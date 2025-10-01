Startseite Pfarrer Jürgen Fliege und die Kirchen Pressetext verfasst von Pater Lingen am Fr, 2025-10-31 19:05. »Besonders bitter ist für Pfarrer Jürgen Fliege die Enttäuschung über die Kirchen, die in der Coronakrise aus seiner Sicht massiv versagt hatten. Anstatt Trost zu spenden, Orientierung zu geben, Vertrauen und Glauben vorzuleben, hätten sie sich vor allem durch Angst und kritiklose Anpassung an staatliche Vorgaben ausgezeichnet. Daher habe er schon früh Kirchenvertreter gewarnt: "Achtung, hier gibt es Verführung im Land!" Diese käme von Pfizer und die Kirchen seien aufgerufen, diese Verführung zu erkennen. Immer wieder habe er an Pfarrer appelliert, ihr Wächteramt über die Seelen der Menschen wahrzunehmen. Er habe Kontakt zu Kirchenoberen gesucht, an Bischöfe geschrieben, runde Tische, an denen auch nicht gehörte Stimmen Platz haben sollten, gefordert. Doch die Antworten blieben aus oder waren ausweichend: "Man sei sich des Problems bewusst." "Kein Vertrauen in Gott, kein Vertrauen ins Immunsystem" – so beschreibt er die Haltung vieler Kirchenleitungen. Hart kritisiert Fliege, dass die Kirchen bis heute nicht hinschauen und nicht aufarbeiten wollen. "Sie werden es nicht tun. Vorbei. Vergiss es. Keine Chance. … Das ist die Realität der gutmeinenden Kirchenleute." Lediglich einzelne Pfarrer hätten Räume für Diskussion geschaffen. Insgesamt jedoch habe die Kirche, so Fliege, als Institution auf der Seite der Angst gestanden: "Das ist nicht die Insel der Seligen", so sein bitteres Resümee.« Dies verbreitet der eingetragene Verein "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie", MWGFD, auf seiner Homepage, als Text zum MWGFD-Video "Jürgen Fliege: Mich kriegen die nicht mehr auf die andere Seite". Der MWGFD-Verein zeigt sich damit als antichristliches, satanisches Gebilde, als eine weitere Täuschung im Geflecht von sog. "Alternativen". Wieder einmal bestätigt sich: "Mainstream" und "Alternative" sind zwei Seiten derselben Medaille, der Rebellion gegen Gott. Die stumpfen Propaganda-Parolen des Mainstreams mit sog. Nachrichten und sog. Diskussionen ohne bzw. gegen sachliche Auseinandersetzung bedienen niedere Instinkte. Die Alternativen haben stattdessen ungleich viel mehr zu bieten, zu ihrer Zielgruppe gehören somit auch denkende Menschen. Konkret beim MWGFD-Verein ist der Arzt Dr. med. Wolfgang Wodarg für richtige und wichtige Aussagen zu loben. S. "Zahnärztliche Mitteilungen" (zm 99, Nr. 17 A) v. 1. 9. 2009: »Schweinegrippe. Das Geschäft mit der Angst. Der Arzt und SPD-Gesundheitspolitiker Dr. Wolfgang Wodarg beschäftigt sich mit den epidemiologischen und wirtschaftlichen Hintergründen der derzeitigen Diskussion über "Schweinegrippe" und Impfkampagnen.« Die Panik wegen einer angeblichen Schweinegrippe wurde 2009 von der angeblichen Weltgesundheitsorganisation WHO propagiert. S. Welt, "WHO. Bezahlte Pharmaindustrie für Panik vor Schweinegrippe?", v. 04.06.2010: "Was für ein Skandal: WHO-Autoren stehen auf der Gehaltsliste der Pharmakonzerne. War die Schweinegrippe nur Panikmache? ... 2004 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation WHO Richtlinien, wie Länder einer Pandemie vorbeugen können. Diese Richtlinien führten unter anderem dazu, dass Milliarden von Steuergeldern zur vermeintlichen Bekämpfung der Schweinegrippe mit Medikamenten verschwendet wurden. Eine Untersuchung des "British Medical Journal" und der englischen Journalisten-Initiative Bureau of Investigative Journalism (BIJ) kommt zu dem Schluss, dass die Autoren der WHO-Richtlinie von der Pharmaindustrie bezahlt wurden." Einige Mediziner haben ihre Stimme erhoben gegen die Lügenpropaganda der sog. Vereinten Nationen. Dafür gebührt ihnen bleibender großer Dank, auch wenn dort bestimmte Behauptungen zu Viren oder Impfungen schlichtweg falsch sind. Es darf auch niemals vergessen werden, welche Opfer