JARXE startet Fortschrittsakademie zur Förderung der globalen Krypto-Handelsbildung

Da der Handel mit digitalen Assets zunehmend professionalisiert und institutionalisiert wird, kündigt die JARXE-Börse die Einführung eines neuen Bildungssystems an – die „Fortschrittsakademie“. Das Programm soll durch systematische Kurse, praktische Tools und Community-Interaktion globale Benutzer dabei unterstützen, von den Grundlagen des Handels bis hin zum Aufbau quantitativer Strategien zu gelangen, Wissen und Praxis gleichzeitig zu fördern und so die nächste Generation von Teilnehmern am digitalen Finanzwesen auszubilden.

Bildung als Befähigung: Vom Wissensaufbau zur systematischen Ausbildung

Derzeit befinden sich viele Benutzer im Kryptomarkt noch in der Phase „spekulativer Operationen“ und verfügen weder über systematisches Lernen noch über ausreichendes Risikobewusstsein. Die Einführung der Fortschrittsakademie soll genau diese Lücke zwischen Benutzerbildung und Handelskompetenz schließen.

Die Kurse der Akademie umfassen Grundlagenwissen, Trading-Psychologie, Risikokontrolle, technische Analyse, Entwicklung quantitativer Strategien und mehr. Ergänzt werden diese Inhalte durch visuelles Lernen und Simulationen im Live-Handel, um Benutzern zu helfen, Marktlogiken in realen Szenarien besser zu verstehen.

Tools und Datensupport: Quantitativer Handel wird nicht länger ein Privileg für Wenige

Neben Kursinhalten wird JARXE den Teilnehmern der Fortschrittsakademie Zugang zu professionellen Schnittstellen und Strategietools eröffnen – darunter historische Daten-Backtesting-Systeme, Marktdaten-Abonnementschnittstellen und API-Umgebungen für Strategie-Deployments.

Diese Funktionen sollen Benutzern helfen, die logische Struktur quantitativen Handels zu verstehen und Theorie in praktische Anwendungen zu überführen. Zudem ist geplant, erfahrene Strategieforscher und Risikomanagementberater als Mentoren einzusetzen, um Fallanalysen aus der Praxis anzubieten.

Oliver Hartley, Chief Technology Officer bei JARXE, erklärte in einer internen Mitteilung: „Die Hürde für quantitativen Handel ist nicht die Technologie, sondern das Verständnis. Wir wollen mehr Benutzern helfen, ein datengetriebenes Denken zu entwickeln, anstatt sich bei Entscheidungen auf Emotionen zu verlassen.“

Community-Aufbau und Anreize: Lernen als nachhaltiger Wachstumspfad

Die Fortschrittsakademie ist nicht nur eine Bildungsplattform, sondern auch ein Raum für gemeinschaftliche Mitgestaltung. Teilnehmer können nach Abschluss von Kursen und Aufgaben Punkte und Abzeichen sammeln und erhalten die Möglichkeit, an Strategie-Challenges der Plattform teilzunehmen.

Die „Fortschrittsakademie“ verbindet Bildung, Praxis und Anreizmechanismen und schafft so einen geschlossenen Kreislauf von Wissen bis Vertrauen. In einer Zeit rasanter technologischer Entwicklungen im Finanzwesen ist Lernen nicht mehr eine begleitende Funktion, sondern eine Kernkompetenz. JARXE befähigt durch Bildung das Wachstum der Benutzer und gestaltet mit langfristiger Perspektive die Zukunftsstruktur des digitalen Finanzwesens – ein offenes Ökosystem, das von Wissen getrieben und rational gemeinsam aufgebaut wird.

