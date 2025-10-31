Gebrauchtwagenankauf in Falkensee: „Wir kaufen jedes Auto“

Sie tragen sich mit dem Gedanken, in Falkensee Ihren Gebrauchtwagen zu verkaufen und möchten dafür den bestmöglichen Preis bekommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: Sie können beim örtlichen Händler einen Termin machen und dort mit Ihrem Auto vorstellig werden. Oder Sie geben ein Inserat in einer Zeitung oder im Internet auf. All das ist möglich, aber es ist vor allem für den Verkäufer mit viel Organisation, Wegen und damit Arbeit verbunden. Dabei geht ein Autoverkauf auch einfacher: mit uns. Mit Autoankauf-Live sparen Sie sich nervige Wege, unpünktliche Kaufinteressenten und eine wichtige Sache kommt noch hinzu: Sie bekommen von uns noch einen Top-Preis für Ihr gebrauchtes Auto. Und wir arbeiten kompetent und kundenorientiert.

Unkomplizierter Autoankauf in Falkensee

Unkompliziert: Das ist eines unserer Lieblingswörter, wenn es um den Ankauf von gebrauchten Pkw geht. Und das geht so: Sie rufen uns an oder senden uns eine Mail. Oder Sie füllen das Kontaktformular aus, das Sie auf dieser Seite finden: https://autoankauf-live.de/falkensee. Dabei ist es wichtig, dass wir vorab möglichst viele Daten über das Fahrzeug bekommen, das Sie gerne verkaufen möchten. So können wir schon telefonisch oder per Mail ein Schnellangebot abgeben. Mit unserem Kontaktformular ist es für Sie ganz einfach, die Daten einzugeben. Übersichtlicher geht es nicht. Sie geben natürlich Ihnen Namen und Ihre Telefonnummer an, dann folgen Daten über das Fahrzeug, das Sie verkaufen möchten: Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand. Gerne können Sie uns Zubehör nennen, das Sie gerne veräußern möchten. Dazu gehören Dachgepäckträger, Reiseboxen für das Dach, Fahrradhalterungen, Winter- oder Sommerreifen.

Kaufvertrag gleich an Ihrem Wunschstandort

Sind wir uns mit dem Schnellangebot einig, kommen wir selbstverständlich zu Ihnen raus. Sie nennen uns einen Wunschtermin und einen Wunschort, an dem wir Sie und Ihr Fahrzeug finden. Nach einer Begutachtung, die circa eine halbe Stunde in Anspruch nimmt, geben wir ein endgültiges Angebot ab. Natürlich schließen wir gleich einen Kaufvertrag ab, damit Sie als Kunde auf der sicheren Seite sind. Wir kümmern uns auch um die Formalitäten beim Straßenverkehrsamt. Sollten Sie nicht direkt in Falkensee wohnen, sondern in einem der kleineren Nachbarstädte, so ist das auch kein Problem. Dort greifen wir auf unser Partnernetzwerk zurück und sorgen dafür, dass ein Mitarbeiter zu Ihnen kommt.

Wir nehmen das Auto gleich mit

Für uns gilt das Motto: „Wir kaufen jedes Auto.“ Also bieten Sie uns an, was Sie verkaufen möchten. Dazu gehören auch Unfallwagen, Fahrzeuge mit Mängeln und sogar Autos, die nicht mehr fahrtauglich sind. Nach dem Ankauf ist es an uns, uns zu überlegen, was mit dem Fahrzeug geschehen sollte. Sollte das Auto nur kleine Mängel haben, die aber groß genug sind, damit es nicht mehr in Deutschland zugelassen werden kann, dann strecken wir unsere Fühler ins Ausland aus. In einigen Ländern sind die Vorschriften für die Zulassungsanforderungen nicht so streng wie bei uns, so dass wir schnell einen Abnehmer für das Auto finden. Sind die Mängel größer, geben wir das Fahrzeug in eine Werkstatt und suchen dann einen Käufer. Natürlich gibt es auch Autos, die nur noch für eine Ausschlachtung geeignet sind. Egal, in welchem Zustand das alte Auto ist: Auch der Abtransport dieser Wagen ist für uns kein Problem.