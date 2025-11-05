Beate Glöser begeistert mit motivierender Keynote beim Find Your Flow Festival

Beate Glöser begeisterte beim ausverkauften Find Your Flow Festival in Basel mit einer motivierenden Keynote voller Mut, Leichtigkeit und Inspiration.

Am 02. November 2025 begeisterte die Keynote Speakerin Beate Glöser das Publikum beim ausverkauften Find your Flow Festival in Basel mit einer inspirierenden und motivierenden Rede. Die Bühne, aufgebaut in einem atmosphärischen Zirkuszelt, bot den perfekten Rahmen für ihre mitreißende Keynote, die durch Leichtigkeit, Klarheit und Authentizität überzeugte.

Ein besonderer Moment entstand, als im Publikum Tobias Beck, renommierter Keynote Speaker und Bestsellerautor, Platz nahm. Seine Anwesenheit führte bei der sonst so routinierten und erfolgreichen Rednerin zu einem kurzen, charmanten Versprecher - ein Augenblick, der für herzliche Lacher sorgte und die Nähe zwischen Speakerin und Publikum unterstrich. Mit ihrer klaren Botschaft von innerer Stärke, Selbstreflexion, Mut und Motivation berührte Beate Glöser die Zuhörerinnen und Zuhörer tief. Die Stimmung im Zirkuszelt war grandios, und am Ende ihres Auftritts feierte das Publikum die Speakerin mit Standing Ovations.

Die bekannte und erfolgreiche Rednerin für Leichtigkeit, Mut und Klarheit Beate Glöser nahm die Bühne wie gewohnt mit ihrer riesigen Präsenz ein und begeisterte das Publikum mit ihrer unterhaltsamen Keynote. Mit ihrer enormen Leidenschaft und Authentizität machte die Rednerin den Zuhörern Mut zu ihrer wahren Größe zu finden und sprach über die wichtigen Themen Mut, Motivation, Kommunikation, Ziele, Wachstum, Erfolg und Leichtigkeit.

Auf dem Find your Flow Festival konnten die Besucher in über 70 Vorträge und Workshops eintauchen - von Motivation, Meditation, Breathwork und Manifestation bis hin zu vielen weiteren Themen. Dabei wurden sie von mehr als 50 Mentoren inspiriert und mitgerissen. Unter den Speakern befanden sich zahlreiche Top-Speaker der Branche, die ihr Wissen, ihre Erfahrung und wertvolle Impulse teilten.

Die Keynote Speakerin Beate Glöser besuchte in der Vergangenheit zahlreiche Seminare und Kurse bei Tobias Beck, der sie auf ihrem Weg auf die große Bühne maßgeblich begleitet und inspiriert hat. Er war ein wichtiger Mentor und hatte großen Einfluss auf ihren heutigen Erfolg. Heute nutzen beide die ganz großen Bühnen, um ihre bedeutenden Botschaften zu transportieren. Mit viel Motivation, Mut, Energie und Begeisterung gehen sie voran, um so viele Menschen wie möglich zu motivieren und nachhaltig zu inspirieren ihre Ziele zu verfolgen.

Beate Glöser ist eine Keynote Speakerin, die Motivation, Leichtigkeit und tiefgreifende Transformation vereint und ist eine Persönlichkeit, die sowohl Business als auch persönliche Entwicklung auf einzigartige Weise verbindet. Die Redner-Agentur von Heinrich Kürzeder führt diese inspirierende und erfahrene Keynote Speakerin Beate Glöser in ihrem Portfolio.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greatness Academy GmbH

Frau Beate Glöser

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

Deutschland

fon ..: 07641 / 9599134

web ..: https://www.rednermacher.de/redner/motivation-mut-erfolg-leichtigkeit-zi...

email : info@greatness-academy.de

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business - und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben - und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden - und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen - im Team wie im Individuum.

Pressekontakt:

Greatness Academy GmbH

Frau Silke Baur

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

fon ..: 07641 / 9599134

email : silke@greatness-academy.de