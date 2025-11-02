House of Glam Beauty – ganzheitliche Kosmetik und apparative Hautpflege in Stuttgart

Stuttgart, 2. November 2025 – Das Kosmetikstudio House of Glam Beauty in der Eberhardstraße 73 im Zentrum von Stuttgart verbindet klassische Behandlungsformen mit moderner apparativer Kosmetik. Der Fokus liegt auf Hautpflege, dauerhafter Haarentfernung, Anti-Aging-Anwendungen und ästhetischer Hautbildverbesserung. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden eine verlässliche Anlaufstelle für individuelle, fundierte Behandlungen zu bieten – mit klaren Prozessen und nachvollziehbaren Ergebnissen.

Im Mittelpunkt steht die persönliche Beratung. Vor vielen Behandlungen wird zunächst der Hautzustand analysiert, um die passende Methode zu bestimmen. So wird sichergestellt, dass jede Kundin und jeder Kunde eine auf den individuellen Hauttyp abgestimmte Pflege erhält. Dabei kommen Geräte zum Einsatz, die auf aktuelle dermatologische Erkenntnisse abgestimmt sind.

Das Behandlungsangebot ist breit gefächert. Ein zentraler Bestandteil ist die Laser-Haarentfernung mit Diodenlaser-Technologie. Diese Methode zielt auf die Haarwurzel und kann das Haarwachstum langfristig reduzieren. Ebenso beliebt sind Microneedling und RF-Needling, die die natürliche Regeneration der Haut fördern und die Produktion von Kollagen anregen. Ergänzend bietet das Studio Hydrafacial-Behandlungen an, die porentief reinigen und die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgen. Für viele Kundinnen und Kunden ist diese Kombination ein Weg zu einem klareren und frischeren Hautbild – ganz ohne invasive Eingriffe.

Neben den apparativen Behandlungen umfasst das Angebot klassische kosmetische Leistungen wie Gesichtsbehandlungen, Make-up, Wimpernverlängerung, Augenbrauenpflege, Maniküre und Pediküre. Damit lassen sich Pflege und Styling an einem Ort verbinden. Besonders die Kombination aus apparativer Kosmetik und klassischer Pflege sorgt dafür, dass kurzfristige Effekte mit langfristiger Hautgesundheit abgestimmt werden können.

Das Team von House of Glam Beauty legt großen Wert auf transparente Kommunikation und fachliche Weiterbildung. Neue Geräte und Behandlungsmethoden werden regelmäßig geprüft und geschult, um Qualität und Sicherheit auf hohem Niveau zu gewährleisten. Dabei geht es nicht um spektakuläre Effekte, sondern um fundierte, sichere Ergebnisse, die sich natürlich in den Alltag einfügen.

Das Studio liegt zentral in der Stuttgarter Innenstadt und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar. Auf zwei Etagen bietet House of Glam Beauty modern ausgestattete Behandlungsräume, die ein ruhiges Umfeld für konzentrierte Hautpflege schaffen. Die Atmosphäre ist bewusst schlicht und professionell gehalten, damit sich Kundinnen und Kunden auf die Behandlung und ihr Wohlbefinden konzentrieren können.

House of Glam Beauty versteht sich als Ort für bewusste Hautpflege – nicht als kurzfristiger Trendanbieter. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Hautbild langfristig zu verstehen und zu pflegen. Dazu gehört auch, realistische Erwartungen zu vermitteln und einfache Pflegeroutinen für den Alltag zu empfehlen.

Wer sich über die angebotenen Behandlungen, Abläufe und Terminmöglichkeiten informieren möchte, findet alle Details auf der Website https://houseofglam.beauty/

Pressekontakt

Sepideh Bahrami

House of Glam

Eberhardstr. 73

70173 Stuttgart-Mitte

Telefon: 0711 50447999

E-Mail: info@houseofglam.beauty