einige Mediziner für ihre Treue zur Wahrheit erleiden mussten. Gerade wegen der vielen wichtigen Leistungen des MWGFD ist es besonders wichtig, die dortige antichristliche, satanische Propaganda zu erkennen und zu verurteilen. Im Interview mit Jürgen Fliege geht es ganz wesentlich um die Frage nach ewigem Heil oder ewiger Verdammnis. Christus hat die Kirche auf Petrus gebaut, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Die Kirche ist die "Säule und Grundfeste der Wahrheit" (1 Tim 3,15). Die Kirche hat die Wesensmerkmale einig, heilig, katholisch und apostolisch, und wenn ein Gebilde diese Eigenschaften nicht besitzt, dann ist es unmöglich, dieses Gebilde als Kirche Christi zu bezeichnen. Was meint Jürgen Fliege bzw. der MWGFD eigentlich mit "Kirche"? Sicher ist jedenfalls, dass es nicht die Kirche Christi sein kann, denn weder ist Fliege katholisch, noch hat hat Christus mehrere Kirchen gestiftet. Und im MWGFD-Text heißt es ausdrücklich: "Hart kritisiert Fliege, dass die Kirchen bis heute nicht hinschauen und nicht aufarbeiten wollen." Zugegeben, in der Kirche gibt es Sünder. Häretiker, Schismatiker, Exkommunizierte sind aus der Kirche ausgeschlossen. D. h. wer sich z. B. zum sog. "Zweiten Vatikanischen Konzil" bekennt, etwa als eingetragenes "Vatikanum-2"-Mitglied, der ist aus der Kirche ausgeschlossen. Aber nicht jede Todsünde bedeutet schon den Ausschluss aus der Kirche. Speziell beim Thema "Corona" / "Covid-19" hat die katholische Kirche von Anfang an und durchgehend mit deutlichen öffentlichen Worten lautstark vor einer Neuauflage der Schweinegrippen-Panik gewarnt. Die katholische Kirche hat in öffentlichen Texten und Videos auf verschiedenen Internet-Plattformen das Narrativ vom "Killervirus" zurückgewiesen und jede sog. "Corona-Maßnahme" für unzulässig erklärt bzw. ihre sofortige Beendigung gefordert. Niemand hat irgendein Recht, der Kirche hinsichtlich mangelnder Corona-Kritik Vorwürfe zu machen. Zu Fliege s. "Pfarrer Jürgen Fliege verteidigt seine Essenz", evangelisch_de, 15.08.2011: »Die Hamburger Sektenexpertin Ursula Caberta hatte die "Fliege-Essenz" angeprangert, die für 39,95 Euro erworben werden kann und von der heilende Kraft ausgehen soll. "Ich lege meine Hände auf die Maschine, in der die Essenz hergestellt wird", sagte Fliege der Zeitung. Dann spreche er das Vaterunser und biblische Worte aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13. ... "Der katholische Priester verwandelt mit Beten Leitungswasser in Weihwasser." Zugleich habe es die katholische Kirche "in 2000 Jahren nicht geschafft, etwas so Großes und Heiliges wie Sexualität zu integrieren". Schon Luther habe den Zölibat als Sünde bezeichnet. "Diese Kirche darf ihrem Personal diesen heiligen Akt nicht länger verbieten", forderte Fliege.« Das Sakrament der Ehe wurde von Luther zum weltlich Ding erklärt, Fliege ist geschieden, Fliege hat keine sakramentale Priesterweihe, nun betreibt er Propaganda gegen die katholische Sakramentenlehre und Morallehre, gegen die Lehre Christi. Fliege wurde Mitglied der Partei "Die Basis", die dafür bekannt ist, dass dort die V2-Gruppe als "katholische Kirche" ausgegeben wird - trotz mehrfacher Richtigstellungen von katholischer Seite. Fliege steht für die Illusion, dass Christus die Kirche nicht gegründet hat, und aus diesem absoluten Fehlstart bastelt er sich seine gottlose Propaganda, sein heilloses Durcheinander. Und bei sog. "Alternativen", bei sog. Corona-Leugnern findet er Jünger, die seine realitätsfeindliche, antichristliche Ideologie weiterverbreiten. Nochmals: Bei aller Wichtigkeit von Themen wie Corona, Impfung usw.: Entscheidend bleibt der Gesamtzusammenhang, die Frage nach ewigem Heil oder ewiger Verdammnis, die Frage nach der Kirche Christi. Amen. Über Pater Lingen Vorname

Pater Rolf Hermann Nachname

Lingen Adresse

Goldbrink 2a

46282 Dorsten Homepage

http://www.pater-lingen.de Branche

Priester - Sedisvakantist Komplettes Benutzerprofil betrachten

