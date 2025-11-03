Styger & Partner AG: Schweizer Vermögensverwaltung gewinnt den Jubiläums-Polo Cup Ascona 2025

Der Jubiläums-Polo Cup Ascona 2025 war nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern ein Symbol für das, wofür Styger & Partner AG steht: Verantwortung, Vertrauen und Begeisterung.

_Erfolg misst sich nicht nur in Zahlen, sondern in Haltung. Beim 15. Jubiläums-OPolo Cup Ascona 2025 bewies die _ _Styger & Partner AG_ _, dass Vermögensverwaltung und sportliche Eleganz mehr gemeinsam haben, als man denkt: Präzision, Vertrauen und Leidenschaft. Unter der Leitung von Marco Styger, Gründer und Hauptaktionär, gewann das Team den 1. Platz - ein Triumph, der sinnbildlich für eine Unternehmensphilosophie steht, die Werte, Weitblick und Zusammenhalt verbindet._

Ascona 2025 - Wenn Vermögensverwaltung Stil und Sport verbindet

Am Ufer des Lago Maggiore verwandelte der Polo Club Ascona die Region erneut in eine Bühne der Extraklasse. Der 15. Polo Cup Ascona war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern ein Schaufenster für Schweizer Werte, internationale Begegnungen und elegante Lebensfreude. Mit Präzision, Teamgeist und Leidenschaft setzte sich das Team Styger & Partner gegen starke Konkurrenz durch. Zum siegreichen Quartett gehörten: Locher Stefan (SUI), Rogerson Nik (SUI) und Oertli Janik (SUI) - Spieler, die den Geist des Schweizer Polosports ebenso verkörpern wie die Haltung des Unternehmens, das sie repräsentieren.

_"Wir sind stolz, diesen besonderen Moment gemeinsam feiern zu dürfen"_, sagt Marco Styger, Gründer und Hauptaktionär der Styger & Partner AG. _"Dieser Sieg zeigt, dass Werte wie Vertrauen, Dynamik und Verantwortung - ob auf dem Spielfeld oder in der Vermögensverwaltung - der wahre Schlüssel zum Erfolg sind."_

Polo Club Ascona - Eine Gemeinschaft, die Werte lebt

Der Polo Club Ascona ist längst mehr als ein Austragungsort. Er ist ein Treffpunkt für Menschen, die Haltung, Fairness und Stil miteinander verbinden - ein Ort, an dem Sport und Unternehmenskultur auf natürliche Weise verschmelzen. Für die Styger & Partner AG ist der Club ein Symbol echter Partnerschaft - ein Raum, in dem wirtschaftliche Verantwortung und menschliche Nähe spürbar werden.

_"Der Polo Club Ascona ist für uns ein Zuhause geworden"_, so Styger. _"Viele unserer Mandantinnen und Mandanten sind Teil dieser kleinen Polofamilie geworden. Wir teilen dort gemeinsame Werte, Freude und Vertrauen."_ Diese Begegnungen schaffen eine emotionale Verbindung, die weit über den Sport hinausgeht - genau wie in der individuellen Finanzberatung.

Polo und Vermögensverwaltung - Zwei Welten, eine Leidenschaft

Im Polosport wie in der Finanzwelt entscheiden Timing, Vertrauen und Präzision über den Erfolg.

Beide Disziplinen verlangen Weitblick, Harmonie und das Gespür für das richtige Momentum. Die Styger & Partner AG bringt diese Haltung in die Vermögensverwaltung ein - mit derselben Sorgfalt, mit der ein Spieler sein Pferd führt. Hier wie dort geht es um Partnerschaft, Kommunikation und Verantwortung. _"Polo ist für uns kein Sponsoring im klassischen Sinne, sondern eine Leidenschaft, die wir mit unseren Kundinnen und Kunden teilen"_, erklärt Marco Styger. _"Es ist ein Erlebnis, das verbindet - genauso wie eine gute Zusammenarbeit im Finanzleben." _So entsteht eine emotionale Brücke zwischen Sport und Wirtschaft, zwischen Stil und Substanz - und das macht Styger & Partner einzigartig.

