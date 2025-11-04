Hannan kündigt nicht vermittelte Platzierung von Stammaktien an

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN.

4. November 2025 - Vancouver, Kanada -- Hannan Metals Limited (Hannan oder das Unternehmen) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (- www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-ceo-gives-a-corporate-update-val... -) gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung bekannt, die aus der Ausgabe von mindestens 5.333.333 Stammaktien (Stammaktien) zu einem Preis von 0,75 $ pro Stammaktie (der Angebotspreis) besteht, was einem Bruttoerlös von insgesamt 4.000.000 C$ entspricht, und maximal 6.666.667 Stammaktien zum Angebotspreis für einen Bruttoerlös von insgesamt 5.000.000 CAD (das Angebot), wobei die Stammaktien gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten (wie unten definiert) ausgegeben werden sollen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorationsausgaben für die Projekte des Unternehmens in Peru zu verwenden, einschließlich der Fortsetzung des Bohrprogramms im Belen-Prospekt des Unternehmens, sowie für allgemeine Unternehmens- und Verwaltungskosten und allgemeines Betriebskapital.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 18. November 2025 abgeschlossen und unterliegt der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV). Das Unternehmen kann bestimmten unabhängigen Vermittlern, die im Zusammenhang mit dem Angebot tätig sind, Vermittlungsprovisionen in bar zahlen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen wird das Angebot gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Prospektbefreiungen) und unter Berufung auf die Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten) (die Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten) durchgeführt. Die im Rahmen des Angebots an die Käufer ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Ein Angebotsdokument zum Angebot ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.hannanmetals.com verfügbar. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Bestimmte Insider des Unternehmens können an dem Angebot teilnehmen. Die Teilnahme von Insidern kann als Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) angesehen werden. Eine solche Beteiligung von Insidern ist gemäß den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da das Unternehmen an keiner der in Unterabschnitt 5.5(b) von MI 61-101 genannten Börsen oder Märkten notiert ist und der Marktwert der an die Insider auszugebenden Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass alle an Insider ausgegebenen Stammaktien gemäß den Richtlinien der TSXV einer Haltefrist unterliegen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen ausgenommen. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen ausgenommen.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Abgrenzung großer Gold- und Kupfermineralisierungssysteme in neuen Grenzgebieten in Peru konzentriert. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Im Namen des Vorstands

Michael Hudson--

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

Weitere Informationen

www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens genannt sind. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Zeitpunkt und der erfolgreiche Abschluss des Angebots; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die mit dem Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten verbundene Gefahr; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner Mineralprojekte; die Marktbedingungen, den vorläufigen Charakter der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publizität in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

