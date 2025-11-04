Abcourt gibt Vorkehrungen für die bevorstehende Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Falle einer Serviceunterbrechung bei Can

Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada, 4. November 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (TSXV: ABI) (OTCQB: ABMBF) (Abcourt oder das Unternehmen) möchte seinen Aktionären ein Update zur bevorstehenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens bereitstellen, die am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, um 10:00 Uhr (Ortszeit Montreal) im Büro von Lavery de Billy (1 Place Ville-Marie, 40. Stock, Montreal, Quebec, H3B 4M4) stattfinden wird (die Versammlung). Das Unternehmen bestätigt, dass die Versammlungsunterlagen (wie unten definiert) nun verfügbar sind, und möchte seine Aktionäre darauf hinweisen, dass aufgrund der anhaltenden Serviceunterbrechung bei Canada Post alternative Möglichkeiten zum Erhalt dieser Unterlagen und der Ausübung der mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte auf der Versammlung zur Verfügung stehen.

Die Versammlung wird zu folgenden Zwecken abgehalten:

1. Entgegennahme des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr zusammen mit dem entsprechenden Bericht der unabhängigen Rechnungsprüfer;

2. Wahl der Direktoren des Unternehmens für das folgende Jahr; und

3. Ernennung der Rechnungsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr und Ermächtigung des Board of Directors, deren Vergütung festzulegen.

Elektronische Exemplare der Einberufung (Notice of Meeting), des Informationsrundschreibens des Managements (Management Information Circular) und der entsprechenden Stimmrechtsunterlagen (zusammen die Versammlungsunterlagen) wurden eingereicht und sind im SEDAR+-Profil von Abcourt unter www.sedarplus.ca sowie unter der Rubrik Investors auf der Webseite des Unternehmens unter www.abcourt.ca zu finden. Aktionäre werden gebeten, die Versammlungsunterlagen direkt über SEDAR+ und die Webseite des Unternehmens abzurufen bzw. sich per E-Mail an phamelin@abcourt.com oder telefonisch unter der Rufnummer (819) 768-2857 an das Unternehmen zu wenden, um Kopien anzufordern. Das Unternehmen versendet die Versammlungsunterlagen per Post. Im Falle einer Serviceunterbrechung oder eines Streiks von Canada Post kann jedoch nicht garantiert werden, dass die versandten Unterlagen vor der Versammlung eintreffen.

Aktionäre müssen nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen, um ihre Stimmrechte auszuüben. In Übereinstimmung mit den Anordnungen (wie unten definiert) verzichtet Abcourt auf die in den Versammlungsunterlagen angegebene Frist für die Einreichung von Stimmrechtsunterlagen und akzeptiert Stimmrechtsunterlagen, die bis spätestens 8. Dezember 2025 um 17:00 Uhr (Ortszeit Montreal) bei der Übertragungsstelle des Unternehmens, TSX Trust Company, eingegangen sind.

Eingetragene Aktionäre sind jene Aktionäre, die ihre Aktienanteile am Unternehmen direkt und nicht über ein Brokerkonto oder eine Verwahrungsstelle halten. Eingetragene Aktionäre können gemäß den Angaben auf ihrem Stimmrechtsformular vorab online unter www.voteproxyonline.com oder per Fax unter (416) 595-9593 abstimmen.

Eingetragene Aktionäre, die eine Kontrollnummer für die Abstimmung benötigen, können diese bei der TSX Trust Company unter der Rufnummer 1-866-600-5869 (gebührenfrei in Kanada und den Vereinigten Staaten) oder unter 1-416-342-1091 (international) anfordern. Wirtschaftliche oder nicht eingetragene Aktionäre sollten sich an ihren Broker oder Makler wenden, um ihre Kontrollnummer zu erhalten und ihre Abstimmungsanweisungen gemäß den entsprechenden Verfahren einzureichen.

Exemplare des geprüften Jahresabschlusses und des Lageberichts (MD&A) des Unternehmens für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr wurden eingereicht und sind im SEDAR+-Profil von Abcourt unter www.sedarplus.ca verfügbar. Gedruckte Exemplare des Jahresabschlusses und des Lageberichts werden den Aktionären auf Anfrage per E-Mail (info@abcourt.com) bereitgestellt. Sobald der Postdienst wieder aufgenommen wird, wird das Unternehmen die angeforderten Exemplare auf dem normalen Postweg versenden.

Das Unternehmen bestätigt, dass es alle Bedingungen erfüllt hat, um sich auf die Coordinated Blanket Order 51-932 - Temporary Exemption from requirements in National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations and National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer to send certain proxy-related materials during a postal suspension der Canadian Securities Administrators und der entsprechenden Annahme durch die Autorité des marchés financiers du Québec (zusammenfassend als Anordnungen bezeichnet) zu berufen, um von der Verpflichtung zur Versendung von Stimmrechtsunterlagen für die Versammlung befreit zu sein. Die Anordnungen sehen eine vorübergehende Befreiung von den Versandpflichten während einer Aussetzung des Postdienstes für Versammlungen vor, die sich nur mit jährlichen Angelegenheiten befassen und nicht angefochten werden. Abcourt bestätigt, dass jeder Punkt auf der Tagesordnung der Versammlung eine jährliche Angelegenheit im Sinne der Anordnungen ist. Das Unternehmen hat alle anderen in den Anordnungen geforderten Bedingungen erfüllt und erfüllt diese auch weiterhin, einschließlich der fristgerechten Einreichung, der öffentlichen Bekanntmachung, alternativer Zustellungsoptionen und des Verzichts auf die Frist für die Einreichung der Stimmrechtsunterlagen.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt den Minen- und Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf die es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca .

Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276, DW 456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l'Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

Kanada

email : phamelin@abcourt.com

Pressekontakt:

Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l'Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

email : phamelin@abcourt.com