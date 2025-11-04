Zur Advents- und Weihnachtszeit schmecken Plätzchen noch besser

Die Advents- und Weihnachtszeit ohne selbstgebackene Plätzchen ist unvorstellbar. Und sie schmecken zu dieser Zeit gleich doppelt so gut. Also, auf die Plätzchen, fertig, los!

Buchtipps:

Nepomucks und Finns Backstube

Willkommen in Nepomucks und Finns Backstube.

Liebt Ihr Kekse und Plätzchen genauso wie Nepomuck und Finn? Und könnt Ihr nicht genug davon bekommen, wenn durch das Haus oder die Wohnung der herrliche Geruch von frischem Gebäck zieht? Mmmh da läuft einem doch gleich das Wasser im Mund zusammen.

Wenn das bei Euch auch so ist, ist dieses Buch genau das richtige. Hier findet Ihr Rezepte für die ganze Familie, für Geburtstage, Feiern oder einfach nur, um Euch selbst zu verwöhnen. Naschereien schmecken schließlich immer.

Nepomuck und Finn wünschen viel Spaß beim Nachbacken und Guten Appetit!

ISBN-13: 978-3754373583

Die Kinder Weihnachtsbackstube

Wenn ihr Interesse an schönem und traditionellem Weihnachtgebäck habt, hier mal ein kurzer Ausschnitt aus der "Kinder- Weihnachtsbackstube". „Kinderleicht“ wird beschrieben, wie das köstlichste Gebäck durch Kinderhände entstehen kann. Das sind z.B.: Stutenkerle Schneebälle Mürbeteigplätzchen Bethmännchen u.v.a. gute Sachen Wenn nun Weihnachten vor der Tür steht, könnt ihr mit Hilfe dieses Buches die schönsten Plätzchen selbst herstellen, denn ihr werdet Schritt für Schritt angeleitet. Stellt euch einmal den bunten Teller am Weihnachtsabend vor - und ihr ward die Weihnachsbäcker. Natürlich müsst ihr nicht alles allein machen. Auch eure Eltern werden Spass beim Helfen haben.

ISBN-13: 978-1480257214

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/