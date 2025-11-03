Internationale Preisträgerinnen und Preisträger musizieren bei Kerzenschein

30.10.2025

PRESSEMITTEILUNG

Die Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald lädt zum 12. Nocturne auf Gut Schönau ein

Hamburg/Wohltorf:

12. NOCTURNE AUF GUT SCHÖNAU

Internationale Preisträgerinnen und Preisträger musizieren bei Kerzenschein

Der große Erfolg und die zunehmende Begeisterung der Gäste waren für uns wieder Ansporn, Ihnen auch im November dieses Jahres einen musikalischen Hochgenuss bieten zu können. Wir bedanken uns für bereits viele Kartenbestellungen, Nachfragen und Ihre Geduld mit der Bekanntgabe der Künstlerinnen und des Künstlers.

Beim 12. Nocturne werden wieder junge internationale Preisträgerinnen und Preisträger auf höchstem Niveau für uns musizieren. Alle sind bereits international äußerst erfolgreich und wir sind überzeugt, dass ihnen eine große musikalische Karriere bevorsteht.

Wir sind dankbar und glücklich über die Zusagen von Karolina Siemienowicz (Polen),

Johannes Ruge (Deutschland und Phoebe Papandrea (UK/Italien), die mit ihren Interpretationen am Klavier dazu beitragen, dass wir wieder einen festlichen Abend in gewohnt stimmungsvoller Atmosphäre bei Kerzenschein erleben werden, von einem feinen 4-Gänge-Menü umrahmt.

Setzen wir unsere gemeinsame Tradition fort und kommen Sie zum stimmungsvollsten Konzerterlebnis des Jahres, das "Nocturne auf Gut Schönau",

am Freitag, den 14. November 2025 um 17:30 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie!

Sie werden wieder viel Freude haben, das können wir versprechen.

Wir erwähnen es immer wieder: Auch die Abende auf George Sands Gut Nohant hatten ihre Riten, die vorschrieben, dass die Lampen gelöscht, die Kerzen angezündet wurden und jeder schwieg, als wäre er plötzlich auf Sphärenmusik gestimmt.

Hector Berlioz, Chopins Freund und häufiger Besucher auf Gut Nohant, schrieb: "Wenn den Lästerzungen keine neuen Anekdoten mehr einfielen, wenn alle Fallen ausgelegt waren und niemand zu verleumden blieb, kurz, wenn man der Prosa wirklich müde war, dann gehorchte Chopin dem bittenden Blick schöner Augen und wurde zum Poeten."

So war die Gesellschaft von damals.

Ihr Vorstand der Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald

PROGRAMM UND KARTENBESTELLUNG

Musikprogramm am 14.11.2025

Karolina Siemienowicz (Klavier):

_Frédéric Chopin (1810-1849):_

Walzer Nr. 1 in As-Dur, Op. 34

Nocturne Nr. 2 in Des-Dur, Op. 27

Ballade Nr. 4 in f-Moll, Op. 52

Johannes C. Ruge (Klavier):

_Frédéric Chopin (1810-1849):_

Mazurka Nr. 2 in As-Dur, Op.59

Ballade Nr. 1 in g-Moll, Op.23

Scherzo Nr. 2 in b-Moll, Op.31

Phoebe Papandrea (Klavier):

_César Franck (1822-1890):_

Prelude, Fugue et Variation in b-Moll, Op.18

_Frédéric Chopin (1810-1849):_

Ballade Nr. 2 in F-Dur, Op.38

_Sergei Rachmaninoff (1873-1943):_

Six Moments Musicaux Nr. 6 Maestoso in C-Dur, Op.16

Die Künstlerinnen und der Künstler spielen auf einem BECHSTEIN-Flügel.

Die Künstlerinnen und der Künstler im Internet:

Karolina Siemienowicz Johannes Ruge Phoebe Papandrea

Karten für das 12. Nocturne erhalten Sie unter

* Formular: Kartenbestellung

* E-Mail: karten@chopin-hamburg.de

* Fon/WhatsApp: 01573 371 85 15 (ggf. auf Band sprechen)

Erwachsene 110 € | Schülerinnen, Schüler und Studierende 85 €

Der Preis beinhaltet die Kosten für das Konzert bei Kerzenschein, die Raummiete, das 4-Gänge-Menü und alle Getränke einschließlich Empfang. Bedenken Sie bitte, dass wir für jede anwesende Person eine Getränkepauschale und ein Menü bezahlen müssen. Ein Konzertbesuch ohne Getränke/Menü ist daher nicht möglich. Vegetarische oder vegane Menüs müssen 7 Tage vor dem Konzert angemeldet sein.

Verbindliche Anmeldung bis zum 10.11.2025 erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V.

Herr Rolf Nerlich

Kirchberg 8

21521 Wohltorf

Deutschland

fon ..: +4915733718515

web ..: https://www.chopin-hamburg.de

email : nerlich@chopin-hamburg.de

Die Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V. mit ihren über 120 Mitgliedern hat sich u. a. die Aufgabe gestellt, das Werk Chopins sowie das seiner musikalischen und geistigen Vorbilder, Zeitgenossen und Erben in breiteste Kreise zu tragen, indem der Verein Konzerte höchster Qualität ausrichtet in dem Bemühen, Chopin als außergewöhnlichen Pianisten und Komponisten mit bis dahin nicht gehörter Klangsprache zu erfassen, ihn in authentischen Klangwelten zu erleben und ihn vor dem kulturhistorischen und politischen Hintergrund seiner Zeit darzustellen und zu begreifen. Der Verein initiiert neue Konzertformate zur Musikvermittlung, um gerade jungen Menschen neue musikalische Erfahrungen zu ermöglichen.

Der Verein ist Ausrichter des Chopin Festival Hamburg (www.chopin-festival.de). Er unterstützt junge Künstler:innen auf ihrem Weg zu einer internationalen Kariere.

Er hat zusammen mit seinen Partnern in einer Zeit, in der kaum öffentliche Konzerte gespielt werden konnten, den Musikern dennoch alternative Auftrittsmöglichkeiten verschafft und damit trotz Konzertabsagen auch den Kontakt zu Mitgliedern und Freunden nicht verloren, sondern weiterhin Musik auf hohem Niveau LIVE gespielt und zu aller Freude öffentlich anbieten können.

Viele Konzerte sind als Video-Aufzeichnungen kostenlos zu sehen unter https://www.youtube.com/@chopin-gesellschafthamburg663/streams. Zuletzt wurden die auch international viel beachteten und gelobten Chopin-Festival-Aufführungen "Frédéric und Friederike" (Uraufführung eines szenischen Konzerts) sowie der Klavierabend "Klassik trifft Romantik" mit Jan Jiracek von Arnim auf dem YouTube-Kanal der Chopin-Gesellschaft veröffentlicht.

Wir hoffen, viele Menschen zu erreichen und freuen uns über eine rege Teilnahme und nachhaltige Unterstützung unserer Veranstaltungen.

Wir finanzieren unsere Projekte u. a. durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsorengelder z. B. von KAWAI Europe und ORLEN Deutschland. Bei jedem Projekt handelt es sich um einen zulässigen Zweckbetrieb und nicht um einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nach der AO. Alle Spenden und sonstigen Einnahmen dienen ausschließlich den in der Satzung festgeschriebenen Zwecken.

Pressekontakt:

Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V.

Herr Rolf Nerlich

Kirchberg 8 8

21521 Wohltorf

fon ..: +4915733718515

email : nerlich@chopin-hamburg.de