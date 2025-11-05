MTR Legal Rechtsanwälte: Michael Below in das internationale Netzwerk IR Global aufgenommen

MTR Legal Rechtsanwälte gibt die Aufnahme von Rechtsanwalt und Salary Partner Michael Below in das internationale Netzwerk IR Global bekannt.

Köln, 10. Oktober 2025 - MTR Legal Rechtsanwälte gibt die Aufnahme von Rechtsanwalt und Salary Partner Michael Below in das internationale Netzwerk IR Global bekannt. Mit diesem Schritt stärkt die Kanzlei ihre internationale Aufstellung und den Zugang zu verlässlichen Partnern in wichtigen Jurisdiktionen - insbesondere für Mandate mit grenzüberschreitendem Bezug in Gesellschafts-, Vertrags- und Transaktionsfragen.

Michael Rainer, Managing Partner von MTR Legal, erklärt:

"Die Mitgliedschaft von Michael Below bei IR Global ist ein klares Signal für unsere internationale Schlagkraft. Unsere Mandanten profitieren von schnellen, verlässlichen und länderübergreifend koordinierten Lösungen. Ich freue mich sehr, auch im Netzwerk von IR Global durch Michael Below zusätzliche Unterstützung und Reichweite zu erhalten."

Michael Below ergänzt:

"Mit meinem Team bearbeite ich komplexe cross-border cases mit weltweitem Zusammenhang - gut, dass ich auf IR Global zurückgreifen kann."

Mit der Aufnahme vertieft MTR Legal die Zusammenarbeit mit führenden Kanzleien und Beratungen weltweit. Für Unternehmen, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen bedeutet das: nahtlose Projektumsetzung über Landesgrenzen hinweg - von der Strukturierung bis zur Durchsetzung.

Über MTR Legal

MTR Legal Rechtsanwälte ist eine bundesweit und international tätige Full-Service-Wirtschaftskanzlei. Die Sozietät berät Unternehmen, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen in den Bereichen Gesellschafts-, Steuer-, Handels-, Vertrags-, Vertriebs-, Kapitalmarkt- und Bankrecht.

Standorte: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. Representative Offices: London, Paris, Amsterdam, Singapore.

MTR Legal ist Mitglied im internationalen Netzwerk IR Global und wird regelmäßig vom Handelsblatt empfohlen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MTR Legal Rechtsanwälte

Herr Michael Rainer

Kurfürstendamm 11

10719 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 221 9999220

web ..: https://www.mtrlegal.com

email : info@mtrlegal.com

