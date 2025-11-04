Keine Zeit? Kein Problem! Otto Gourmet liefert Schnelle Küche für zu Hause

Otto Gourmet kennt man als die Fleischkompetenz schlechthin in Deutschland, die ersten, die Wagyu hierzulande für jedermann zugänglich machten, für Premium-Steaks, Seafood und Fisch. Aber Fertiggerichte? Doch! Und zwar getreu der Otto-Philosophie nur in bester Qualität. Küchenchef Stefan Schneider, der viele Jahre bei Drei-Sterne-Koch Joachim Wissler gearbeitet hat, und sein Team kochen kräftige Bolognese, butterzarte Rouladen, fluffige Königsberger Klopse oder Rinderfilet Wellington, das in nur wenigen Minuten zu Hause fertig backt.

Heinsberg, November 2025. „Die Initialzündung zu unseren ‚Schnelle-Küche‘-Gerichten kam während der Corona-Zeit“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Stephan Otto. „Wir haben plötzlich auf verschiedenen Seiten Bedarf gesehen: Kolleginnen und Kollegen berichteten von Familienmitgliedern, die fragten, ob es nicht Angebote von Otto Gourmet für zu Hause gäbe. Gleichzeitig arbeitete quasi von einem Tag auf den anderen halb Deutschland im Home Office und wollte nicht jeden Mittag belegte Brote essen.“ Das erste Superpremium-Fertiggericht waren die Königsberger Klopse, bald folgten Chili con Carne, Gulaschsuppe und Bolognese.

Spart Zeit und Nerven

Die Pandemie kam und ging, die Nachfrage nach den Deluxe-Tellern aus der Manufaktur des Heinsberger Familienunternehmens blieb. Und so erweiterten Stefan Schneider und sein Team das Angebot sukzessive immer mehr. „Wir wollten irgendwann nicht nur Produkte machen, die den Leuten Zeit sparen, sondern auch besondere Gerichte, an die sich viele vielleicht nicht so rantrauen“, sagt Stephan Otto. Und so hielten Rinderfilet Wellington, Hummerfrikassee, vorgegarte Gänse und Enten, Ochsenbäckchen und Thai-Curry Einzug in den Otto-Gourmet-Onlineshop. Ausgewählte Beilagen wie Knödel, Brot und Desserts liefern Genusspartner, die dieselben hohen Standards verfolgen wie Otto selbst.

Von unkompliziert bis Festtagsbraten

Das Sortiment umfasst 77 Positionen, Basics wie Chicken Nuggets, Fleischkäse oder Partyfrikadellen sind ebenso dabei wie Pulled Pork vom LiVar-Schwein, Irish Beef Ribs oder Hirschgulasch. Rotkohl, Rahmwirsing und Jus entstehen ebenfalls in Heinsberg, so dass Otto Gourmet ein Rundum-Sorglos-Paket für stressige Feiertage liefert.

Alle Gerichte aus der Schnellen Küche werden tiefgekühlt versendet, kommen in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen nach Bestellung an und müssen in der heimischen Küche lediglich erwärmt beziehungsweise im Ofen fertiggebacken werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.otto-gourmet.de/schnelle-kueche.html.

Über Otto Gourmet

Otto Gourmet ist der führende Händler und Online-Versand für Premiumfleisch in Deutschland. Er steht seit seiner Gründung 2005 für kompromisslose Qualität und geprüfte Herkunft. Das Familienunternehmen mit Sitz im nordrheinwestfälischen Heinsberg liefert sowohl Spitzenköchen als auch anspruchsvollen Privatkunden exklusives Fleisch von ausgewählten Produzenten weltweit. Mit Expertise, Leidenschaft und einem klaren Bekenntnis zu Transparenz und Tierwohl setzt Otto Gourmet immer wieder neue Maßstäbe in der Fleischkultur. Im firmeneigenen Bistro, dem MännerMetzger in Heinsberg, werden hochwertige Steak-Cuts und beliebte Gerichte serviert, eine Fleischtheke zum Einkauf vor Ort rundet das Konzept ab. Eine weitere Frischetheke gibt es bei Feinkost Stüttgen auf dem Carlsplatz in Düsseldorf, Tastings und Fleischverkauf außerdem im Meat Club in Stuttgart.

Pressekontakt:

Gourmet Connection GmbH

Patricia Freyer

Tel.: +49 – 69 – 25 78 12 8 – 15

p.freyer@gourmet-connection.de