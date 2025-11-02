Neues V4 Modell der Volition bringt Ziele zuverlässiger ins Tun - Vom Vorsatz zur Wirkung: Das V4-Modell macht Wollen messbar

Neues V4 Modell der Volition bringt Ziele zuverlässiger ins Tun - Vom Vorsatz zur Wirkung: Das V4-Modell macht Wollen messbarPressetext verfasst von berndblase am So, 2025-11-02 22:26.
Potsdam, 2. November 2025
Neues V4 Modell der Volition bringt Ziele zuverlässiger ins Tun
Vier Säulen – Sinn, Spezifikation, Schutz, Rückkopplung – schließen die Lücke zwischen Intention und Handlung.
„Volition ist gestaltete Entscheidung über Aufmerksamkeit. V4 macht sie sichtbar, messbar und trainierbar – ohne Motivationsmythen.“
— Bernd Blase, Dozent & Künstler, Entwickler des V4Modells
Kurzfassung: Das V4Modell operationalisiert Volition in vier praxistauglichen Säulen: Sinnkohärenz, Handlungsspezifikation, Handlungsschutz, Lernende Rückkopplung. Es verbindet robuste Forschung (z.B. Implementation Intentions, HAPA, SDT, EVC) mit schlanken Tools für Alltag, Lehre und Kreativpraxis.
Anwendungsfelder
Lehre & Studium: Kursvorbereitung, Schreibprozesse, Prüfungsvorbereitung.
Kunst & Kreativwirtschaft: Starthemmungen, Serienarbeit, Ausstellungsvorbereitung.
Führung & Teamarbeit: Fokus?Slots, Störarmut, messbare Mikrofakten.
Gesundheit & Alltag: Bewegungsroutinen, Schlafhygiene, Medienkonsum.
Warum ein neues Modell?
Viele Menschen scheitern nicht am Wollen, sondern am Dranbleiben. Das V4Modell setzt dort an, wo Motivation endet: bei der Überführung eines selbstkongruenten Ziels in sichtbares Verhalten – trotz Ablenkung, Zweifel und Friktion.
Die vier Säulen im Überblick
Sinnkohärenz (Warum): Ziele sind selbstkongruent und verankert in Werten/Rollen. Werkzeuge: 3×Warum Check, WOOP, narrativer Kontextsatz.
Handlungsspezifikation (Wie, konkret): Der nächste sichtbare Körperzug ist definiert. Werkzeuge: Wenn Dann Pläne, 2Min Anker, Reibungsdesign.
Handlungsschutz (Abschirmung): Fokusfenster und Barrierenmanagement halten Störungen fern. Werkzeuge: Firewall Zeitslots, Default Barrieren, Selbstgespräch Script.
Lernende Rückkopplung (Regulation): Mikrometriken und kurzes Review sichern Fortschritt und Anpassung. Werkzeuge: 1 Zähler Metrik, Affect Labeling, Win Log.
Abgrenzung zu klassischen Ansätzen:
Nicht noch ein Motivationsmodell: V4 beginnt nach der Intention.
Kein Willenskraft?„Tank“: V4 modelliert Kontext, Friktion und Entscheidungskosten.
Pragmatisch: Erfolg = sichtbarer Schritt × Schutz × Feedback.
Bernd Blase ist Dozent und Künstler aus Potsdam. Er verbindet Tiefen- und Motivationspsychologie mit künstlerischer Praxis. Mit dem von ihm entwickelten V4-Modell der Volition übersetzt er Forschung (u. a. Implementation Intentions, HAPA, SDT, Expected Value of Control) in handfeste Routinen fürs Dranbleiben: Sinn klären, Schritt präzisieren, Fokus schützen, Fortschritt lernen. In Lehre, Coachings und Workshops arbeitet er mit prägnanten Startschritten, Fokus-Design und lernender Rückkopplung. Als Künstler interessiert ihn, wie Aufmerksamkeit Gestalt annimmt – auf der Leinwand wie im Alltag.
Anfragen für Workshops und Vorträge unter: info@berndblase.de Tel. +49 331 58505514
