Gold statt Gurke - philoro EDELMETALLE sucht Betrugsopfer und warnt vor mieser Masche

Gesucht wird ein Betrugsopfer aus dem oberpfälzischen Birgland. Bei der Bestellung einer Goldmünze über ein Kleinanzeigenportal ist eine Frau reingelegt worden.

Die Dame selbst konnte ein Nachnahmepaket nicht annehmen. So übernahm es ein Familien-Angehöriger. Er zahlte den Betrag von 3.300 Euro anstandslos. Als die Tochter das Paket mit der vermeintlichen Goldmünze abends öffnete, kam nur eine alte Gurke zum Vorschein. Ein schlimmer Betrugsfall, bei dem die Käuferin auf den falschen Partner gesetzt hat.

philoro EDELMETALLE, ein internationales Edelmetallhandelshaus, bietet dem Opfer an, es zu entschädigen. Wenn die Betroffene - oder jemand der sie kennt - sich meldet unter der

Mailadresse: goldstattgurke@philoro.com

und beweisen kann, dass sie wirklich das Opfer ist oder kennt, erhält die Betroffene eine Goldmünze aus dem Programm von philoro als Entschädigung. Dies ist eine einmalige Sache und wird so nicht wiederholt werden.

Mit der Aktion will der Edelmetallhändler auf der einen Seite das Betrugsopfer trösten und sein Mitgefühl ausdrücken. Auf der anderen Seite warnt der Händler vor unsauberen Methoden und Betrugsmaschen beim Goldkauf. Ohne Kleinanzeigenportale unter einen Generalverdacht zu stellen, sind dort die Risiken beim Goldkauf höher. Daher die Empfehlung Gold - oder auch Silber - nur beim zertifizierten Goldhändler zu kaufen. Das ist sowohl in einer Filiale als auch online in guten Webshops möglich. Dabei am besten beim Goldkauf achten auf:

Gute und unabhängige Testergebnisse für den Händler

zertifizierte Ware nach Branchenstandards (Stichwort "LBMA")

gute Bewertungen im Netz für den Händler und

am besten noch Mitgliedschaft im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels.

Unter diesen Voraussetzungen kann jeder mit gutem Gewissen Gold kaufen. Das Edelmetall hat in den letzten Wochen und Monaten eine rasante Preisentwicklung hinter sich und ist gefragter denn je.

Daher freut sich philoro in diesem Fall, wenn sich das Betrugsopfer aus dem oberpfälzischen Birgland unter der angegebenen Mail meldet und diese unschöne Geschichte noch ein Happy End nimmt. Beim vermeintlichen Verkäufer handelt es sich laut Polizei um eine nicht existente Person. Die Chancen, den Betrüger zu ermitteln, seien daher gering. Deshalb ist und bleibt Goldkauf Vertrauenssache, bei der man aus Sicherheitsgründen auf die richtigen Partner setzen sollte.

Web: www.philoro.de

