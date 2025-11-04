Einstimmiges Urteil über die Weinernte 2025

Kompakt, ausdrucksstark und sehr vielversprechend.

Von Südtirol bis Sizilien fiel die Bilanz der Weinlese 2025 einheitlich aus: eine leicht vorgezogene Ernte, kompakt, von den Winzern mit exaktem Timing und großer Professionalität durchgeführt, die Trauben von bemerkenswerter Qualität in die Keller brachte. Das Ergebnis sind Weine mit ausgewogenem Profil und besten Zukunftsaussichten. Qualität ging vor Quantität.

Nachfolgend die Aussagen der Winzer:

Norditalien

In Trentino-Südtirol war das Tempo seit den ersten Erntetagen hoch.

Bei der Kellerei Kaltern verlief die Weinlese kompakt und intensiv und begann am 25. August. Einige Regenschauer erschwerten die Organisation, aber „dank des Engagements unserer Mitglieder haben wir erneut unsere Effizienz unter Beweis gestellt“, berichtet Kellermeister Thomas Scarizuola. Im Weinkeller zeugen die ersten Ergebnisse von ausdrucksstarken und gut strukturierten Weinen. Die Sorten, die am meisten hervorstechen, sind Weißburgunder, Sauvignon, Vernatsch und Lagrein.

Bei San Leonardo beginnt die Weinlese traditionell zwischen Ende August und Anfang September mit dem Sauvignon Blanc und endet um den 10. Oktober mit der Ernte des Carmenère. Auch 2025 folgte dieser Regel. „Der Jahrgang war von einem besonderen Klima geprägt, ohne übermäßige Hitze, aber mit reichlichen Niederschlägen. Die Ernte war nicht üppig, aber von hoher Qualität“, sagt Anselmo Guerrieri Gonzaga, „bis heute haben wir im Weinkeller hervorragende Ergebnisse: brillante Farben und intensive Aromen“.

In der Franciacorta hat Mosnel ein herausforderndes Jahr hinter sich gebracht und am 12. August mit der Lese von Chardonnay, Pinot Bianco und Pinot Nero begonnen. Ende September kam mit Erbamat die letzte Rebsorte in den Keller. „Alle Trauben waren sehr gesund, reif und von ausgesprochen guter Qualität”, berichtet Giulio Barzanò. „Im Weinkeller hatten wir sofort einen hervorragenden Eindruck: Die Vielfalt der rebsortentypischen Eigenschaften lässt auf einen langlebigen Jahrgang hoffen”.

Im Piemont erinnert sich Federica Boffa Pio, die fünfte Generation von Pio Cesare, an einen regenreichen Winter und einen heißen Sommer. „Wir haben viel im Weinberg gearbeitet: organische Substanzen zur Bodenverbesserung und Gründüngung, Laubschnitt, Pflege der Grasnarbe und in einigen Weinbergen der Einsatz von Hagelschutznetzen zur Beschattung“, erklärt die junge Winzerin. Die Lese von Chardonnay, Sauvignon Blanc und Timorasso begann am 22. und 23. August. Am Bricco di Treiso startete die Nebbiolo-Lese am 20. September und wurde in den anderen Weinbergen des Weinguts fortgesetzt. Auch im Barolo-Gebiet ging die Lese zügig vonstatten: vom 23. September bis zum 4. Oktober. Zusammenfassend lässt sich sagen: „Alle Zutaten für einen herausragenden Jahrgang sind vorhanden. Die Weißweine haben Struktur und Frische, die Rotweine präsentieren sich gut strukturiert, mit schöner Farbe und einer ausgewogenen Säure”.

Am Hügel von Bussia im Barolo-Gebiet registrierte auch Parusso hohe Sommertemperaturen. Im September war das Klima dann wechselhaft, sehr heiße und kühle Tage wechselten sich ab. Am 24. September sorgte ein Temperaturrückgang auf 10 Grad für ideale Bedingungen zur Verfeinerung der Aromen und Reifung der Tannine des Nebbiolo. Anfang Oktober war die Ernte auf dem Weingut abgeschlossen. „Die Trauben sind reif, gesund, kleiner und verrieselter als üblich und weisen eine gute Zucker-/Säure-Balance auf. Alles deutet auf einen exzellenten Jahrgang hin, in einigen Monaten werden wir sehen, ob wir ihn optimal interpretieren konnten”, sagt Marco Parusso.

