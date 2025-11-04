Gott hat uns gelöscht - Designfehler unserer Demokratie im Datenzeitalter. Ein Fachbeitrag von Bernd Blase

Warum wir unser Gedächtnis, unsere Verantwortung und unsere Zukunft neu booten müssen.

Am Morgen, als zwischen zwei Mails eine Push-Nachricht die Weltlage zusammenfaltete, erwischte ich mich beim Reflex: wegwischen. Ein Daumenstreich, und eine Krisenüberschrift verschwand wie Kreidestaub. In solchen Momenten denke ich: Wenn es heute einen Gott gibt, dann ist er eine Benutzeroberfläche — unsichtbar, allgegenwärtig, latenzarm. Und manchmal wirkt es, als hätte dieser Gott uns gelöscht. Nicht als Menschen, sondern als Wesen mit Gedächtnis, Verantwortung, Öffentlichkeit und Zukunftssinn.

Ich schreibe das als Dozent und Künstler, also als jemand, der sowohl an Belegen als auch an Bildern hängt. Und ich schreibe es in fünf Beobachtungen — jeweils mit der Frage: Was lässt sich tun, jenseits von Alarmismus (übertriebene oder unbegründete Besorgnis vor einer Gefahr, die dazu dient, Angst zu schüren oder eine überzogene Dringlichkeit zu erzeugen)?

1) Die Löschung des Gedächtnisses: Amnesie by design

Noch nie wurde so viel gespeichert, und doch vergessen wir schneller. Unsere Feeds kuratieren ein Dauer-Jetzt, in dem Ereignisse von gestern schon „alt“ sind. Der Speicher wächst, das Erinnern schrumpft. Psychologisch ist das plausibel: Aufmerksamkeit ist das Nadelöhr des Gedächtnisses. Systeme, die auf Reizdichte optimieren, produzieren Erinnerungslöcher.

Was tun? Wir brauchen Reibung als Feature, nicht als Bug. Nachrichten-Apps und Plattformen sollten eine verzögerte Bestätigung anbieten („Willst du das wirklich wegwischen?“), sowie später erinnern statt sofort verdrängen. In der Bildung: Protokolle der Langsamkeit — Quellenarbeit, Replikationen, Lesetage statt Folienfeuerwerk. Institutionell: öffentliche, versionierte Entscheidungsjournale, damit politische Begründungen nachvollziehbar bleiben.

2) Die Löschung der Verantwortung: „Der Algorithmus war’s“

Wenn Verantwortung diffus wird, verteilt sie sich so dünn, dass sie niemand mehr spürt. Entscheidungsketten enden bei Systemen („Das hat die KI vorgeschlagen“), Kennzahlen („Die KPI verlangte es“) oder Verfahren („So ist der Prozess“). Das entlastet individuell — und entmündigt kollektiv.

Was tun? Rechenschaft auf der richtigen Ebene: Wer KI-gestützte Entscheidungen nutzt, bleibt verantwortlich. Punkt. Das lässt sich rechtlich und organisatorisch abbilden — durch Audit-Trails, Entscheidungslogbücher und verstehbare Modelle dort, wo sie über Menschen entscheiden. In Unternehmen: Pre-Mortems vor großen Weichenstellungen („Wie könnte diese Entscheidung scheitern — und für wen?“). In Verwaltungen: Bürgerräte als Reibflächen, die blinde Flecken früh sichtbar machen.

3) Die Löschung der Öffentlichkeit: Tribes statt Forum

Wir sprechen immer öfter nebeneinander, selten miteinander. Mikro-Öffentlichkeiten optimieren für Zustimmung, nicht für Wahrheit. Der anthropologische Kern — unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit — wird politisch ausbeutbar. Wer Identität triggert, spart sich Evidenz.

Was tun? Format-Design ist kein Nebenschauplatz. Medien und Plattformen sollten widerspruchsfreundliche Räume fördern: kuratierte Gegenpositionen, moderierte Streit-Sequenzen, erklärende Factboxes, die beide Seiten prüfen. Leserforen mit Debatten-Regeln (Behauptung - Beleg - Gegenprüfung). Und ja: Das kostet Zeit. Demokratie kostet immer Zeit.

