Andrea Limmer – „Klassentreffen 5.0“

Am 9. November 2025 im Schatzkistl Mannheim

„Liebe Limmerin, ist es wahr? Verflogen sind die letzten Jahr, wie auf manchem Kopf das Haar...“ – Ach du Sch...! Es ist soweit: Klassentreffen!

Der Albtraum aller Ehemaligen – und das neue Bühnenprogramm der niederbayerischen Musik-Kabarettistin Andrea Limmer.

Wenn sich die 4a mit Karrieren, Häusern, Kindern und Parteibüchern brüstet, steht die Limmerin staunend daneben – ohne Eigenheim, ohne Zimmerpflanze, aber mit jeder Menge Bühnenpower. Statt Karriereleiter: Deutsche Bahn. Statt Kleinfamilie: Großes Chaos mit Oma Zilli, Freundin Hannah und Freund Obsti. Ein Leben zwischen Umsturz und Lebersturz.

Mit entwaffnender Ehrlichkeit, scharfer Zunge und musikalischem Biss nimmt Andrea Limmer das Streben nach Erfolg und Selbstoptimierung aufs Korn. Sie singt über Verschwörungsfantasien, Jugendwahn und Influencer-Influenza – stets charmant, kritisch und zum Brüllen komisch.

Das Quantenteilchen des Kabaretts liefert eine Show voller Schabernack, Schmackes, Rebellion und Romantik – ganz so, wie man die Limmerin kennt: frech, pointiert und mit großem Herz fürs echte Leben.

Über Andrea Limmer

Geboren an einem Faschingssamstag und aufgewachsen zwischen Hühnerschlachten und Nintendo, wollte sie ursprünglich Bundeskanzlerin werden – die Eltern sagten: „Nein, mach was Gescheites.“ Also wurde sie Kabarettistin.

Seit 2015 tourt die 1,58 Meter große Powerfrau mit Ukulele Karla durch Deutschland und Österreich, schreibt Bücher, Podcasts, Lieder und Geschichten – immer mit Liebe, Witz und einer ordentlichen Portion Limmer’schem Schabernack.

Ihr Motto: „Wenn Sie mir überhaupt ganz viel glauben, dann wird’s lustiger für uns alle.“

Und das darf man ihr getrost glauben – spätestens nach einem Abend mit ihr.

Termin: Samstag, 9. November 2025

Ort: Schatzkistl Mannheim

Programm: Klassentreffen 5.0 – Musik-Kabarett von und mit Andrea Limmer

https://www.schatzkistl.de/programm/andrea-limmer-das-streben-der-andere...