SAS Studie zu Quanten-KI im Marketing: Jeder Zweite plant bereits mit der Technologie

SAS Studie zu Quanten-KI im Marketing: Jeder Zweite plant bereits mit der TechnologiePressetext verfasst von prmaximus am Do, 2025-10-30 13:13.
Heidelberg, 30. Oktober 2025 - Quantencomputing findet zunehmend Beachtung in den Innovationsplänen von Vordenkerunternehmen. Ganz vorne mit dabei sind Thought Leader, die bereits Agentic AI im Marketing einsetzen: Rund ein Drittel dieser Gruppe erwartet signifikante Auswirkungen der Technologie auf die Kundenkommunikation innerhalb der kommenden zwei Jahre, immerhin 6 Prozent sehen dies schon heute. Quantencomputer können komplexe Probleme, zum Beispiel Szenarien im personalisierten Marketing, wesentlich schneller lösen als klassische Rechner.
Der Report "Marketers and AI: Navigating New Depths", für den Marketers branchenübergreifend aus 300 Unternehmen weltweit befragt wurden, belegt diese Diskrepanz auch beim Know-how für Quantencomputing: 16 Prozent der Marketers insgesamt sagen, dass sie dieses voll und ganz verstanden haben, dieser Anteil springt bei den "Early Adopters" für Agentic AI auf 49 Prozent.
Strategisches Vorgehen bei neuen KI-Technologien
Auch bei der Umsetzung liegen die Agentic AI Adopters vorne: Jeder zweite hat Quantencomputing schon in seine Roadmap integriert - ein Signal, dass sich die passive Beobachtung hin zu Langzeitplanung verschiebt. Dagegen rechnen "Observers" und "Planners" mit einer wesentlich längeren Zeitschiene, bis sich Quantentechnologie im Marketing auswirkt. Dies unterstreicht den zukunftsgerichteten Strategiefokus, mit dem sich Adopters von den Befragten absetzen, die in Sachen Agentic AI noch nicht so weit sind ("Planners" beabsichtigen, die Technologie innerhalb des nächsten Jahres einzusetzen, "Observers" erst innerhalb der nächsten zwei Jahre).
Unterschiedliche Erwartungen der Branchen
Je nach Gewerbe erwarten Unternehmen ganz unterschiedliche Use Cases von Quantentechnologie. 80 Prozent der Banken sehen fortschrittliche Predictive Analytics als Top-Chance, Versicherer hoffen auf Echtzeitsimulationen der Customer Journey (69 Prozent). Der Life-Science-Sektor legt den Fokus überwiegend auf skalierbare Hyperpersonalisierung (67 Prozent), die öffentliche Verwaltung wiederum zeigt überdurchschnittliches Interesse an der Generierung von synthetischen Daten (29 Prozent).
"Es überrascht nicht, dass Agentic AI Adopters sich bereits mit Quantencomputing befassen", sagt Andreas Heiz, Senior Director Customer Intelligence Solutions bei SAS. "Künftig werden Marken, die Hunderte oder Tausende von KI-Agenten neben ihren menschlichen Mitarbeitern einsetzen, davon profitieren, wenn sie besonders aufwendige Aufgaben in der Kundeninteraktion in eine Quanten-Umgebung verlagern."
