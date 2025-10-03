Am 12. Oktober eröffnete die neu gestaltete Ideale Scientology-Mission von River Park nach einer feierlichen Einweihung mit Gemeindemitgliedern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ihre Türen. Damit beginnt ein neues Kapitel im Dienst an der kalifornischen Hauptstadt – mit dem Ziel, Gemeinschaften zu vereinen und Menschen zu stärken.

Nur wenige Minuten von der Innenstadt von Sacramento entfernt, gilt Arden-Arcade als eines der wirtschaftlich und ethnisch vielfältigsten Viertel der Region – eine Mischung aus der pulsierenden Energie der kalifornischen Hauptstadt und der herzlichen Verbundenheit der lebendigen Gemeinde am Ufer des American River.

Scientology-Missionen stehen an der Spitze der kirchlichen Organisationen und bieten alle grundlegenden und einführenden Scientology-Kurse sowie geistliche Beratung (Auditing) an. Die Ideale Scientology-Mission von River Park verkörpert die Scientology-Technologie, die darauf ausgerichtet ist, Menschen zu helfen, spirituelle Freiheit zu erlangen.

Die Missionsleiterin, Teresa Nebeker, begrüßte alle Anwesenden zu diesem Anlass. "Unsere Geschichte reicht 56 Jahre zurück", sagte sie in Anspielung auf das mehr als ein halbes Jahrhundert währende Engagement der Mission für die Einwohner der Region. "Diese Mission wurde mit einem einzigen Ziel gegründet: den Menschen dieser Gemeinde die Technologie von L. Ron Hubbard direkt zugänglich zu machen. Dies ist ein Ort, an dem jeder Hilfe, Wissen und praktische Lösungen für das Leben finden kann."

In Anlehnung an diesen Geist der Selbstbestimmung reflektierten Würdenträger aus dem Großraum Sacramento über ihre Partnerschaften mit der Kirche und hoben hervor, wie diese Zusammenarbeit es ihnen ermöglicht hat, unzählige Leben in der gesamten Region zu verbessern.

Ron Hermann, CEO und Programmdirektor von SAC Life TV, betonte das Engagement der Kirche in der Gemeinde. Er hob hervor, dass die Scientology-Kirche über Glaubensgrenzen hinweg helfe und immer dort zur Stelle sei, wo Unterstützung gebraucht werde – ob bei interreligiösen Projekten, Nachbarschaftsinitiativen oder Bildungsprogrammen.

Rene Aguilera, Gründer der Cesar Chavez Youth Leadership Conference, lobte die Kirche für ihr verbindendes Wirken: "Scientologen schaffen Räume des Dialogs, die Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen und gegenseitiges Verständnis fördern."

Edrine Ddungu vom Interfaith Council of Greater Sacramento sagte: "Die neue Mission steht für Offenheit und Menschlichkeit – ein Ort, der der Gemeinschaft dient."

Robert Ross vom Sacramento Fire CERT erinnerte an gemeinsame Einsätze während des Camp Fire: "Die Ehrenamtlichen Geistlichen von Scientology waren immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde – engagiert und zuverlässig."

Scientology-Missionen weltweit

Die Ideale Scientology Mission von River Park bietet Besuchern Multimedia-Präsentationen über die grundlegenden Glaubenssätze und Praktiken von Dianetik und Scientology sowie über das Leben und Wirken von L. Ron Hubbard.

Als moderne Einrichtung umfasst sie alle Bereiche für einführende Scientology-Dienste – darunter Seminare zur Verbesserung des Lebens, Kurse über persönliche Effizienz und das bekannte Dianetik-Seminar auf Grundlage von L. Ron Hubbards Bestseller "Dianetik: Der Leitfaden für den menschlichen Verstand".

Ergänzend wird geistliche Beratung (Auditing) und das von Hubbard entwickelte Reinigungsprogramm angeboten, das Menschen hilft, die geistigen und körperlichen Auswirkungen von Drogen und Giftstoffen zu überwinden.

Riverpark reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Idealen Scientology-Missionen weltweit – darunter in Bergamo und Como (Italien), Košice und Pilsen (Tschechien), Chiayi (Taiwan) sowie South Coast (Kalifornien). Diese Einrichtungen verkörpern das Bestreben, moderne und offene Zentren zu schaffen, in denen Menschen Hilfe, Bildung und spirituelle Orientierung finden können.

Die Eröffnung der Mission von River Park steht zugleich für die anhaltende Expansion der Scientology-Religion, deren Anerkennung als echte Religionsgemeinschaft inzwischen in zahlreichen Ländern bestätigt wurde – darunter in den USA, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Kroatien, Schweden, Niederlande und Nord-Mazedonien.