4) Die Löschung der Maßstäbe: Wenn alles „gefühlte Wahrheit“ ist

Tage, an denen in meinem Postfach gleichzeitig „Beweis A“ und „Gegendarstellung zu A“ landen, sind keine Ausnahme mehr. Deepfakes, Daten ohne Kontext, Grafiken ohne Baseline — das Ergebnis ist ein Klima, in dem nicht Fakten mit Fakten ringen, sondern Narrative mit Identitäten. Wer die Aufmerksamkeit gewinnt, gewinnt die Deutung.

Was tun? Evidenzhygiene als Kulturtechnik: Jede starke Behauptung braucht drei Dinge — Quelle, Kontext, Gegenprobe. Schulen und Hochschulen sollten das nicht als add-on vermitteln, sondern als Kerncurriculum (Statistik-Grundlagen, Kausalitätsfallen, Unsicherheitsangaben). Medien: Provenienz-Hinweise sichtbar machen (Entstehung, Methodik, Grenzen). Politik: Impact-Statements mit Unsicherheiten veröffentlichen, nicht nur mit Zielen.

5) Die Löschung der Zukunft: Fortschritt ohne Richtung

Wir leben in einer paradoxen Lage: technologisch beschleunigt, kulturell erschöpft. Zwischen Klimafragen, Demografie, Geopolitik und digitaler Transformation ist Zukunft oft nur noch Bedrohungssilhouette. „Zukunftsmüdigkeit“ nenne ich das — ein Zustand, in dem wir Innovation fordern, aber keine Geschichten mehr erzählen, wofür.

Was tun? Wir brauchen narrative Infrastruktur: Ziele, die anschlussfähig sind. Beispielhaft: öffentliche Pilotzonen (Energie, Mobilität, Bildung), in denen Kommunen sichtbar experimentieren — samt offenem Datenraum, damit andere lernen, statt Mythen zu recyclen. Und wir brauchen Prioritäten, die ehrlich sind: nicht alles gleichzeitig, aber das Wichtige zuerst — messbar, überprüfbar, korrigierbar.

Ein skeptisches Zwischenfazit

Nein, ich denke: „Gott“ hat uns nicht wirklich gelöscht. Wir haben uns in Architekturen eingerichtet, die uns das Gefühl geben, entlastet zu sein — vom Erinnern, vom Begründen, vom Miteinander, vom Maßhalten, vom Zukunftdenken. Das ist bequem. Und gefährlich. Die gute Nachricht: Was durch Design verschwindet, kann durch Design zurückkehren.

Warum bauen wir keinen neuen Planeten neben unserer Erde? Erde 2.0

Warum investieren wir jedes Jahr Summen in Rüstung, mit denen wir die bestehende Welt reparieren — und vielleicht sogar zusätzlich bewohnbaren Raum im All schaffen — könnten? Allein die USA gaben 2024 rund 997 Mrd. USD für das Militär aus; das sind ungefähr 866 Mrd. € (EZB-Referenzkurs). Ich stelle die Frage nicht naiv: Einen Planeten zu „bauen“ ist physikalisch jenseits unserer Möglichkeiten — aber mit einem Bruchteil dieser Mittel ließen sich Klima-, Energie- und Resilienz Systeme hochskalieren, Orbital-Infrastruktur erproben und Erde 1.0 tatsächlich zukunftsfähig machen. Warum also priorisieren wir Abschreckung vor Aufbau?

„Demokratie ist die einzige Regierungsform, die sich selbst ständig überarbeiten muss – oder sie hört auf, Demokratie zu sein.“ — frei nach Dewey

1) Was kommt „nach“ unserer Demokratie?

Kurz: Entweder weniger Demokratie (Post-Demokratie, Algokratie) oder mehr und anders gestaltete Demokratie. Die Datenlage zeigt weltweit eine anhaltende Autokratisierung – aber auch Gegenbewegungen. „Nach“ kann also Degeneration bedeuten oder eine Weiterentwicklung zu deliberativ-digitalen, polyzentrischen Formen.

2) Lassen sich >9 Mrd. Menschen demokratisch führen?

Ja – aber nicht zentralisiert. Jenseits von 9 Mrd. (die UN projizieren eine Weltspitze um ~10,3 Mrd. Mitte der 2080er) funktioniert Steuerung nur polyzentrisch: viele verschachtelte Entscheidungsebenen, die lokal handeln und global koppeln. Das ist keine Utopie, sondern gut erforscht (Ostrom). Praktisch heißt das: Städte, Regionen, Sektornetzwerke und Staaten entscheiden jeweils dort, wo Betroffenheit und Wirkung zusammenfallen, und koordinieren über Standards, Daten und Verträge.