In Ligurien begann die Weinlese bei LVNAE unmittelbar nach dem 15. August mit den Trauben für den Metodo Classico-Schaumwein. Ende August wurde der Vermentino geerntet, beginnend in den tiefer gelegenen Gebieten und dann nach und nach die Hügel hinauf. „Wir konnten sehr präzise und pünktlich arbeiten und die Trauben zum jeweils richtigen Reifezeitpunkt ernten. Der Zustand der Trauben war optimal: Unversehrtheit und Qualität”, sagt Winzer Diego Bosoni. Einige Regentage zwangen zu kurzen Unterbrechungen, aber das milde Klima in der Gegend von Luni war auch in diesem Jahr günstig und hat die Reben nicht gestresst. „Wir glauben, dass dies einer der interessantesten Jahrgänge der letzten 4-5 Jahre sein könnte”, sagt er abschließend.

Mittelitalien

Im Chianti Classico hat Castello di Querceto Trauben von hoher Qualität geerntet, die gesund und perfekt gereift sind. „Die Menge“, sagt Winzer Simone François, „war geringer, vor allem beim Sangiovese, da die Beeren nicht besonders groß waren. Wir haben das Gefühl, dass es ein Jahrgang sein wird, der zu den besten der letzten Jahre zählen wird.“

Es war „ein Sommer, wie man ihn schon lange nicht mehr erlebt hat“, erzählt Emanuele Reolon, Direktor des Weinguts Isole e Olena. „Die Trauben sind homogen voll ausgereift und es verspricht, ein exzellenter Jahrgang zu werden.“ Auch hier deuten die Vorzeichen auf einen Jahrgang mit bemerkenswertem Charakter hin.

Bei Bertinga spricht man von einer nicht besonders ergiebigen, aber qualitativ hochwertigen Weinlese 2025 sowohl für den Merlot als auch für den Sangiovese, der zwischen Ende September und der ersten Oktoberdekade gelesen wurde. „Entscheidend für den Sangiovese waren die niedrigen Temperaturen Ende September, die sowohl aus gesundheitlicher als auch aus Reife-Sicht perfekte Trauben garantierten“, erklärt Produktionsleiterin Elisa Ascani.

Bei Castello di Fonterutoli und Ipsus, berichtet Giovanni Mazzei, „war 2025 ein optimaler Jahrgang mit einem klassischen Klima, das an die 80er Jahre erinnert, wie man es seit langem nicht mehr erlebt hat. Wir haben perfekte Trauben mit hohem Säuregehalt und niedrigem pH-Wert geerntet. Wir erwarten elegante Weine mit großer Aromatik, knackig und mit seidigen Tanninen. Wir sind sehr zufrieden.“

Für Arillo in Terrabianca endete die Weinernte am 10. Oktober zur vollsten Zufriedenheit. Der Weinberg Terrabianca in Radda in Chianti wurde wie üblich als letzter gelesen. Der Sangiovese hat seine volle Reife erreicht, ist reich an Aromen und bereit, elegante und langlebige Weine hervorzubringen.

Im Brunello-Gebiet weist laut Federico Radi, Direktor für Weinbau und Önologie bei Biondi-Santi, die Weinlese 2025 alle wichtigen Qualitätsparameter auf. „Es ist kein besonders alkoholreicher Jahrgang; im Gegenteil, die Trauben zeigen eine bemerkenswerte Frische mit ausgezeichneten pH-Werten – genau das, was wir uns für einen Biondi-Santi-Wein wünschen.“ Der Sommer war nicht übermäßig heiß. Es gab nur zwei bis drei Wochen mit intensiver Hitze, die das Wachstum der Reben sogar förderten. So konnten sich die Pflanzen gleichmäßig entwickeln, ohne nennenswertem Stress ausgesetzt zu sein. „Wir standen nicht unter großem Druck, und das Klima ermöglichte es uns, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen“, schließt Radi.

Bei Giodo hat die Weinlese in der zweiten Septemberwoche begonnen. „Die Trauben sind knackig und elegant, was auf die Langlebigkeit des Sangiovese hindeutet“, erzählt die Winzerin Bianca Ferrini. „Es wird ein bedeutender Jahrgang. Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir das ganze Jahr über geleistet haben, und sicher, dass es eine hervorragende Ernte mit großem Alterungspotenzial werden wird.“

