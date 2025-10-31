Offizielle Stellungnahme von Crestwood Asset Management (CIM)Pressetext verfasst von anatoly41 am Fr, 2025-10-31 11:48.
Als Reaktion auf kürzlich im Internet kursierende Falschbehauptungen veröffentlicht Crestwood Asset Management Group Advisors, Inc. hiermit eine offizielle Stellungnahme mit vollständiger Dokumentation zur Einhaltung der Vorschriften und sachlicher Klarstellung.
Vollständige Dokumentation zur Einhaltung der Vorschriften
Registrierung bei FinCEN (US-amerikanische Finanzdienstleistungsbehörde) (MSB-Lizenz)
Bestätigung der Registrierungsinformationen:
MSB-Registrierungsnummer: 31000310277736
Registrierungsart: Erstregistrierung
Firmenname: Crestwood Asset Management Group Advisors, Inc.
Punktgenaue Antwort auf die Falschbehauptungen
Bezüglich der Behauptung „fehlende regulatorische Qualifikation“
Fakt: Wir besitzen eine gültige FinCEN-MSB-Registrierung und erfüllen alle Anforderungen des US-amerikanischen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Bezüglich des Vorwurfs der „anonymen Registrierung“:
Fakten: Die Unternehmensinformationen sind vollständig transparent und öffentlich zugänglich für FinCEN und die Regierung des Bundesstaates Colorado:
Registrierte Adresse: 25 N CASCASE AVE, #110, Colorado Springs
Offizielle Kontakt-E-Mail: support@cimga.ltd
Bezüglich des Vorwurfs der „falschen Adresse“:
Fakten: Alle Büroadressen stimmen mit den behördlichen Registrierungsdokumenten überein und werden von den Aufsichtsbehörden überprüft.
Anlegerschutzmaßnahmen
Compliance-Rahmenwerk
Trennung von Kundengeldern: Strikte Einhaltung der Richtlinien zur Trennung von Kundengeldern
Regelmäßige Audits: Wir akzeptieren die Aufsicht durch externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
Transparente Geschäftstätigkeit: Alle Geschäftsaktivitäten entsprechen den US-amerikanischen Finanzmarktregulierungsvorschriften
Kundenaufklärung: Umfassende Risikoaufklärung und Anlageberatung
Kooperation mit Aufsichtsbehörden
Aktive Kooperation mit den regulatorischen Anforderungen von FinCEN
Regelmäßige Einreichung von Compliance-Berichten
Ständige Kommunikation mit den Finanzmarktaufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten
Anlageprinzipien
Wir halten uns stets an:
Vollständige Risikoaufklärung
Compliance hat oberste Priorität
Sicherheit der Kundengelder
Transparente Gebührenstruktur
Rechtlicher Hinweis
Alle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Schritte gegen falsche Anschuldigungen und verleumderische Äußerungen im Internet einzuleiten.
Klarstellung
Behauptungen, unser Unternehmen sei ein „Betrug“ oder eine „gefälschte Plattform“, sind unwahr und wurden keiner grundlegenden Faktenprüfung unterzogen.
Kontaktinformationen
Offizieller Kontaktkanal:
E-Mail: support@cimga.ltd
Geschäftszeiten: Montag bis Freitag, 9:00–18:00 Uhr (MST)
Ausstellende Organisation: Crestwood Asset Management Group Advisors, Inc.
Ausstellungsdatum: 29. Oktober 2025
Grundlage der Erklärung: Offizielle FinCEN-Registrierungsdokumente (USA), Einreichungsdokumente der Regierung des US-Bundesstaates Colorado