18 Jahre Schweizer Vermögenskompetenz - Verantwortung mit Weitblick

Seit der Gründung im April 2007 steht die Styger & Partner AG für unabhängige, fundierte und persönliche Vermögensberatung. Über 18 Jahre hinweg hat das Unternehmen eine stabile Basis geschaffen - geprägt von Integrität, Transparenz und Kundennähe. In einer Welt, die sich ständig verändert, bleibt Styger & Partner ein Anker für Sicherheit und Orientierung. Diese Beständigkeit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines klaren Prinzips: Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache.

Erfolg durch Haltung - Finanzberatung mit Persönlichkeit

Für Styger & Partner AG bedeutet Erfolg mehr als Rendite. Es geht um Verantwortung, um das Wohl der Menschen, die ihr Vertrauen schenken. So wie ein Polospieler die Dynamik seines Teams steuert, achtet das Unternehmen auf die individuellen Bedürfnisse seiner Mandant:innen. _"Wir denken langfristig, handeln verantwortungsbewusst und beraten mit Leidenschaft"_, betont Marco Styger, Gründer und Hauptaktionär. "Denn Finanzberatung ist kein Produkt - sie ist eine Beziehung." Diese Philosophie prägt jede Entscheidung: vom Portfolioaufbau bis zur Nachfolgeplanung, vom ersten Gespräch bis zur generationsübergreifenden Betreuung.

Blick nach vorn - Das Jahr 2026 wird wild

Nach einem Jahr voller Erfolge richtet Styger & Partner AG den Blick nach vorne - mit Begeisterung, Mut und Weitblick. _"Das nächste Jahr 2026 wird wild - mehr darf ich noch nicht verraten", sagt Styger mit einem Augenzwinkern. "Aber ich freue mich auf alle Gäste, Partner, Kundinnen und Kunden. Wir sind zu einer echten Gemeinschaft geworden - und das ist unser größter Erfolg."_ So wie auf dem Polofeld Vertrauen die Basis für jede Bewegung ist, bleibt auch in der Finanzwelt der Mensch im Mittelpunkt.

Fazit - Wenn Vermögensverwaltung Leidenschaft wird

Der Jubiläums-Polo Cup Ascona 2025 war nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern ein Symbol für das, wofür Styger & Partner AG steht: Verantwortung, Vertrauen und Begeisterung - im Leben, im Sport und im Beruf. Mit dem Sieg beim OPolo Cup und einer klaren Vision für die Zukunft zeigt das Unternehmen, dass moderne Vermögensverwaltung weit mehr ist als Zahlen und Märkte: Sie ist ein gelebtes Versprechen an Menschen, Werte und die gemeinsame Freude am Erfolg.

Über Styger & Partner AG

Die Styger & Partner AG wurde im April 2007 gegründet und hat ihren Sitz in Zug. Das Unternehmen bietet unabhängige, nachhaltige und persönliche Vermögensverwaltung und Finanzberatung für Privat- und Geschäftskunden in der Schweiz und international. Unter der Leitung von Marco Styger, Gründer und Hauptaktionär, begleitet das Team Mandant:innen langfristig, werteorientiert und mit echter Leidenschaft für Verantwortung und Zukunft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MiU24 KG | Der BusinessBaumarkt für Lösungen

Herr Jürgen La-Greca

Heinrichsplatz 10

38350 Helmstedt

Deutschland

fon ..: 053515322584

web ..: https://www.miu24.com

email : info@miu24.com

MiU24 aus Helmstedt denkt Wirtschaft neu - achtsam, digital und mit Haltung. Mit dem Hybrid.Service.Wholesale-Prinzip verbindet das Unternehmen Großhandel, Marketing und Beratung zu einem einzigartigen Zukunftsmodell. Eine Erfolgsgeschichte, die beweist: Menschlichkeit und Effizienz schließen sich nicht aus - sie multiplizieren sich

Pressekontakt:

MiU24 KG | Der BusinessBaumarkt für Lösungen

Herr Marco Vito

Heinrichsplatz 10

38350 Helmstedt

fon ..: 053515322584

email : presse@miu24.com