In der Maremma auf der Fattoria Le Pupille haben die Sonne und die hohen Temperaturen in der zweiten Augusthälfte den Reifeprozess beschleunigt, der dann durch die Regenfälle im September verlangsamt wurde. „Es ist unglaublich, wie sich die Weinlesen verändert haben und zunehmend vom Regen geprägt sind, der bis 2023 nur im Herbst kam”, reflektiert Winemaker Ettore Rizzi. „Die Qualität der Trauben ist sehr hoch: Der Sangiovese präsentiert sich hervorragend, mit kleinen, aber konzentrierten Beeren, was zu einer leicht unterdurchschnittlichen Menge geführt hat. Dennoch handelt es sich um eine ausgezeichnete Ernte mit ausgewogenen Weinen und einem moderaten Alkoholgehalt.“

Auch auf Castello di Vicarello in der Maremma fiel die Ernte quantitativ geringer aus als erwartet, brachte jedoch Weine hervor, die sich durch eine gute Säure, eine schöne phenolische Reife, eine etwas geringere Konzentration als in der Vergangenheit und einen dadurch niedrigeren Alkoholgehalt auszeichnen. „Es sind leichter trinkbare Weine, ein Typ Wein, der dem Geschmack des aktuellen Marktes entspricht”, bemerkt Brando Baccheschi Berti. „Wir erwarten eine gute Langlebigkeit und elegante Aromen mit frischen und würzigen Noten.”

Im Val d'Orcia, im Reich der Tenuta di Trinoro, begann die Ernte am 8. September mit dem Semillon, gefolgt vom Merlot bis zum 18., 19. und 20. des Monats, kurz bevor es etwa eine Woche lang regnete. „Wir haben morgens bei Tagesanbruch begonnen, um die Trauben so frisch wie möglich zu ernten, und gegen 10.30 Uhr aufgehört, als die Sonne schon hoch stand und es sehr heiß wurde”, erzählt Benjamin Franchetti. Die ersten Cabernet Franc-Trauben wurden Anfang Oktober in den Keller gebracht, „zuerst aus den Weinbergen in der Ebene und dann aus den höher gelegenen Rebflächen”. Die Eindrücke sind hervorragend. „Wir haben bei echtem Herbstwetter geerntet, ohne Feuchtigkeit, die vom Nordwind weggefegt wurde, sodass wir den idealen Zeitpunkt für jede Parzelle abwarten konnten. Wir haben die Weinlese am 10. Oktober mit Petit Verdot von den höher gelegenen Weinbergen abgeschlossen.“

Süditalien

In Sizilien berichtet Tasca d'Almerita von einer langen, parallel verlaufenden Weinlese auf den zum Unternehmen gehörenden fünf Weingütern, die sich über mehr als neunzig Erntetage erstreckte. „Ein Mosaik von Weinlesen“, erklären sie, „das nach den klimatischen Extremen der Vergangenheit Frische, Komplexität und Ausgewogenheit zurückbringt.“ Die Moste weisen eine lebendige Säure und eine vollständige phenolische Reifung auf, wodurch authentische Weine entstehen, die tief in ihrem Terroir verwurzelt sind. Der Jahrgang begann unter den besten Vorzeichen. Die ergiebigen Regenfälle im Winter und einige Frühlingsschauer sorgten für wertvolle Wasserreserven, selbst in den südlichsten Weinbergen. Der sizilianische Sommer war zwar von intensiver Hitze geprägt, wurde jedoch durch erhebliche nächtliche Temperaturschwankungen gemildert, insbesondere auf Tenuta Regaleali, wo im Juli ein Unterschied von über 21 Grad zwischen Tag und Nacht gemessen wurde. Dieses Gleichgewicht bewahrte die Frische, Säure und aromatische Komplexität der Trauben. „2025 liefert Erträge, die den Erwartungen entsprechen. Die Moste der weißen Sorten zeigen eine Zucker-/Säure-Balance mit einem blumigen und fruchtigen Profil, während die roten Trauben eine vollständige phenolische Reife mit ausgezeichneter Konzentration und Struktur aufweisen“, bestätigt Alberto Tasca d'Almerita, „und wir warten auf den Ätna, wo die Weinlese noch nicht abgeschlossen ist….“

In Apulien beendet die Tenuta Liliana die Weinlese mit Begeisterung: „Ein ausgezeichneter Jahrgang mit ausgeprägter Säure, moderatem Alkoholgehalt und vielversprechenden Aromen: Weine mit mediterranem und modernem Charakter“, bekräftigt der Produzent Antonio Intiglietta. Die Weinlese 2025 bescherte uns reife Weißweintrauben mit ausgezeichneter Säure. Die Rotweinlese begann am 10. September mit perfekten Trauben, die von den starken Temperaturschwankungen des Monats profitiert haben.