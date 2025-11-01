Alterrnative Unternehmensfinanzierungen ohne Banken und ohne BaFin-Bürokratie - von Dr. jur. H. Werner

?

Die klassische Bankkreditfinanzierung wird immer schwieriger, während alternative Unternehmensfinanzierungen auf dem Vormarsch sind, so Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Jede Neufinanzierung oder Umfinanzierung (bzw. Umschuldung), Kapitalzufuhr, Kapitalaufstockung, Kapitalerhöhung oder Kapitalbeschaffung bedarf der finanzwirtschaftlichen, der gesellschaftsrechtlichen, der bilanzrechtlichen und steuerrechtlichen Überlegung bzw. Prüfung, wenn Fehler vermieden werden sollen. Als alternative Finanzierungsformen gelten außerhalb der Banken das Nachrangdarlehenskapital mit qualifizierter Rangrücktrittsabrede, das private grundschuldbesichertes Darlehen, das partiarisches Darlehen, das Direktinvestment, das stille Gesellschaftskapital, das Genussrechtskapital, das qualifiziertes Nachrangkapital oder das Anleihekapital als Namensschuldverschreibung oder als offene Gesellschaftsbeteiligung. Es stellt sich deshalb stets die Frage, ob eine Fremdfinanzierung über eine aufzunehmende Verbindlichkeit ( z.B. Bankkredit ) oder eine Eigenkapitalfinanzierung ( auch über stimmrechtsloses Beteiligungskapital oder Nachrangkapital ohne Fremdeinfluss ) oder eine Mischfinanzierung erfolgen soll. Derartige Grundsatzentscheidungen haben erheblichen Einfluss auf die zukünftige Bonität und das Rating eines Unternehmens und damit auf die zukünftige Finanzierungs- und Investitionsfähigkeit des Unternehmens. Dabei spielen auch der Finanzierungsanlass ( z.B. Immobilienfinanzierung od. Marketingfinanzierung od. Auftragsvorfinanzierung etc. ) eine bedeutende Rolle. Wir ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) erläutern mit unseren erfahrenen Finanzierungsspezialisten alle Möglichkeiten denkbarer Finanzierungsmodelle unverbindlich zur alternativen Entscheidungsauswahl. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Finanzierungsgutachten.

Kompetenz und Erfahrungen in der Finanzierungsberatung, Kapitalbeschaffung und Bilanzoptimierung für Unternehmen

Die Dr. Werner Financial Service AG mit dem Gründungssenior Dr. jur. Horst Siegfried Werner als Wirtschafts- und Steuerspezialist berät seit mehr als 35 Jahren mit ihren Netzwerkpartnern ihre Unternehmensklientel bei der Konzeption von (Beteiligungs-)Finanzierungen in allen Gestaltungsformen und zu allen unternehmerischen Finanzierungsanlässen. Gleichzeitig stellen wir Verbindungen zu Privatinvestoren und Kapitalgebern über unseren wöchentlichen Investorenbrief an über 15.000 Kapitalmarktteilnehmer ( http://www.investoren-briefe.de ) her. Wir schaffen Ihren Finanzierungserfolg auf Ihrem Bank-Konto mit einer nachhaltigen, strategischen Ausrichtung Ihrer Finanzierungs-Unabhängigkeit von (Mit-)Gesellschaftern und Banken.

Neue Formen der "Finanzierungen für Unternehmen" mit stimmrechtslosem Beteiligungskapital

( keine Stimmrechtsverwässerung )

Die Globalisierung der Wirtschaft bedeutet auch für kleine und mittelständische Betriebe eine wachsende Herausforderung im nationalen und internationalen Wettbewerb. Dieser Wettbewerb kann nur erfolgreich bestanden werden, wenn sich die Unternehmer neuen Formen der Unternehmensfinanzierung öffnen. Innovation und Wachstum bedingen eine Stärkung sowohl des Finanzkapitals als auch des Humankapitals. Eine optimale Kapitalausstattung erfordert alternative Finanzierungsformen.

