Qualitätsstandards in der ästhetischen Chirurgie: Worauf Patienten achten sollten

Hohe Qualitätsstandards, erfahrene Fachärzte und individuelle Beratung sind entscheidend für sichere ästhetische Eingriffe.

Die Entscheidung für eine ästhetisch-chirurgische Behandlung ist für Patienten häufig nicht einfach. Umso relevanter sind hohe Qualitätsstandards, die möglichst viel Sicherheit bieten und in jeder Hinsicht verlässlich sind. Dazu zählen nicht nur fachliche Kompetenz, transparente Abläufe und moderne Technik, sondern auch ein individuelles und maßgeschneidertes Behandlungskonzept und eine umsichtige Nachsorge. Es gilt, auf einige Parameter zu achten, um eventuelle Risiken zu minimieren und bei einem Eingriff das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, das auch langfristig für Zufriedenheit sorgt.

Qualifikation und Erfahrung der behandelnden Ärzte

Bei der Wahl des Behandlers sollten Patienten darauf achten, dass der operierende Arzt eine Facharztausbildung in plastischer und ästhetischer Chirurgie durchlaufen hat. Auf dieser Grundlage basiert eine sichere und fachlich kompetente Behandlung. Auch zusätzliche Qualifikationen sind wichtig wie auch die Mitgliedschaft in einer relevanten und anerkannten Fachgesellschaft. Dazu zählt in Deutschland beispielsweise die renommierte Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC).

Es ist zudem hilfreich, auf eine ausreichende nachgewiesene Erfahrung zu achten in dem Bereich, zu dem der eigene Eingriff gehört. Eine Orientierung hierbei bietet vor allem die Frage, welche Anzahl an Eingriffen der Operateur jährlich durchführt. Seriöse Praxen sowie Kliniken haben entsprechende Zahlen in der Regel auf ihrer Webseite vermerkt. Das gilt ebenso für wichtige offizielle Zertifizierungen und die damit verbundenen Qualitätskontrollen.

Fachkompetenz zeigt sich auch an der Regelmäßigkeit der absolvierten Fortbildungen bei allen medizinischen Mitarbeitern. Das betrifft die Teilnahme an Fachkongressen wie auch an aktuellen Schulungen. Es ist entscheidend, dass stets der neueste Stand der Technik, der fachlichen Ausübungen und Methodik sichergestellt ist.

Technische Ausstattung, Hygiene und Sicherheit

Bei einer Klinik beziehungsweise Praxis für ästhetische Chirurgie kommt es wesentlich auf die Aktualität der technischen Ausstattung an. Dazu zählen unter anderem 3D-Simulationen, die ein gewünschtes Ergebnis visualisieren können, wie auch hochwertige Lasergeräte und bildgebende Verfahren. Je präziser hier die Möglichkeiten, desto hilfreicher für Patienten und umso exakter die möglichen Behandlungsergebnisse. Auch die Sicherheit bei einem Eingriff wird entscheidend durch hochwertige und aktuelle Technik gewährleistet.

Bei einem chirurgischen Eingriff ist die Einhaltung höchster Sicherheits- und gleichermaßen Hygienestandards bedeutsam. Im Operationsbereich gehört eine zertifizierte hochwertige Luftfiltertechnik ebenso dazu wie die Einhaltung des Arbeitens mit sterilen Instrumenten. Patienten sollten sich auch dafür interessieren, ob im Ernstfall eine Notfallversorgung sichergestellt werden kann und wie diese aussieht.

Die Seriosität einer Klinik ist daran erkennbar, wie sie mit Patientenfragen zur Qualitätssicherung umgeht. Es sollte in jedem Fall die Möglichkeit bestehen, sich darüber im Detail zu informieren und auf Wunsch auch Angaben zum Sicherheitskonzept zu erhalten.

Detaillierte individuelle Beratung und Aufklärung

Ein ausführliches persönliches Gespräch ist immer die Voraussetzung und die Grundlage einer jeden Behandlung. Dabei sollten Ärzte nicht um jeden Preis den eventuellen Optimierungswünschen ihrer Patienten nachkommen, sondern auch die medizinischen Möglichkeiten mit den individuellen Wünschen und Erwartungen in Einklang bringen. Hierbei ist eine ausführliche Aufklärung wichtig und das Erstellen eines verantwortlichen maßgeschneiderten Konzepts im Sinne eines Behandlungsplans, der genau auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten ist.

Zur Aufklärung gehört beispielsweise auch die Möglichkeit, Ergebnisse realistisch einschätzen zu können. Hierzu dienen 3D-Simulationen, die bereits vor dem eigentlichen Eingriff eine sehr präzise Vorstellung ermöglichen. Dies ist umso wichtiger, weil Vertrauen hergestellt werden kann und potenzielle Enttäuschungen weitgehend verhindert werden.

Teil des Gesprächs sind immer auch ausreichende aufklärende Informationen zu eventuellen Risiken und Nebenwirkungen wie auch dem zu erwartenden Heilungsverlauf und der geplanten Nachsorge.

Rechtliche Aspekte und transparente Kosten

Seriosität ist ein zentraler Faktor bei einem medizinischen Eingriff. Hierzu zählt unter anderem eine transparente und dabei in jedem Detail nachvollziehbare und schlüssige Kostenstruktur. Patienten müssen genau erkennen können, woraus sich die Kosten für ihre Behandlung zusammensetzen, angefangen vom Beratungshonorar über den Eingriff bis hin zur Nachsorge. Pauschale Angebote sind häufig nicht seriös und sollten in jedem Fall genau geprüft werden, um keine Fallstricke im "Kleingedruckten" zu übersehen.

Es gilt zudem, auf Kosten für eine eventuelle Nachbehandlung zu achten. Auch die Möglichkeit von Komplikationen und damit verbundener Kosten sollte eingeplant werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Behandlungskosten nicht von den Krankenkassen übernommen werden, es sei denn, es besteht eine ausdrückliche medizinische Indikation.

In rechtlicher Hinsicht müssen Patienten wissen, dass sie ihr Einverständnis zur OP immer schriftlich und mit ihrer Unterschrift erteilen müssen. Dies ist erst nach einer Aufklärung (siehe Aufklärungspflichten BGB § 630e) durch den Behandler zulässig.

Nachsorge und Betreuungsqualität

Zur Qualität einer ästhetisch-chirurgischen Behandlung gehört auch die professionelle Nachbetreuung (Nachsorge). Hierbei gibt es üblicherweise regelmäßige Kontrolltermine, um die Befindlichkeit zu klären und den Behandlungserfolg im weiteren Verlauf zu prüfen. Zudem ist eine gute Klinik oder Praxis für Patienten stets erreichbar und vermittelt dabei das Gefühl, jederzeit gut beraten zu werden.

Hinzu kommen hilfreiche Informationen über sinnvolle Maßnahmen rund um den Eingriff und die Zeit danach. Das können Anpassungen von Hilfsmitteln, beispielsweise Kompressionsbekleidung, sein, aber auch wichtige Angebote, etwa Lymphdrainage zur Unterstützung nach dem Eingriff.

Patienten tun gut daran, vor einer Behandlungsentscheidung das Konzept der Nachsorge zu prüfen und darauf Wert zu legen, dass es vorhanden ist.

