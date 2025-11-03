MAX Power verkündet eine Verdopplung der Länge des Genesis Trends auf 475 Km

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Identifizierung des Radville-Fokusgebiets 375 km südöstlich der ersten Bohrung bei Lawson zeichnet die Genesis-Karte neu und stärkt die Führungsposition von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff weiter.

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Saskatoon, SK - 3. November 2025 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF), freut sich, eine bedeutende Erweiterung des Genesis-Trends mit einem weiteren wichtigen Schwerpunktgebiet für natürlichen Wasserstoff 375 km südöstlich von Lawson bekannt zu geben, das durch regionale aeromagnetische und gravimetrische Untersuchungen, Strukturanalysen und Altdaten abgegrenzt wurde. Dieses potenzielle Test of Concept-Bohrzielgebiet mit dem Namen Radville verdoppelt die Länge des Genesis-Trends effektiv auf 475 km (von 200 km).

Highlights

· Der Schwerpunktbereich Radville in der Nähe der Stadt Radville, etwa 125 km südlich der Hauptstadt von Saskatchewan, Regina, umfasst 127.788 Acres (517 km²) genehmigtes Gelände im südlichen Teil des zuvor umrissenen Rider 1-Projekts und stellt eine Fortsetzung der Basement-Strukturen dar, die sich entlang der im Genesis-Trend identifizierten Strukturen in südöstlicher Richtung erstrecken.

· Unter dem Zielgebiet Radville befindet sich eine große regionale aeromagnetische Anomalie, die Ähnlichkeiten mit den geophysikalischen Merkmalen aufweist, die in Lawson, 375 km nordwestlich, beobachtet wurden. Lawson ist die erste Bohrung von MAX Power im Rahmen des ersten Mehrfachbohrprogramms Kanadas, das sich ausschließlich mit natürlichem Wasserstoff befasst.

· Das Fokusgebiet Radville befindet sich in einer ausgereiften Ölfeldregion und bietet daher eine Fülle an historischen seismischen Daten und Bohrlochdaten, darunter zahlreiche Analysen von Wasserstoff und Helium im Untergrund, und stellt somit den idealen Datensatz für das Large Earth Model Integration (MAXX LEMI) von MAX Power dar.

Steve Halabura, Chief Geoscientist von MAX Power, kommentierte: Radville ist neben Lawson, Lucky Lake und Bracken unser viertes faszinierendes neues Schwerpunktgebiet für die Konzeptprüfung. Wir werden unverzüglich mit der Untersuchung der Zusammensetzung der Gase beginnen, die in der Datenbank der Provinz für ältere Gasanalysen erfasst sind, insbesondere mit der Untersuchung der Isotopenzusammensetzung der gemeldeten Wasserstoff- und Heliumuntersuchungen aus historischen Ölbohrdaten, damit wir die Entstehungsmechanismen der Gase besser verstehen können.

Herr Halabura fuhr fort: Strukturell gesehen erstreckt sich die mit Radville verbundene geophysikalische Signatur weiter südlich über die US-Grenze hinaus bis in den östlichsten Teil von Montana und die Dakotas, was zur Entwicklung eines noch größeren regionalen Spielraums führt.

Mansoor Jan, CEO von MAX Power, kommentierte: Die Ausweitung des Genesis-Trends auf 475 km zeigt sowohl die Skalierbarkeit unserer Strategie für natürliches Wasserstoff als auch die überzeugende Geologie, die Saskatchewan zu bieten hat. Mit einer wachsenden Pipeline von Zielen mit hoher Priorität verfolgt MAX Power einen provinzweiten Ansatz, der auf Wissenschaft, Struktur und disziplinierter Exploration basiert. Jeder Fortschritt bringt uns der Validierung dessen näher, was eine neue Branche für saubere Energie für Kanada werden könnte - und eine bedeutende Chance für unsere Aktionäre.

Fortschritte in Radville

· Das Gas-Resampling-Programm in Zusammenarbeit mit Forschungspartnern wird beginnen, sobald die Genehmigungen und Protokolle festgelegt sind.

· Die Untersuchung der verfügbaren 2D- und 3D-Seismikdaten beginnt noch in diesem Monat.

· Die Erfassung neuer seismischer Daten ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Die möglichen Entstehungsmechanismen für die gemeldeten unterirdischen Gase in Radville könnten von anthropogenen Ursachen (d. h. Reaktionen zwischen Bohrlochverrohrungen und Bohrlochköpfen sowie Zersetzung von Schwefelwasserstoff) bis hin zu Mechanismen reichen, wie sie derzeit in Lawson und Bracken getestet werden (Wasser-Gesteins-Wechselwirkungen, Serpentinisierung und primäre Radiolyse).

