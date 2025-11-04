Humanoid Global entschließt sich zu einer strategischen Beteiligung an HowToRobot, einem globalen Marktplatz für Robotiklösungen

- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Vancouver, BC & Frederiksberg, Dänemark - 4. November 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCQB: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen eine strategische Investition in HOWTOROBOT HOLDING INC. (HowToRobot) eingehen wird.

HowToRobot wurde 2017 gegründet, um Unternehmen bei der Bewältigung verschiedenster Herausforderungen zu unterstützen, mit denen sie bei der Einführung von Automatisierungstechnologien konfrontiert sind: begrenzte interne Fachkenntnisse, fragmentierte Anbietermärkte und ein Mangel an zuverlässigen Benchmarks bei der Preisgestaltung. Das Unternehmen bietet einen strukturierten End-to-End-Support bei der Automatisierung, der Unternehmen dabei helfen soll, die für ihren Betrieb geeigneten Automatisierungslösungen zu ermitteln, zu beschaffen und auch zu implementieren. HowToRobot arbeitet anbieterunabhängig und stellt über seine Automatisierungsplattform einen Kontakt zwischen Käufern und Lösungsanbietern her, um Technologieanforderungen, Preise und Liefererwartungen aufeinander abzustimmen. Das Team unterstützt Kunden außerdem beratend bei der Beschaffung und Implementierung.

HowToRobot hat sich zu einer unverzichtbaren Plattform für Unternehmen entwickelt, die Klarheit und Lösungen in einem fragmentierten Automatisierungsmarkt suchen, so Søren Peters, CEO von HowToRobot. Wir glauben, dass wir mit Unterstützung von Humanoid Global unsere internationale Präsenz rascher ausweiten und die Plattform entsprechend stärken können, damit noch mehr Unternehmen weltweit Zugang zu Automatisierungslösungen erhalten.

HowToRobot beabsichtigt, die Automatisierungs- und Robotikstrategie aller Unternehmen im Portfolio von Humanoid Global zu unterstützen. Humanoid Global wiederum wird die unabhängige Automatisierungsplattform und Branchenerfahrung von HowToRobot voraussichtlich dazu nutzen, potenzielle Automatisierungsmöglichkeiten zu ermitteln und zu evaluieren bzw. gegebenenfalls maßgeschneiderte Lösungen zu implementieren.

Aus unserer Sicht liegt die Zukunft der Robotik nicht nur in den Maschinen selbst, sondern auch in den Ökosystemen, die sie befähigen, sagt Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. Mit unserer geplanten Beteiligung an HowToRobot bekräftigen wir unser Anliegen, die Verbindungen zwischen Robotik-Anbietern, Integratoren und den Branchen, die sie bedienen, zu fördern und zu festigen. Durch die Unterstützung von Plattformen, die Robotik besser auffindbar und zugänglicher machen, wollen wir dazu beitragen, die Automatisierungslandschaft noch effizienter und kooperativer zu gestalten.

Humanoid Global hat für sein strategisches Investment in HowToRobot 75.000 USD bereitgestellt. Die Investment-Transaktion wurde noch nicht abgeschlossen, da erst die üblichen Abschlussbedingungen - wie etwa die Unterzeichnung der finalen Unterlagen und der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens des Unternehmens und der Behörden - erfüllt werden müssen. Es besteht keine Gewähr, dass die Investment-Transaktion in der aktuell vorgesehenen Form bzw. überhaupt zum Abschluss gebracht werden kann. Das Unternehmen wird weitere Einzelheiten zu dieser Beteiligung und allen damit verbundenen Vereinbarungen in einer nachfolgenden Pressemitteilung bekannt geben, sobald die Transaktion abgeschlossen ist oder dies gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Nach Abschluss der geplanten Investment-Transaktion wird HowToRobot den Nettoerlös voraussichtlich für die Umstellung auf ein SaaS-basiertes Modell verwenden. Nach Angaben von HowToRobot werden die Mittel für die Entwicklung seines KI-gestützten Tools zur Angebotserstellung für Abonnenten aus dem KMU- und Großkundenbereich, für die Digitalisierung von Workflows zur Schaffung einer Self-Service-Plattform und gegebenenfalls auch für den Ausbau der Vertriebsaktivitäten in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich verwendet, um die Kundenakzeptanz zu steigern.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über: die Verpflichtung und Absicht des Unternehmens, die geplante Investition in HowToRobot abzuschließen; die Erfüllung der Abschlussbedingungen; den voraussichtlichen Zeitpunkt und den Abschluss der Investition; die Bedingungen und potenziellen Vorteile der strategischen Partnerschaft; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse durch HowToRobot; die Investitions- und Wachstumsstrategien des Unternehmens; erwartete Synergien oder operative Vorteile im gesamten Portfolio von Humanoid Global; und die zukünftigen Pläne, Ziele oder Leistungen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit der Parteien, die Abschlussbedingungen zu erfüllen, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage sowie der Richtigkeit der von HowToRobot bereitgestellten Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie können, werden, sollten, voraussichtlich, erwarten, glauben, beabsichtigen, schätzen, potenziell, planen, anstreben, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Diese Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter (ohne Einschränkung): die Möglichkeit, dass die Investition nicht wie vorgesehen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; Risiken im Zusammenhang mit der Erfüllung oder dem Verzicht auf die Erfüllung der Abschlussbedingungen; die Fähigkeit von HowToRobot, seinen Geschäftsplan umzusetzen; die Abhängigkeit von Informationen Dritter; Marktvolatilität; regulatorische Entwicklungen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; und andere Risiken, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca enthalten sind.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den erwarteten abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

