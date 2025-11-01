Bernd Blase – Bilder Musik Lesung - Lange Nacht der Künste im Schloss Rheinsberg - 8. November 2025, 21:30 Uhr

„Mich interessiert der Moment, in dem Kunst beginnt, mit uns zu sprechen – jenseits der Sprache“, sagt Bernd Blase. „Wenn Klang zur Farbe und Farbe zum Gedanken wird, entsteht jene stille Bewegung, die ich suche.“

Bernd Blase – Bilder, Musik und Lesung

Lange Nacht der Künste in Rheinsberg

8. November 2025, 21:30 Uhr, Schloss Rheinsberg

Rheinsberg, Oktober 2025 – Wenn Kunst zu einem Dialog zwischen Klang, Farbe und Sprache wird, dann steht Bernd Blase auf der Bühne. Der Potsdamer Künstler und Dozent präsentiert am 8. November 2025 um 21:30 Uhr im Schloss Rheinsberg sein Programm „Bilder – Musik – Lesung“ im Rahmen der 28. Langen Nacht der Künste.

In einer Verbindung aus visueller Poesie, musikalischer Improvisation und literarischem Ausdruck entfaltet Blase eine sinnlich-intellektuelle Collage, die das Publikum auf eine Reise durch innere Landschaften führt. Seine Arbeiten sind geprägt von einer tiefen psychologischen und philosophischen Auseinandersetzung mit Wahrnehmung, Erinnerung und Identität.

Die Veranstaltung ist Teil der 39 Benefiz-Events, die an diesem Abend an 27 Orten rund um das Schloss Rheinsberg stattfinden. Die Lange Nacht der Künste hat sich in den vergangenen Jahren zu einem kulturellen Höhepunkt der Region entwickelt – mit Konzerten, Ausstellungen, Performances und Lesungen, die die historische Kulisse des Schlosses in ein lebendiges Gesamtkunstwerk verwandeln.

Kartenvorverkauf: ab 7. Oktober 2025 in der Touristinformation Rheinsberg