland, Australien und die USA die Schwergewichte. Diese Länder verschlingen rund 80 Prozent des Gesamtweltmarkts für Münzen und Barren. Übrigens betrug in Australien die Nachfrage nach Silbermünzen und -barren in 2019 fast 3,5 Millionen Unzen. In 2022 wurde ein Rekordwert von 20,7 Millionen Unzen verzeichnet, ein enormer Anstieg also. Im Bergbaubereich existieren beachtenswerte Unternehmen mit Silber in den Projekten.

Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining... - ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine in der Elfenbeinküste punktet mit sehr guten Bohrergebnissen.

Blue Moon Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-meta... - besitzt in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. Dazu kommt noch das Zink-Kupfer-Gold-Silber-Projekt Blue Moon in den USA. Der aktuelle Erwerb der Springer-Mine sichert dem Unternehmen die für die Mineralverarbeitung in Nevada nötigen Infrastrukturen.