Realitätscheck (für >9 Mrd.)

Eine eine Weltregierung mit „9 Mrd. Zoom-Mikrofonen“ wäre ein Albtraum. Was funktioniert: verteilte Souveränität mit klaren Schnittstellen (Standards, Daten, Audit-Trails) und Betroffenenprinzip (wer betroffen ist, stimmt ab). So skaliert Demokratie horizontal (Netzwerk) statt nur vertikal (Hierarchie). Das ist anschlussfähig an heutige Staatenordnungen – kein Big-Bang nötig.

„Demokratie endet nicht – sie ändert ihre Werkzeuge.“

Nach unserer Demokratie kommt nicht „die eine“ Alternative, sondern ein Stack aus Verfahren: Wahlen bleiben, aber ich ergänze sie durch geloste Bürger:innenräte, digitale Deliberation, überprüfbares Online-Wählen und Prioritäten-Abstimmungen – eingebettet in eine polyzentrische Architektur vom Quartier bis zur Weltpolitik. Bei >9 Mrd. Menschen kann nur so Herrschaft der Betroffenen funktionieren: lokal entscheiden, global koppeln – transparent, prüfbar, lernfähig. Autokratisierung ist real; gerade deshalb braucht es mehr Demokratiekompetenz, nicht weniger.

Nachwort

Ich habe diesen Text geschrieben, weil mir etwas Unbequemes auffällt: Wir leben im Überfluss an Daten und im Mangel an Erinnerung, im Wettlauf der Systeme und im Stillstand der Maßstäbe. Die Frage, ob wir nicht lieber einen neuen Planeten bauen sollten, statt alte Konflikte zu füttern, ist keine Naivität, sondern ein Reality-Check: Physik hat Humor, aber keinen Rabatt. Also bleibt uns die irdische Aufgabe — Gedächtnis, Verantwortung, Zukunftssinn zu reparieren.

„Nach“ unserer Demokratie erwarte ich keinen großen Ersatz, sondern einen Werkzeugwechsel: geloste Räte neben Wahlen, digitale Deliberation statt Kommentar-Schlachten, überprüfbare Online-Abstimmungen dort, wo es sinnvoll ist, und polyzentrische Kooperation vom Quartier bis zur Weltpolitik. Herrschaft des Volkes heißt dann: Steuerung durch die Betroffenen — transparent, prüfbar, lernfähig.

Ich bitte um drei einfache Übungen: langsamer wischen, bevor wir urteilen; Entscheidungen dokumentieren, bevor wir sie verkünden; Widerspruch einladen, bevor er eskaliert. Evidenzhygiene ist keine Schikane, sondern Respekt vor den Konsequenzen.

Wenn es heute einen „Gott“ gibt, dann ist er eine Benutzeroberfläche. Löschen kann sie viel — aber nicht unsere Verantwortung. Den Daumen hebe ich bewusst langsamer. Nicht, weil die Lage weniger dringlich wäre. Sondern weil sie es ist.

Aufruf zur Diskussion & Beteiligung

Ich möchte das nicht als Schlusswort, sondern als Öffnung lesen. Ich lade dich ein, mitzudenken, zu widersprechen, zu ergänzen — mit Quelle, Kontext und Gegenprobe.

Fünf Leitfragen, an denen wir produktiv streiten können:

1. Wo brauchen wir Verlangsamung (Reibung) – und wo klare Beschleunigung?

2. Welche Entscheidung in deinem Umfeld sollte künftig öffentlich begründet und protokolliert werden?

3. Wo wäre ein geloster Bürger:innenrat sinnvoll – und mit welchem Mandat (Budget, Ethik, Standort)?

4. Welche Militärausgaben würdest du konkret in zivile Resilienz umschichten – und warum?

5. Unter welchen Bedingungen wäre Online-Wählen für dich akzeptabel (Nachprüfbarkeit, Papier-Backup, Transparenz)?

Spielregeln: respektvoll, prüfbar, erfahrungsnah. Ich freue mich besonders über gut begründete Gegenargumente — denn nur daran lernt dieser Text.