Zur Befriedigung des ermittelten Kapitalbedarfs existieren zahlreiche Möglichkeiten, die wir Unternehmen anbieten. Bei einer Eigenkapitalfinanzierung spielen mehrere Elemente eine Rolle, die durch komplexe Berührungspunkte miteinander verknüpft sind. Als erfahrene Finanzberater ( seit über drei Jahrzehnten ) berücksichtigen die Capital Consultants unseres Hauses während der Konzeption der Beteiligungsfinanzierung alle wichtigen bilanziellen, steuerlichen und rechtlichen Aspekte und kapitalmarktrechtliche Standards für Beteiligungsangebote bzw. für Kapitalmarktprospekte.

Im Rahmen einer kleinen Privatplatzierung oder Kapitalmarktemission zur bankenunabhängigen Kapitalbeschaffung bietet die Dr. Werner Financial Service AG über ihre Netzwerkpartner eine umfassende Beratung auf allen Gebieten der Angebots-Platzierung, des Gesellschaftsrechts, Wertpapierrechts, Handelsrechts, Steuerrechts, Bilanzrechts und im Kapitalmarktrecht vor, während und nach einer Kapitalmarktemission sowie eine rechtliche und steuerliche Analyse des Emissionsunternehmens bei anderen Maßnahmen der Unternehmesfinanzierung / Mezzanine-Finanzierung. Die Capital-Consultants des Dr. Werner-Experten-Netzwerks beraten Unternehmen zudem in allen rechtlichen, bilanziellen und steuerlichen Fragestellungen, die sich im Zusammenhang z.B. mit einer Nachfolgebeteiligung, Unternehmensverkaufs-Finanzierung, Mitarbeiterbeteiligung etc. ergeben.

Finanztipps, Finanzierungshinweise und Bilanzierungslösungen sowie Steueroptimierungs-Gestaltungen finden Sie durch unsere Beratung.

Die Wirtschaft und Finanzen / Finanzierung erfordern heute ein spezielles Know-how vom Finanzierungsfachmann, der Ihnen aus seiner Praxiserfahrung wertvolle Finanzierungstipps und Finanzhinweise geben kann. Neben der erforderlichen Fachkenntnis sind für eine praxisorientierte Finanzberatung insbesondere Markt- und Lebenserfahrung erforderlich, die Sie in unserem Hause vorfinden. Allein ein nur rechtlich korrektes Beteiligungsangebot bringt Ihnen noch keinen Investor mit Kapital für Ihr Bank-Konto !

Insgesamt begleitet die Dr. Werner Financial Service AG Unternehmen von dem ersten kostenlosen Informationsgespräch über die Gestaltung einzelner Beteiligungsverträge zur Eigenkapitalbeschaffung, den Entwurf von Bilanzstrategien und die Wertschöpfung durch Bilanzoptimierung ( z.B. durch einen Debt-Equity-Swap, durch Sacheinlagen-Finanzierung über die Einbringung von materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern, durch Transfer in eine neue Gesellschaft zur Hebung der stillen Reserven etc., etc. ), die fortlaufende kostenfreie Beratung während der Kapitalaufnahme bis hin zur Entscheidung für den Gang an den Kapitalmarkt. Mit unserer Dienstleistung des Platzierungsmanagements sorgen wir für eine erfolgreiche Durchführung der ergänzenden Unternehmensfinanzierung/ Mezzanine-Finanzierung.

Finanzierungen und Investitionen sind somit auch vollkommen ohne Bank über die ausserbörslichen Beteiligungs- und Kapitalmärkte möglich, wenn man die Kapitalmarktregeln beachtet und die Zugangswege zu den Investoren kennt. Finanzierungen von Privat an Privat mit BaFin-prosepktfreien Vermögensanlagen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 Vermögensanlagengesetz - VermAnlG. Normale Darlehensverträge sind nach dem § 1 Kreditwesengesetz als sogen. Einlagengeschäfte der Banken den Privatunternehmen verboten und mit einer bis zu fünfjährigen Gefängnisstrafe bedroht. Dies ist deshalb ernst zu nehmen, da die Kapitalmarkt-Aufsichtsbehörde BaFin jährlich etwa 3.000 Mißbrauchsverfahren mit empfindlichen Bußgeldern ab Euro 10.000,- an aufwärts und Strafverfahren durchführt.

Interessenten erhalten weitere kostenfreie Informationen von Dr. jur. Horst Werner über dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de bei entsprechender Mailanfrage.

?