NurExone in das BioFab Startup Lab von ARMI aufgenommen - Stärkung der US-Position im Bereich der regenerativen Herstellung

TORONTO und HAIFA, Israel, 03. November 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es in das BioFab Startup Lab, das Teil des Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) und seines BioFabUSA-Programms ist, aufgenommen wurde.

Das bundesstaatlich unterstützte Programm, das durch einen Zuschuss der U.S. Economic Development Administration ins Leben gerufen wurde, hilft Biotechnologieunternehmen in der Frühphase dabei, die Umsetzung regenerativer Innovationen in skalierbare und kommerziell tragfähige Herstellungsprozesse zu beschleunigen.

Jüngste Gesetze und bundesweite Initiativen, einschließlich einer Executive Order des Weißen Hauses zur Bioökonomie¹, haben die Bioproduktion als eine strategische nationale Fähigkeit der USA und als neue Säule der fortschrittlichen Fertigung² identifiziert.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, erklärte:

Die Biofabrikation wird zur industriellen Grundlage der Medizin der nächsten Generation. Die staatliche Unterstützung für Programme wie dieses zeigt, dass sich die US-Prioritäten über Halbleiter und saubere Energie hinaus auf die Bioproduktion ausweiten. Das ARMI-Ökosystem und die dazugehörige Infrastruktur haben das Potenzial, dem Unternehmen langfristige kommerzielle Vorteile bei der GMP-gerechten Exosomenproduktion in den USA zu verschaffen und die Markteinführungszeit unserer Produkte zu verkürzen.

Die US-Tochtergesellschaft von NurExone, Exo-Top Inc., treibt Pläne für den Aufbau einer GMP-konformen Anlage zur Herstellung von naiven Exosomen voran. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Teilnahme am ARMI-Programm seinen Wertbeitrag für strategische Partner und Aktionäre weiter verbessern wird.

Biofabrikation ist der Prozess, bei dem lebende Zellen und biologische Materialien zur Herstellung von Geweben und therapeutischen Produkten verwendet werden. Sie überbrückt die Lücke zwischen wissenschaftlicher Entdeckung und industrieller Produktion und schafft die Grundlage für eine neue Generation von Technologien der regenerativen Medizin.

Über ARMI | BioFabUSA

Das Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) ist ein gemeinnütziges Konsortium, das Industrie, Wissenschaft und Regierung zusammenbringt, um die großtechnische Herstellung von konstruierten Geweben und Produkten der regenerativen Medizin zu ermöglichen. Sein sechsmonatiges BioFab Startup Lab-Programm bietet Unternehmen in der Frühphase Zugang zu Einrichtungen, Mentoring und biotechnologischen Produktionsressourcen, die die Lücke zwischen Entdeckung und Markt schließen.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), am OTCQB und an der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Das führende Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen - beides Multi-Milliarden-Dollar-Märkte - unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung der Orphan-Drug-Designation, erleichtern den Fahrplan in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, annehmen, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die Verneinung oder andere Varianten dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Formulierungen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: die Vorteile der Aufnahme des Unternehmens in das BioFab Startup Lab-Programm; die Stärkung des geistigen Eigentums des Unternehmens im Bereich der Exosomenproduktion und dessen Weg in Richtung GMP-konformer Produktion sowie die Beschleunigung der Markteinführung exosomenbasierter Therapien; die Pläne von Exo-Top Inc. zum Aufbau einer GMP-konformen Anlage für die Herstellung von naiven Exosomen; und die Plattformtechnologie von NurExone, die neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Wirkstoffverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Überzeugungen der Geschäftsführung wider und basieren auf den Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Mitteilung vorlagen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich: dass die Aufnahme des Unternehmens in das BioFab Startup Lab-Programm die beabsichtigten Vorteile für das Unternehmen und sein Geschäft haben wird; dass das Unternehmen sein geistiges Eigentum im Bereich der Exosomenproduktion und seinen Weg in Richtung GMP-konformer Produktion stärken und seine Markteinführungszeit für exosomenbasierte Therapien beschleunigen wird; dass Exo-Top Inc. seine Pläne zum Aufbau einer GMP-konformen Anlage für die Herstellung von naiven Exosomen vorantreiben wird; und dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Wirkstoffverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit: der frühen Entwicklungsphase des Unternehmens; fehlenden Einnahmen bis heute; der inhärenten Unsicherheit der vorklinischen Arzneimittelentwicklung, einschließlich des Risikos, dass Produktkandidaten möglicherweise nicht in klinische Studien übergehen oder keine behördliche Zulassung erhalten; der Möglichkeit, dass Ergebnisse aus vorklinischen Studien und frühen klinischen Phasen spätere Ergebnisse nicht vorhersagen; dem ungewissen Zeitpunkt, den Kosten und den Ergebnissen von präklinischen und klinischen Entwicklungsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit dem Prozess klinischer Studien, einschließlich potenzieller Verzögerungen oder eines Scheiterns bei der Erreichung eines wirksamen Studiendesigns oder positiver Ergebnisse; der Unfähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; begrenzter Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens, selbst im Falle einer Zulassung; dem möglichen Auftreten konkurrierender Therapien, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind; schnellem technologischen Wandel, der die Relevanz der Technologien des Unternehmens beeinträchtigen könnte; der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonen und strategischen Partnern; der Unfähigkeit, ausreichende Finanzierung zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu schützen; der Möglichkeit, dass die Technologien des Unternehmens, einschließlich seiner exosomenbasierten Plattformen, ihre beabsichtigte therapeutische Wirkung nicht erreichen; der Unfähigkeit, exosomenbasierte Produkte für die klinische Nutzung herzustellen oder zu skalieren; begrenzter Akzeptanz im Bereich der regenerativen Medizin oder Zelltherapieanwendungen; mangelndem Wachstum der klinischen Nachfrage in den Zielindikationen wie Rückenmarksverletzungen, Sehnervenreparatur oder anderen therapeutischen Bereichen; dem Nichterreichen geplanter Entwicklungsmeilensteine oder kommerzieller Durchbrüche; der Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in Richtung klinischer und/oder kommerzieller Umsetzung voranschreitet; dass die Aufnahme des Unternehmens in das BioFab Startup Lab-Programm nicht die beabsichtigten Vorteile für das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben wird; dass das Unternehmen sein geistiges Eigentum im Bereich der Exosomenproduktion und/oder seinen Weg in Richtung GMP-konformer Produktion nicht stärken und/oder seine Markteinführungszeit für exosomenbasierte Therapien nicht beschleunigen kann; dass Exo-Top Inc. seine Pläne zum Aufbau einer GMP-konformen Anlage für die Herstellung von naiven Exosomen nicht vorantreiben wird; dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Wirkstoffverabreichung für andere Indikationen interessiert sind; sowie die Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 beschrieben sind, dessen Kopie unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem basieren, was die Geschäftsführung für angemessene Annahmen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

¹ - bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/09/12/executive-order-on-advancing-biotechnology-and-biomanufacturing-innovation-for-a-sustainable-safe-and-secure-american-bioeconomy/

² - bidenwhitehouse.archives.gov/ostp/news-updates/2024/11/15/white-house-releases-report-on-growing-u-s-biomanufacturing-capacity-for-the-american-bioeconomy/

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: money.tmx.com/en/quote/NRX/news/5653684297542543

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak

Israel

email : info@nurexone.com

Pressekontakt:

NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak

email : info@nurexone.com