Regionale Lage von Radville

Die regionale Lage des Zielgebiets Radville wird von zahlreichen Grundgebirgsstrukturen unterlagert, die im nordöstlichen Quadranten des Williston-Beckens häufig vorkommen. Das Alter dieser Strukturen reicht vom Präphanerozoikum bis zur relativ jüngeren Vergangenheit. Innerhalb dieser größeren Region, einschließlich Radville, gibt es eine umfangreiche Datenbank mit Wasserstoff- und Heliumgasanalysen, die von der Provinzregierung zusammengestellt wurde und Schnittpunkte vom flachen Kreidezeitalter über das ölreiche Mississippium bis hin zum Grundgebirge umfasst, darunter einige der höchsten Wasserstoffwerte in der Provinz. Das Fokusgebiet selbst befindet sich am östlichen Rand eines großen Grabens namens Hummingbird Trough, der teilweise durch die Auflösung des Prairie Evaporite aus dem mittleren Devon entstanden ist.

Abbildung 1: Genesis-Trendkarte

Auf dem Weg zur Multi-Well-Exploration

Aufbauend auf der zunehmenden Bedeutung des Genesis-Trends bereitet MAX Power derzeit ein koordiniertes Multi-Well-Explorationsprogramm vor, mit dem das Potenzial von Saskatchewan im Bereich natürlicher Wasserstoff validiert und kommerzialisiert werden soll. Jede weitere Bohrung wird wichtige Untergrunddaten für das MAXX-LEMI-Modell des Unternehmens liefern und so dessen Verständnis der Wasserstofferzeugung, -migration und -speicherung verfeinern. Dieser systematische, datengestützte Ansatz stellt sicher, dass der Explorationsweg von MAX Power effizient und skalierbar bleibt und mit dem Ziel des Unternehmens, Kanadas erste kommerzielle Entwicklung von natürlichem Wasserstoff voranzutreiben, im Einklang steht.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Diese Erweiterung des Genesis-Trends ist mehr als nur ein neuer Meilenstein in der Exploration - sie bildet eine solide geologische Grundlage für die Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff in Kanada. Saskatchewans unübertroffene Untergrunddaten, Ressourceninfrastruktur und regulatorische Unterstützung machen es zum idealen Umfeld für die Entwicklung wegweisender Lösungen für saubere Grundlastenergie. Mit der Integration seines MAXX LEMI-Modells und der Vorbereitung eines Mehrfachbohrprogramms setzt MAX Power den Goldstandard für die Exploration von natürlichem Wasserstoff und positioniert seine Aktionäre an der Spitze einer sich abzeichnenden globalen Energiewende.

MAX Power Saskatchewan Dokumentarvideo über natürlichen Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

MAX Power Präsentation über natürlichen Wasserstoff

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

www.maxpowermining.com/Maxpower_Hydrogen_Oct3_2025.pdf

Folgen Sie uns auf:

X (ehemals Twitter) x.com/MaxPowerMining

LinkedIn: linkedin.com/company/max-power-mining-corp

und indem Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/MaxpowerMining

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Im Namen des Vorstands:

Mansoor Jan, CEO

Max Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

15 Innovation Boulevard

Saskatoon, SK, S7N 2X8

Kanada

Investor Relations:

Chad Levesque

Tel.: +1-306-981-4753

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews .

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie antizipieren, glauben, anstreben, schätzen, erwarten, planen, beabsichtigen, können, werden, könnten, würden, sollten oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf sie zu verlassen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem das geplante Bohrprogramm des Unternehmens und dessen Zeitplan.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen, des rechtzeitigen Erhalts der erforderlichen Genehmigungen sowie der allgemeinen Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Marktbedingungen und Anlegerstimmung; Schwankungen der Rohstoffpreise; Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, einschließlich Betriebsrisiken, unerwarteter geologischer Bedingungen, Unfällen und Verzögerungen; die Verfügbarkeit und der Zeitpunkt der Finanzierung; die Fähigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; die Ungewissheit der Bohr- und Explorationsergebnisse; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie Veränderungen des politischen, regulatorischen oder rechtlichen Umfelds, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu Risiken, Annahmen und Unsicherheiten finden Sie in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Max Power Mining Corp.

Adrian Sydenham

Suite 2700 - 1133 Melville St.

V6E 4E5 Vancouver, BC

Kanada

email : info@marketsmart.ca

Pressekontakt:

Max Power Mining Corp.

Adrian Sydenham

Suite 2700 - 1133 Melville St.

V6E 4E5 Vancouver, BC

email : info@marketsmart.ca