Versprechen soll man nicht brechen. Eine weihnachtliche Geschichte über Prahlerei und echtes Glück.

Eine wunderschön illustrierte Geschichte über Verlässlichkeit lehrt junge Leser, was es wirklich bedeutet, füreinander da zu sein. Ein mäusestarkes Mutmachbuch für die ganze Familie.

Weihnachten steht traditionell für Zusammenhalt, Besinnung, Nächstenliebe - Werte, die gerade besonders wichtig sind und herausgefordert werden. Soziale Verantwortung und Gemeinschaft sind Themen, die uns alle beschäftigen. Kinderbücher können helfen, über Werte zu sprechen und sie zu vermitteln.

Im reich bebilderten Kinderbuch "Der Mäuseschwur" geht es um Verlässlichkeit in Zeiten von Unsicherheit. Der junge Mäuserich Matteo prahlt gern, verspricht Großes, hat dann aber oft Schwierigkeiten, sein Wort zu halten. Mäusin Miranda vertraut ihm - und Matteo gibt alles, um sie nicht zu enttäuschen.

Verpackt in einer fröhlichen und abenteuerlichen Geschichte wird den jungen Lesern vermittelt, was nicht nur zum Fest der Liebe wirklich wichtig ist: Füreinander da sein und Verlässlichkeit.

"Der Mäuseschwur" richtet sich an Kinder ab 5 Jahren. Mit über 30 farbigen Illustrationen von Christian Puille auf insgesamt 112 Seiten führt Dorothea Flechsig ihre jungen Leser in eine abenteuerliche Welt unter und über der Erde. Die einfache Schrift sowie die kurzen Kapitel eignen sich besonders gut für Lesestarter. Aber auch zum Vorlesen bieten die Weihnachtsgeschichte um Matteo und Miranda schöne gemeinsame Lesemomente und sollte unter keinem Weihnachtsbaum fehlen. Das hochwertige Hardcover Buch ist mit einem Lesebändchen versehen.

Außerdem gibt es eine äußerst gelungen Hörbuchfassung. Pieps statt Peng! Ex-TV-Kommissar Boris Aljinovic lässt die Pistole stecken und schenkt dafür einem kleinen Mäuseheld seine Stimme.

Überall, wo es Bücher gibt! Hardcover mit Lesebändchen, 112 Seiten € 12,95 (D) ISBN: 978-3-943030-88-4

Hörbuch ca. 30min gelesen von Boris Aljinovi? € 5,95 (D) ISBN: 978-3-943030-90-7

Die Autorin hinter dem Buch ist Dorothea Flechsig. Seit 2011 schreibt sie liebevolle Kinder- und Jugendbücher. Als Tochter einer Buchhändlerin kam sie früh mit dem Medium Buch in Kontakt. Ihr Vater war Lehrer. Die idealen Voraussetzungen, um später einen eigenen Verlag zu gründen und Bücher für Kinder und Jugendliche zu schreiben. Ihre Sandor-Reihe ist über die deutschen Grenzen hinaus bekannt und wurde in mehrere Sprachen übersetzt.

Ihr Glückschuh Verlag verlegt Geschichten, die sich liebevoll, nachdenklich und spannend mit Gesellschaft, Tier- und Umwelt auseinandersetzen. Seit 2011 weckt er bei jungen Lesern den Forschergeist, Lust auf Abenteuer und sensibilisiert für den Umweltschutz. Ganz nebenbei gibt es spannende Fakten und allerlei Wissenswertes über Natur und Tiere. Namensgeberin Petronella Glückschuh ist von Anfang an mit dabei!

Haben Sie Interesse an einer Verlosung oder Kooperation? Sie benötigen mehr Grafiken und Bilder? Bitte wenden Sie sich unter "Mäuseschwur" an info@glueckschuh-verlag.de

