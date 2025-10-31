Als Reaktion auf kürzlich im Internet kursierende Falschbehauptungen veröffentlicht Crestwood Asset Management Group Advisors, Inc. hiermit eine offizielle Stellungnahme mit vollständiger Dokumentation zur Einhaltung der Vorschriften und sachlicher Klarstellung.

Vollständige Dokumentation zur Einhaltung der Vorschriften

Registrierung bei FinCEN (US-amerikanische Finanzdienstleistungsbehörde) (MSB-Lizenz)

Bestätigung der Registrierungsinformationen:

MSB-Registrierungsnummer: 31000310277736

Registrierungsart: Erstregistrierung

Firmenname: Crestwood Asset Management Group Advisors, Inc.

Punktgenaue Antwort auf die Falschbehauptungen

Bezüglich der Behauptung „fehlende regulatorische Qualifikation“

Fakt: Wir besitzen eine gültige FinCEN-MSB-Registrierung und erfüllen alle Anforderungen des US-amerikanischen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Bezüglich des Vorwurfs der „anonymen Registrierung“:

Fakten: Die Unternehmensinformationen sind vollständig transparent und öffentlich zugänglich für FinCEN und die Regierung des Bundesstaates Colorado:

Registrierte Adresse: 25 N CASCASE AVE, #110, Colorado Springs

Offizielle Kontakt-E-Mail: support@cimga.ltd

Bezüglich des Vorwurfs der „falschen Adresse“:

Fakten: Alle Büroadressen stimmen mit den behördlichen Registrierungsdokumenten überein und werden von den Aufsichtsbehörden überprüft.

Anlegerschutzmaßnahmen

Compliance-Rahmenwerk

Trennung von Kundengeldern: Strikte Einhaltung der Richtlinien zur Trennung von Kundengeldern

Regelmäßige Audits: Wir akzeptieren die Aufsicht durch externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Transparente Geschäftstätigkeit: Alle Geschäftsaktivitäten entsprechen den US-amerikanischen Finanzmarktregulierungsvorschriften

Kundenaufklärung: Umfassende Risikoaufklärung und Anlageberatung

Kooperation mit Aufsichtsbehörden

Aktive Kooperation mit den regulatorischen Anforderungen von FinCEN

Regelmäßige Einreichung von Compliance-Berichten

Ständige Kommunikation mit den Finanzmarktaufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten

Anlageprinzipien

Wir halten uns stets an:

Vollständige Risikoaufklärung

Compliance hat oberste Priorität

Sicherheit der Kundengelder

Transparente Gebührenstruktur

Rechtlicher Hinweis

Alle Rechte vorbehalten

Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Schritte gegen falsche Anschuldigungen und verleumderische Äußerungen im Internet einzuleiten.

Klarstellung

Behauptungen, unser Unternehmen sei ein „Betrug“ oder eine „gefälschte Plattform“, sind unwahr und wurden keiner grundlegenden Faktenprüfung unterzogen.

Kontaktinformationen

Offizieller Kontaktkanal:

E-Mail: support@cimga.ltd

Geschäftszeiten: Montag bis Freitag, 9:00–18:00 Uhr (MST)

Ausstellende Organisation: Crestwood Asset Management Group Advisors, Inc.

Ausstellungsdatum: 29. Oktober 2025

Grundlage der Erklärung: Offizielle FinCEN-Registrierungsdokumente (USA), Einreichungsdokumente der Regierung des US-Bundesstaates Colorado