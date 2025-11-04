ZenaTech-Tochter ZenaDrone erweitert Betriebe im Raum Dubai um 15.000 ft² durch den Ausbau von Fertigungskapazitäten sowie die S

Vancouver, British Columbia - 4. November 2025 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gesteuerte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt die Erweiterung seiner Drohnenfertigungsbetriebe in Sharjah, VAE, in der Nähe von Dubai, bekannt, wodurch Platz für die Skalierung der Produktion, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (F&E) sowie für Drone-as-a-Service-Betriebe geschaffen wird. Diese Erweiterung ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von ZenaTech, um die erwartete Nachfrage auf den wachsenden Märkten für kommerzielle und militärische Anwendungen zu decken. Die kürzlich gesicherte Fläche umfasst 12.000 Quadratfuß (ft²), die für Fertigungs- und F&E-Betriebe vorgesehen sind, sowie 3.000 ft², die für Drone-as-a-Service-Betriebe genutzt werden sollen. Dies ist eine Ergänzung zu der bestehenden 10.000 ft² großen Produktionsstätte, die das Unternehmen zurzeit in Sharjah betreibt.

Die Erweiterung unserer Produktions- und F&E-Flächen sowie die Verstärkung unseres Teams in Sharjah ist ein strategischer Meilenstein, der unsere Fähigkeit, innovative Drohnenlösungen in großem Maßstab zu entwickeln und zu liefern, weiter verbessern wird, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Diese Erweiterung beschleunigt nicht nur die Produktionskapazität, sondern verbessert auch unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, um die technologische Leistungsfähigkeit und die Zeitpläne zu optimieren und sicherzustellen, dass wir agil und wettbewerbsfähig bleiben, um die wachsenden globalen Möglichkeiten auf dem kommerziellen und Verteidigungsmarkt zu nutzen.

Die Anlage umfasst eine 12.000 ft² große Fläche für Forschung und Entwicklung sowie Produktionsflächen, in denen das Unternehmen zurzeit mehrere modulare Fertigungsstraßen für die Strukturfertigung, Elektronikintegration, Kalibrierung, Qualitätskontrolle und abschließende Flugtests für Drohnen der Serien ZenaDrone 1000 und IQ in Betrieb nimmt. Der Schwerpunkt der Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird auf der Entwicklung neuer Produkte und der Produktverbesserung der ZenaDrone-Drohnen liegen. Die Erweiterung umfasst auch eine angrenzende 3.000 ft² große Anlage, die für Drone-as-a-Service-Betriebe für die sichere Lagerung von Drohnen, das Flottenmanagement und die Wartung für das Drone-as-a-Service-Geschäft des Unternehmens in Dubai vorgesehen ist. Das Unternehmen plant außerdem, sein lokales Personal in den kommenden Monaten um 15 bis 20 qualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Fertigung, Technik und Betrieb aufzustocken.

In der Anlage von ZenaTech in Sharjah werden zurzeit die folgenden Produkte entwickelt und hergestellt:

- ZenaDrone 1000 - eine multifunktionale VTOL-Plattform, die für kommerzielle Zwecke wie Präzisionslandwirtschaft und BVLOS- (Beyond Visual Line of Sight)-Überwachung und -Inspektion entwickelt wurde. Sie wird auch für Verteidigungslogistik, Grenzsicherheit und Infrastrukturunterstützung eingesetzt. Die wesentlichen Verteidigungsanwendungen beinhalten Aufklärung, Überwachung und Erkundung (ISR), taktische Frachtlieferungen und Feldoperationen wie medizinische Transporte oder Versorgungslieferungen.

- IQ Square - eine mittelgroße, ausdauernde Drohne, die für Landvermessungen sowie für visuelle Inspektionen und Überwachungen im Freien entwickelt wurde. Die Verteidigungsanwendungen beinhalten Grenzschutz, Schlachtfeldaufklärung und Fernüberwachung von Assets.

- IQ Nano - eine ultrakompakte Indoor-Drohne, die für die kommerzielle Bestandsverwaltung optimiert ist. Sie liest Barcodes auf Verpackungen und gibt diese in eine ERP-Datenbank ein, wodurch die Sicherheit und Geschwindigkeit von Bestandsprüfungen erhöht wird. Sie kann auch für Sicherheit, Überwachung und taktische Aufklärung in Umgebungen ohne GPS-Empfang eingesetzt werden, wie etwa in Militärlagern, städtischen Infrastrukturen und gesicherten Einrichtungen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheitswesen, Regierung und Gewerbe einsetzen, und Drohnen, die dort sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 - 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

Kanada

email : info@zenatech.com

Pressekontakt:

ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 - 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

email : info@zenatech.com