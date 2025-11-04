DAK-Gesundheit Kaiserslautern

DAK-Gesundheit in Kaiserslautern schaltet Grippe-Hotline

• DAK-Gesundheit zahlt den Grippeschutz auch für Versicherte, die keiner Risikogruppe angehören

• Kostenfreie Hotline am 11. November von 8 bis 20 Uhr

Kaiserslautern, 04. November 2025. Der Herbst markiert den Start der jährlichen Grippesaison. Die DAK-Gesundheit in Kaiserslautern empfiehlt, sich möglichst bald gegen Grippe impfen zu lassen, falls dies bisher nicht geschehen ist. Besonders wichtig sei die Impfung für über 60-Jährige, Menschen mit Vorerkrankungen, Schwangere und chronisch Kranke. Die Impfung ist für alle DAK-Versicherten kostenlos. Fragen rund um die Impfung beantwortet die DAK-Gesundheit am 11. November in einer bundesweit verfügbaren Telefon-Hotline. Von 8 bis 20 Uhr bekommen Interessierte individuelle Beratung von Fachleuten der Krankenkasse. Das spezielle Serviceangebot ist unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 geschaltet.

Der Herbst ist grundsätzlich die ideale Zeit für die Grippeimpfung. Der Körper hat danach genügend Zeit, sich auf die Virenangriffe im Winter vorzubereiten. „Es ist aber auch zu Beginn oder im Verlauf einer Grippewelle noch sinnvoll, die Impfung nachzuholen. Denn es lässt sich nie genau vorhersagen, wie lange eine Influenzawelle anhält“, sagt Dirk Kaulen, Chef in Kaiserslautern. Nach der Impfung dauert es in der Regel ein bis zwei Wochen, bis sich der Schutz aufgebaut hat.

Häufig gibt es Unsicherheiten: Sollte ich mich impfen lassen? Wo gibt es Angebote in meiner Nähe? Gibt es Nebenwirkungen? Diese und weitere Fragen beantworten Expertinnen und Experten bei der kostenlosen DAK-Hotline am 11. November von 8 bis 20 Uhr. Die Hotline steht Versicherten aller Kassen unter der Rufnummer 0800 1111 841 offen.

Kostenerstattung für Arztleistung und Impfstoff

Die DAK-Gesundheit erstattet die Kosten für den Impfstoff und die Arztleistung zu 100 Prozent. Die Versicherten reichen dazu einfach die entsprechenden Belege bei ihrer Kasse ein.

Die DAK-Gesundheit gehört mit rund 5,5 Millionen Versicherten zu den größten Krankenkassen in Deutschland. Mehr Infos zum kostenlosen Grippeschutz der Kasse gibt es auf www.dak.de/grippeimpfung