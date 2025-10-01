Seminar Entgelttransparenzrichtlinie: Von der Theorie zur sicheren Umsetzung

Wuppertal, 30.10.2025. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie fordert umfassende Veränderungen im Bereich der betrieblichen Entgeltsysteme. Neu ist auch: Alle Arbeitgeber sind betroffen. Bei dem Seminar Entgelttransparenzrichtlinie erfahren Unternehmensleitungen sowie Fachkräfte und Führungskräfte des Personalmanagements, was sie jetzt tun müssen, damit es nicht zu einer Personalkostenexplosion kommt.

Wenn man abwartet, wird es teuer

Nach dem Seminar Entgelttransparenzrichtlinie verfügen die Teilnehmenden über das erforderliche Wissen und wertvolle Werkzeuge, um die Anforderungen der EU-Entgelttransparenzrichtlinie rechtssicher, praxisnah und strategisch im Unternehmen umzusetzen. Sie wissen, wie sie Entgeltstrukturen analysieren, bewerten und an die neuen Transparenzvorgaben anpassen, ohne dabei unnötige Ressourcen zu binden.

"Der Seminar-Workshop Entgelttransparenzrichtlinie war genau das, was ich zur Vorbereitung auf die kommende Neufassung des Entgelttransparenzgesetz gebraucht habe." (-> Stimmen von Teilnehmenden)

Darüber hinaus sind die Teilnehmenden in der Lage, Entgelttransparenz und Entgeltgerechtigkeit aktiv zu fördern. Und dies nicht nur, um gesetzlichen Anforderungen zu genügen, sondern um ein starkes Signal für Fairness und Gleichbehandlung zu setzen. Sie können objektive und geschlechtsneutrale Entgeltkriterien anwenden, Diskriminierungsrisiken vermeiden und interne Prozesse so gestalten, dass sie den Grundsatz „Gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ dauerhaft erfüllen.

Im Seminar Entgelttransparenzrichtlinie erfahren: Faire, transparente und zukunftssichernde Entgeltsysteme neu gestalten

Außerdem sind die Teilnehmenden nach dem Seminar über die EU-Entgelttransparenzrichtlinie befähigt, Auskunftsrechte Ihrer Mitarbeitenden und Berichtspflichten strukturiert und rechtssicher zu erfüllen, Entgeltberichte effizient zu erstellen und Mitarbeitende transparent zu informieren. So schaffen sie in ihren Unternehmen klare Strukturen, die Vertrauen stärken. Und dies sowohl innerhalb Ihres Teams als auch gegenüber Betriebsräten, Aufsichtsgremien und der Unternehmensleitung.

Und nicht zuletzt wissen die Teilnehmenden, wie sie die gesetzlichen Vorgaben als Chance nutzen: zur Modernisierung bestehender Entgeltsysteme, zur Förderung einer offenen Unternehmenskultur und zur Positionierung ihres Unternehmens als fairer, attraktiver Arbeitgeber. Kurz gesagt: Nach dem Seminar können die Teilnehmenden die EU-Entgelttransparenzrichtlinie nicht nur umsetzen. Sondern sie können sie strategisch gestalten und daraus echten Mehrwert für ihr Unternehmen und ihre Beschäftigten schaffen.

Mit Wissen und Strategie zu fairen und transparenten Entgeltsystemen

Das Seminar Entgelttransparenzrichtlinie bietet Fach- und Führungskräften, Personalverantwortlichen, Unternehmensleitungen sowie Arbeitnehmervertretungen eine praxisnahe und rechtssichere Grundlage, um die EU-Entgelttransparenzrichtlinie effizient umzusetzen. Durch die Verbindung aus rechtlichem Know-how, strategischem Verständnis und konkreten Umsetzungshilfen gewinnen die Teilnehmenden Sicherheit im Umgang mit den neuen gesetzlichen Vorgaben.

Gleichzeitig lernen sie, wie Entgelttransparenz und Entgeltgerechtigkeit nicht nur gesetzliche Anforderungen erfüllen, sondern echte Wettbewerbsvorteile schaffen können. Denn faire und nachvollziehbare Entgeltsysteme fördern Vertrauen, Motivation und Bindung der Mitarbeitenden. So stärken Unternehmen langfristig die Arbeitgeberattraktivität und ihre Employer Brand.

Seminar EU-Entgelttransparenzrichtlinie als Investition in die Zukunft

Somit investieren Unternehmen mit dem Seminar EU-Entgelttransparenzrichtlinie nicht nur in rechtliche Sicherheit, sondern in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens: für mehr Transparenz, Gerechtigkeit und nachhaltigen Erfolg in der Entgeltpolitik.

Diese Seminare sind sowohl als Inhouse-Seminar Entgelttransparenzrichtlinie als auch als offene Veranstaltungen buchbar. „Offene Seminare“ sind Seminare für Einzelteilnehmende aus verschiedenen Unternehmen und Organisationen. Sie finden online statt und sind eintägig. Für diese offenen, eintägigen Online Seminare sind die folgenden Termine verfügbar:

10.12.2025

12.02.2026

16.04.2026

17.06.2026

27.08.2026

12.10.2026

14.12.2026

Die Anmelde-Unterlagen für das Seminar EU-Entgelttransparenzrichtlinie erhalten Interessenten per E-Mail. Unternehmen, die ein Inhouse-Seminar planen, setzen sich einfach mit den Referenten zur Terminvereinbarung in Verbindung.

Über Carina Müller

Carina Müller hat das Seminar Entgelttransparenzrichtlinie entworfen und inhaltlich gestaltet. Sie ist Expertin für die Gestaltung moderner Entgeltsysteme. Zudem berät sie Unternehmen nicht nur bei der Neu- und Umstrukturierung ihrer Entgeltprozesse, sondern begleitet auch deren Umsetzung.

Über Gunther Wolf

Gunther Wolf ist seit 1984 als zertifizierter Management- und Strategieberater national und international tätig. Zu den Kunden des vielfachen Managementbuchautors Gunther Wolf gehören international agierende Großunternehmen ebenso wie der nationale Mittelstand. Er ist bekannt für pointierte Vorträge über die Entgelttransparenzrichtlinie.